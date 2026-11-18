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Με στόχο την εξασφάλιση 120 θετικών ψήφων, κατατίθεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής. Αντικείμενο της έρευνας είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα στα funds και τους servicers να αναλάβουν τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων», καθώς και ο τρόπος λειτουργίας του μηχανισμού «Ηρακλής».

Οπως αναφέρει το Protothema.gr, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως εστιάζει σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους καθορίζοντας με τον τρόπο αυτό και τις πολιτικές στοχεύεις της Κουμουνδούρου. Προφανής στόχος είναι ο έλεγχος των πεπραγμένων της σημερινής κυβέρνησης, με έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου «Ηρακλής» (ν. 4649/2019) και το πλαίσιο διαχειριστών και αγοραστών πιστώσεων (ν. 5072/2023).

Κεντρική επιδίωξη ωστόσο φαίνεται πως αποτελεί και η άσκηση πίεσης στα όμορα κόμματα της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ. Η πρόταση της Κουμουνδούρου ζητά πλήρη έλεγχο για τους λόγους που το ΠΑΣΟΚ άνοιξε το πρώτο «παραθυράκι» για την είσοδο των funds στην Ελλάδα το 2003 (ν. 3156/2003) αλλά και τις αιτίες που οδήγησαν την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τον Δεκέμβριο του 2015 να μετατρέψει το «παράθυρο» σε επίσημη πόρτα εισόδου των servicers.

Πάντως, παρά το γεγονός ότι η πρόταση ζητά χρονικά και πολιτικά διευρυμένο έλεγχο, οι βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη και οι ανεξάρτητοι που οδεύουν προς την ΕΛΑΣ του Τσίπρα, προσανατολίζονται να την ψηφίσουν καθώς γνωρίζουν ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κατηγορηθούν για απόπειρα συγκάλυψης ενδεχόμενων πολιτικών ευθυνών.

Τα προγνωστικά

Σύμφωνα με πληροφορίες υπέρ της διενέργειας εξεταστικής αναμένεται να ψηφίσει το σύνολο των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της αντιπολίτευσης συγκεντρώνοντας 95 θετικές ψήφους ενώ η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται στο «παρών».

Η κυβερνητική πλειοψηφία έχει ως κεντρικό επιχείρημα τον πρόσφατο νόμο για την στήριξη και προστασία των συνεπών δανειοληπτών και την αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των funds το οποίο προβλέπει υψηλά πρόστιμα έως και 5 εκατ ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι πολλές από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου εγκρίθηκαν με ευρύτατη πλειοψηφία που έφτασε τα 227 υπέρ. Υπό αυτά τα δεδομένα η προσοχή στρέφεται στους 46 ανεξάρτητους εκ των οποίων οι 28 προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ αρκετοί οδεύουν προς το κόμμα Τσίπρα (Όλγα Γεροβασίλη, Πόπη Τσαπανίδου, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κώστας Μπάρκας, Γιώργος Γαβρήλος, Αθηνά Λινού, Νάσος Ηλιόπουλος, Καλλιόπη Βέττα και Γιάννης Σαρακιώτης). Να σημειωθεί ότι για να «κλειδώσει» ο πήχης των 120 απαιτείται η θετική ψήφος από τουλάχιστον 25 «ανέστια» μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας.