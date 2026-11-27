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Τους βουλευτές του κόμματος που θα μετάσχουν στην εξεταστική επιτροπή, που αποφάσισε η Βουλή, μετά από πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για τη διερεύνηση της υπόθεσης απόκτησης/διαχείρισης απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, γνωστοποίησε στο προεδρείο της Βουλής, η Νέα Δημοκρατία, δια του γενικού γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, Μαξ. Χαρακόπουλου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους εξής 16 βουλευτές: Γεώργιος Βρεττάκος, Ιωάννης Γιώργος, Αγγελική Δεληκάρη, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Κων. Κεφαλογιάννης, Ελευθ. Κτιστάκης, Μιχ. Λιβανός, Αλεξ. Μαρκογιαννάκης, Παναγιώτης Μηταράκης, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Ιωάννης Οικονόμου, Αθαν. Παπαθανάσης, Θεοφάνης Παππάς, Σταύρος Παπασωτηρίου και Ασημίνα Σκόνδρα.

Σχετικές επιστολές απέστειλαν επίσης το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Ελληνική Λύση και η ΚΟ Νίκη. Συγκεκριμένα, από το ΚΚΕ θα μετάσχουν οι Νικ. Καραθανασόπουλος, Βασ. Μεταξάς και Μαρία Κομνηνάκα, από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι Νίκος Παππάς και Ζωή Αναστασοπούλου, από την Ελληνική Λύση ο αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος και από την ΚΟ Νίκη, ο Ανδρέας Βορύλλας. Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ενημερώσει σχετικά τις επόμενες ώρες, ενώ από την Πλεύση Ελευθερίας, η πρόεδρος του κόμματος, Ζ. Κωνσταντοπούλου, έχει δηλώσει σε ραδιοσταθμό ότι θα συμμετάσχει προσωπικά στην εξεταστική επιτροπή για τα funds και τους servicers.

Η εξεταστική επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει για εκλογή προεδρείου πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αφορά τη «διερεύνηση των κρατικών αποφάσεων, του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου, των τιτλοποιήσεων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος “Ηρακλής” και των συνεπειών τους για το Δημόσιο, τους οφειλέτες και την οικονομία».