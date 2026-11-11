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Τις βασικές κατευθύνσεις της στρατηγικής του ενόψει των εκλογών της ερχόμενης άνοιξης, που αναμένεται να διεξαχθούν μετά το Πάσχα, παρουσίασε χθες, Τρίτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks, που διοργάνωσαν το travel.gr και το Πρώτο Θέμα. Ο πρωθυπουργός επέμεινε στον στόχο της αυτοδυναμίας, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, προς το οποίο συνεχίζεται η πολιτική πίεση από το Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, η κυβερνητική τακτική απέναντι στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να κινείται σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις: από τη μία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε την προοπτική συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ, εφόσον οι εκλογικοί συσχετισμοί το καταστήσουν αναγκαίο. Από την άλλη, λίγες ώρες αργότερα, κυβερνητικές πηγές εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή τις τοποθετήσεις του στη Βουλή για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Προτεραιότητα του πρωθυπουργού παραμένει η εξασφάλιση αυτοδύναμης κυβέρνησης. Ωστόσο, σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον μοναδικό δυνητικό συνομιλητή για τη διερεύνηση μιας κυβερνητικής συνεργασίας, αποκλείοντας αντίστοιχα σενάρια με κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όπως η Ελληνική Λύση.

«Έχω αποκλείσει κυβέρνηση συνεργασίας με τα μικρά κόμματα που είναι στα δεξιά μας και έχω πει ότι το μόνο κόμμα με το οποίο δυνητικά θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειωτέον, η πρόταση Μητσοτάκη αντανακλά και τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα, για τα οποία το Μέγαρο Μαξίμου: το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να έχει «ταβανιάσει» στην τρίτη θέση, σύμφωνα με την κυλιόμενη μέτρηση του Μαξίμου, συνεπώς δεν μοιάζει αυτή την ώρα πιθανό να είναι δεύτερο και άρα να πορεύεται ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι είναι το ΠΑΣΟΚ αυτό που αποκλείει κάθε σενάριο συνεργασίας με τη ΝΔ, δηλώνοντας έτσι ότι ένα αδιέξοδο δεν θα είναι δική του ευθύνη. «Το ΠΑΣΟΚ έκανε κοτζάμ συνέδριο για να μας πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είπε ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπε ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τον κ. Τσίπρα, δεν είπε ότι δεν θέλει να συνεργαστεί -με αποφάσεις συνεδρίου- με την κυρία Κωνσταντοπούλου», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, αργά το απόγευμα και αφού είχε προηγηθεί το μπρα ντε φερ του Νίκου Ανδρουλάκη με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για το θέμα του καλωδίου στη Βουλή, κυβερνητικές πηγές εξαπέλυσαν νέο γύρο επίθεσης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με φόντο όσα είπε για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία.

Από το Μαξίμου έλεγαν ότι όσα ερωτήματα έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης είχαν νωρίτερα απαντηθεί δημοσίως από τον Κυριάκος Μητσοτάκη στο Greece Talks, καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να συγκρατήσει την πρωθυπουργική επισήμανση ότι «η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, όμως εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα. Και στα εθνικά ζητήματα η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα δεν είναι κάτι προαιρετικό. Είναι υποχρέωση όλων».

Η αυτοδυναμία και ο μονόδρομος

Με δεδομένο συνεπώς ότι ο κ. Μητσοτάκης οριοθέτησε την προσέγγιση του ως προς τις πολιτικές συνεργασίες και εφόσον το ΠΑΣΟΚ δεν μεταβάλλει τη συνεδρίαση του απόφαση, ο πρωθυπουργός περιέγραψε την αυτοδυναμία της ΝΔ ως τη μόνη ρεαλιστική πολιτική πρόταση που αυτή την ώρα αποτελεί επιλογή διακυβέρνησης. Και αυτό το δίλημμα θα τίθεται όλο και πιο έντονα στην πορεία προς τις κάλπες, μαζί με την επισήμανση ότι υπάρχει μια κάλπη ενόψει, προκειμένου να μην υπάρξει τάση «χαλαρής ψήφου».

«Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, στον βαθμό που είναι υπόλογες στον ελληνικό λαό, διότι εκλέγονται από τον ελληνικό λαό, είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και πολύ πιο ουσιαστικές. Δεν μπαίνουν σε παζάρια, δεν αναγκάζονται να ικανοποιήσουν μικρότερα κόμματα, τα οποία πολλές φορές εκβιάζουν για να προωθήσουν τη δική τους ατζέντα και μπορούν να πάρουν αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποφασιστικά, σε μία εποχή όπου αυτό ακριβώς απαιτείται από την ηγεσία ενός τόπου», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. «Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τις πολιτικές μας, αλλά βαλτωμένη δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Παίρνει πολλές αποφάσεις», προσέθεσε.

Ο πήχης του 25%

Πέρα από τον αστεϊσμό αν ο Αντώνης Σρόιτερ ήταν… συνεννοημένος με τη Μαρέβα Γκραμπόβσκι-Μητσοτάκη στο ερώτημα για την τρίτη θητεία που διεκδικεί το 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος ως προς τον πήχη του 25% που και ο ίδιος έθεσε για τη ΝΔ και συνδέεται με το μπόνους εδρών.

«Μου αρέσει, ξέρετε, να θέτω στόχους, και ανώτατους και κατώτατους. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο είμαστε και υπόλογοι στους πολίτες, αλλά και εμείς εξηγούμε ότι στο κάτω-κάτω λογοδοτούμε απέναντι στο κόμμα μας για οποιοδήποτε αποτέλεσμα έρθει», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με μια ευρύτερη τοποθέτηση που είχε και ως στόχο να εκπέμψει ένα ευρύτερο πολιτικό μήνυμα: ότι η ΝΔ δεν πορεύεται με βάση την αλαζονεία της εξουσίας, σημείο που σε όλες τις μετρήσεις καταλογίζεται από τους πολίτες στα αρνητικά της διακυβέρνησης της ΝΔ.

Βεβαίως, αίσθηση του κυβερνητικού επιτελείου είναι ότι το κυβερνών κόμμα θα περάσει άνετα τον πήχη, καθώς η ΝΔ με βάση τις κυλιόμενες μετρήσεις τοποθετείται στην εκτίμηση ψήφου ελαφρώς πάνω από το 30%.