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Σε κατηγορηματική διάψευση των καταγγελιών που δημοσιοποιήθηκαν χθες προχώρησε σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, σχετικά με την αθλητική ιδιότητα της κόρης του και την ενδεχόμενη αξιοποίησή της για την εξασφάλιση επιπλέον μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι καταγγελίες ανέφεραν ότι η κόρη του εμφανιζόταν ως αθλήτρια συλλόγου χάντμπολ στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να έχει την αντίστοιχη πραγματική αθλητική δραστηριότητα, με σκοπό να επωφεληθεί από την πρόσθετη μοριοδότηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης απέρριψε τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως διευκρίνισε, η κόρη του εισήχθη στη Γεωπονική Σχολή της Λάρισας χωρίς να χρησιμοποιήσει επιπλέον μόρια από αθλητικές διακρίσεις, διαψεύδοντας ότι η εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο συνδέεται με οποιαδήποτε ευνοϊκή αθλητική μοριοδότηση.

«Με το σπαθί της κατάφερε να περάσει»

«Παρακολουθώ από χθες τα σχετικά δημοσιεύματα και το πρώτο πράγμα που αισθάνομαι την ανάγκη να ρωτήσω δημόσια είναι το εξής: Τελικά για ποιο πράγμα κατηγορούμαι και ποιο είναι τελικά το αδίκημα που μου προσάπτουν; Γιατί εάν κατηγορούμαι για το ότι η κόρη μου ήταν αθλήτρια για να πάρει μια επιπλέον μοριοδότηση και να εγγραφεί σε κάποια σχολή ελληνικού πανεπιστημίου, θα πρέπει ευθύς εξαρχής να ξεκαθαρίσω ότι η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης για να εισαχθεί σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Η κόρη μου συμμετείχε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όπως κάθε παιδί της γενιάς της. Διάβασε, κόπιασε και με το σπαθί της κατάφερε να περάσει στο Τμήμα Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο Λάρισας, με τη δική της αποκλειστικά βαθμολογία», ανέφερε αρχικά ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Και συμπλήρωσε:

«Ενώ γράφτηκε στη Σχολή Γεωπονίας, δεν φοίτησε ποτέ σε αυτήν ούτε φοιτά και σήμερα. Βρίσκεται και φοιτά στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Κανένα παιδί καμίας ελληνικής οικογένειας δεν στερήθηκε θέση εισαγωγής».

«Εάν με κατηγορούν ότι υπάρχει μια παρέμβαση εκ μέρους μου για να υπάρξει μια οικονομική ενίσχυση του συλλόγου, το διαψεύδω κατηγορηματικά και βρίσκομαι στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για να δώσω οποιαδήποτε εξήγηση. Καταλαβαίνω και έχω πλήρη επίγνωση της θέσης μου. Είναι θεμιτό, ως δημόσιο πρόσωπο να υπόκειμαι σε κριτική και έλεγχο. Είναι εξίσου σεβαστό όμως, από την άλλη πλευρά, να προστατεύεται η προσωπικότητα και η ιδιωτικότητα των παιδιών μας. Τα παιδιά να μη γίνονται παράπλευρες απώλειες μιας δημόσιας αντιπαράθεσης», κατέληξε.

Σχετικά με τις καταγγελίες ότι η κόρη του δεν είχε αγωνιστεί ποτέ με τη συγκεκριμένη ομάδα, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης υποστήριξε ότι συμμετείχε κανονικά σε αγώνες. «Αγωνίστηκε, όχι σε όλους τους αγώνες, καθώς αυτό ήταν επιλογή του προπονητή της. Ήταν νόμιμα αθλήτρια, με δελτίο που είχε εκδοθεί από την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας παράλληλα ότι «επιφυλάσσομαι όλων των νομίμων δικαιωμάτων μου».

Η καταγγελία

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ανέφερε πως η 17χρονη κόρη του υφυπουργού φέρεται να είχε δηλωθεί εικονικά ως αθλήτρια σε σύλλογο χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να εξασφαλίσει επιπλέον μόρια στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η ανήλικη εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε γήπεδο τον Νοέμβριο του 2025, όταν το όνομά της συμπεριλήφθηκε σε φύλλο αγώνα, με αποτέλεσμα, όπως κατήγγειλαν γονείς, να μείνουν εκτός αποστολής αθλήτριες που προπονούνταν κανονικά με την ομάδα.

Οι καταγγέλλοντες υποστήριξαν ότι επρόκειτο για εικονική εγγραφή, πίσω από την οποία βρισκόταν ο υφυπουργός, κάτι που ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά.