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Την «ομάδα κρούσης» της ενόψει των εθνικών εκλογών ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπό τον Αλέξη Τσίπρα, συγκροτώντας το οργανωτικό γραφείο, αλλά και τους Συντονιστές του κόμματος σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Στο πλήρες οργανόγραμμα που δημοσιοποιήθηκε από την Αμαλίας, ξεχωρίζει η ανάληψη του χαρτοφυλακίου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον Πέτρο Κόκκαλη, αλλά και η συστηματική προετοιμασία των επικείμενων εκλογών αφού αναλαμβάνουν ο Χρονάς Θάνος Οργανωτικός Υπεύθυνος Εκλογών και ο Τασίκας Θάνος Αναπληρωτής Υπεύθυνος Εκλογών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ, η Πολιτική Επιτροπή ενέκρινε την συγκρότηση του Οργανωτικού γραφείου της Συμπαράταξης και τον επιμερισμό των τομέων ευθύνης. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Συντονιστών Περιφερειών που θα έχουν και την ευθύνη της συγκρότησης και ανάπτυξης της Συμπαράταξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, στόχος είναι η Συμπαράταξη να είναι σε διαρκή επικοινωνία με την κοινωνία ώστε το πρόγραμμα και οι θέσεις της ΕΛ.Α.Σ να φθάσουν παντού.

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