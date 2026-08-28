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Ως η εναλλακτική πρόταση για τον τόπο περιέγραψε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας το προγραμματικό πλαίσιο που αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη Τρίτη, στα πλαίσια της ΔΕΘ, κατά την συνεδρίαση των Τομεαρχών της ΕΛ.Α.Σ.

Ο ίδιος έθεσε ως στόχο του κόμματός του την ευημερία όχι μόνο των αριθμών αλλά και των ανθρώπων, δηλώνοντας «αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας εντιμότητας, δημοκρατίας, δικαιοσύνης», αφού εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός, ζητούμενο για την ΕΛ.Α.Σ είναι να «ξεβολέψει» εκείνους που έστησαν το καθεστώς διαφθοράς και αδικίας, ενώ προανήγγειλε ότι το κόμμα του θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ το τρίπτυχο του Σχεδίου για την Εθνική Ανασυγκρότηση.

Διεκδικώντας την πρωτιά στις επόμενες εκλογές, θα κυβερνήσουμε με όρους ανατροπής, όχι διαχείρισης της φθοράς, δήλωσε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας ακόμη πως μόνος αντίπαλος της ΕΛ.Α.Σ. η Ν.Δ. του Κ. Μητσοτάκη.

Ξεκινάμε τη μεγάλη εξόρμηση προς το λαό με όπλο τις θέσεις και τις προτάσεις μας, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας παράλληλα λόγο για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με εντιμότητα, δικαιοσύνη ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση. Ταυτόχρονα, στο πρόγραμμά μας, καμία εξαγγελία δεν θα είναι χωρίς μόνιμη χρηματοδότηση, ξεκαθάρισε ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας ακόμη πως η χώρα χρειάζεται έντιμη διακυβέρνηση, ανεξάρτητους θεσμούς και διαφάνεια.

Κατά τον Πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ, το κόμμα του προτείνει ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, απορρίπτοντας 7 χρόνια απόκλισης, ανισοτήτων, σκανδάλων διαφθοράς και συγκάλυψης, όπως ισχυρίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, η Ν.Δ. δεν μπορεί να εμφανίζεται ως λύση του προβλήματος που δημιούργησε, καταλήγοντας πως στόχος μας η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, η άμβλυνση των ανισοτήτων και η αναδιανομή.

Αναλυτικά, η εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα:

Θέλω εισαγωγικά να σας ευχαριστήσω θερμά για την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Δουλειά που έχει ανταποκριθεί στις πολλαπλές ανάγκες μας και έχει αποδώσει σημαντικές επεξεργασίες αλλά και δημόσιες παρεμβάσεις.

Έχουμε μια εντυπωσιακή συμμετοχή ατόμων με εξαιρετικά βιογραφικά και εποπτεία του γνωστικού τους πεδίου στους διάφορους υποτομείς και είναι, επίσης, εντυπωσιακό πως το σύνολο των προσώπων που ασχολούνται με όλους τους Τομείς πλησιάζει τα 200 άτομα.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η συγκρότηση της Συμπαράταξης μας πάνω σε νέες οργανωτικές μεθόδους με κεντρικό το ρόλο της ψηφιακής Πλατφόρμας στην επικοινωνία με τα μέλη μας και στην οργάνωση της δουλειάς μας.

Όπως αντιλαμβάνεστε με το τέλος του καλοκαιριού και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο χρόνος αρχίζει να μετράει πλέον αντίστροφα, αφού βρισκόμαστε στην αφετηρία ενός δύσκολου αγώνα δρόμου με ορίζοντα τις επερχόμενες εθνικές εκλογές.

Σε αυτόν τον αγώνα καλούμαστε να διακριθούμε όχι μόνο για τη καλή μας φυσική κατάσταση, τον ενθουσιασμό, τη φρεσκάδα, την αποφασιστικότητα, αλλά και για το όραμα, τις προτάσεις, το εναλλακτικό σχέδιο για τη χώρα.

Και ταυτόχρονα για το διαφορετικό ύφος άσκησης πολιτικής.

Μια διαδικασία προσφοράς. Μια ειλικρινή επιθυμία να είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο, για τους πολίτες για τη παράταξη και τις ιδέες μας.

Με ανοιχτό μυαλό και σεμνότητα, χωρίς διδακτισμούς και αυτάρκειες, να «μάθουμε» ο ένας τον άλλον και ο ένας από τον άλλο, και να δημιουργήσουμε τους αναγκαίους «αυτοματισμούς» τόσο απέναντι στις επιθέσεις που θα δεχθούμε, όσο και κυρίως στη συλλογική προσπάθεια να προβάλλουμε τις θέσεις μας και να πείσουμε γι’ αυτές.

Οι θέσεις μας, στην επεξεργασία των οποίων η συμβολή σας είναι καθοριστική, είναι να ξέρετε η δύναμη της ΕΛ.Α.Σ.

Δε γεννήθηκαν σε κάποιο εργαστήριο, σε δοκιμαστικούς σωλήνες επικοινωνίας, με σκοπό να χαϊδέψουν αφτιά, όπως γίνεται με άλλα κόμματα.

Είναι το αποτέλεσμα ενός πολύμηνου διαλόγου με την κοινωνία που άρχισε πριν ακόμα την ίδρυση της Συμπαράταξης και απέκτησαν το μετρήσιμο σχήμα, το βάθος, το ριζοσπαστικό ρεαλισμό τους, με τη συμβολή ανθρώπων από κάθε κλάδο της επιστήμης, αλλά και εκπροσώπων κάθε κοινωνικής ομάδας, που ενδιαφέρεται για τη δικαιοσύνη και την πρόοδο.

Στη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες δε θα παρουσιάσουμε μέτρα αλλά ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Προσανατολισμένο στην ευημερία όχι μόνο των αριθμών αλλά των ανθρώπων, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφία.

Η εφταετία της ΝΔ ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο μας. Η μεγάλη επιτυχία της εξόδου από τα μνημόνια της χρεοκοπίας και οι πρωτοφανείς χρηματοδοτικές δυνατότητες εξαντλήθηκαν, δίχως να αφήσουν θετικό αποτύπωμα στη κοινωνία.

Δίχως να δημιουργηθούν υποδομές προστασίας της κοινωνίας, δίχως να τεθούν οι βάσεις για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, δίχως να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Ταυτόχρονα οι ανισότητες γιγαντώθηκαν, η διαφθορά εξαπλώθηκε, η απόκλιση από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο επιταχύνθηκε, αφού η χώρα σε όλους τους κρίσιμους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες βρίσκεται ουραγός των χωρών της ΕΕ.

Ενώ η καταρράκωση του κράτους Δίκαιου με το σκάνδαλο των υποκλοπών, τη συγκάλυψη των Τεμπών και τα συνεχή οικονομικά σκάνδαλα, που έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποτελούν στίγμα για τη χώρα που πρέπει να αποκαθαρθεί.

Μετά από επτά χρόνια απόκλισης, ανισοτήτων, σκανδάλων διαφθοράς και συγκάλυψης Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εμφανίζεται ως λύση στις συνέπειες της δικής της διακυβέρνησης.

Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι αλλαγή πορείας με έντιμη διακυβέρνηση, ανεξάρτητους ελεγκτικούς θεσμούς, διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε μεγάλη δημόσια δαπάνη.

Η δική μας ευθύνη είναι να καταθέσουμε στη κρίση του ελληνικού λαού όχι σκόρπιες προτάσεις αλλά ένα συνεκτικό όραμα και σχέδιο εναλλακτικής πορείας.

Με στόχο την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, όχι μόνο στο κατά κεφαλήν εισόδημα αλλά και στην παραγωγικότητα, στις αμοιβές, στο κράτος δικαίου, στη δημόσια υγεία και παιδεία, στη στέγη, στην ανθεκτικότητα, στην αξιοπρέπεια της καθημερινής ζωής.

Αλλά και την εσωτερική σύγκλιση. Την άμβλυνση των ανισοτήτων, την αναδιανομή.

¨Ένα Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης που συνοψίζεται στο τρίπτυχο : Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα

Και ένα νέο μοντέλο άσκησης εξουσίας που συνοψίζεται στο τρίπτυχο : Έντιμη διακυβέρνηση, Δίκαιη ανάπτυξη, Παραγωγική ανασυγκρότηση.

Αυτές είναι οι βασικές αρχές του προγραμματικού μας σχεδίου και αποτελεί αποτέλεσμα μιας συλλογικής και επίπονης εργασίας που έγινε τους προηγούμενους μήνες με τη δική σας συμβολή.

Ένα σχέδιο όπου δεν καμία εξαγγελία δεν θα είναι χωρίς μόνιμη χρηματοδότηση και καμία μόνιμη δαπάνη, με έκτακτο έσοδο.

Με δεδομένο τον σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες. Αλλά και τη βαθιά πεποίθηση ότι δημοσιονομική αξιοπιστία δε σημαίνει και κοινωνική ακινησία.

Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου μια προσωπική αναφορά.

Επειδή με αφορμή τις θέσεις μας, που παρουσιάζονται στην καθημερινή αντιπαράθεση, αλλά πολύ περισσότερο την παρουσίας μας στην Θεσσαλονίκη, ακούγεται συστηματικά από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, προφανώς με γραμμή του Μαξίμου, ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος.

Θέλω να επαναλάβω κάτι που υπογραμμίζω και στην Ιθάκη: Ομολογώ την ενοχή μου.

Παραμένω αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας, και της δικαιοσύνης.

Και από τη γραμμή αυτή δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να απομακρυνθεί η ΕΛ.Α.Σ.

Αυτή η γραμμή, το όραμα αν θέλετε, ο στρατηγικός στόχος, ενώνει και παρακινεί τη Συμπαράταξή μας.

Η φιλοδοξία μας δεν είναι να καταλάβουμε κάποια περίοπτη θέση σε ένα πολιτικό σύστημα φθαρμένο και από πολλές απόψεις τραυματισμένο.

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