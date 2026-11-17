Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την πρόθεσή του να υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση των κόκκινων» δανείων γνωστοποίησαν απόψε στελέχη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, επιδιώκοντας να ανοίξει στη Βουλή η συζήτηση για τις πολιτικές ευθύνες και τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν το σημερινό τοπίο στην αγορά των δανείων.

Η Χαριλάου Τρικούπη, επιρρίπτει ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που άνοιξε τον δρόμο για τη μεταβίβαση των «κόκκινων» δανείων στα funds, όσο και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία κατηγορεί ότι διεύρυνε το υφιστάμενο πλαίσιο, χωρίς ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών. Ωστόσο, δηλώνει ότι θα ψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής.

«Το ΠΑΣΟΚ μελέτησε το αίτημα εξεταστικής επιτροπής και θα το υπερψηφίσει για να δώσει τον χώρο να εξεταστεί και το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους από τη Βουλή και να γίνει η δέουσα αποτίμηση» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και καταλήγει: «Αν και η πρόσφατη εμπειρία από τη λειτουργία τέτοιων επιτροπών με τη δεδομένη κυβερνητική πλειοψηφία, δείχνει ότι θα εμποδιστεί να βγουν χρήσιμα και ακριβή συμπεράσματα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Το ΠΑΣΟΚ έχει επιδείξει μια απολύτως συνεπή στάση απέναντι στην ασυδοσία των funds και υπέρ της προστασίας των δανειοληπτών.

-Με τη θέσπιση του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας εν μέσω των πιο δύσκολων χρόνων της οικονομικής κρίσης,

-Με τη σθεναρή αντίδραση απέναντι στη νομοθέτηση της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου που άνοιξε τον δρόμο για την πώληση των «κόκκινων» δανείων στα funds καθώς και απέναντι στις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας καταψηφίζοντας τα σχέδια «Ηρακλής» επισημαίνοντας τους κινδύνους για τους δανειολήπτες αλλά και τα δημόσια οικονομικά.

Πριν μια εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τη δική του πρόταση νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους για να μπει τέλος στο πάρτι των funds, να τεθούν κανόνες, να προστατευτεί εκ νέου η κύρια κατοικία και η αγροτική γη και να δοθεί λύση στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Οι δανειολήπτες γνωρίζουν πλέον πολύ καλά την πολιτική αξιοπιστία καθενός μας. Η παράταξη μας δεν εργαλειοποίησε ποτέ τα αδιέξοδα της κοινωνίας μοιράζοντας ανέξοδες υποσχέσεις και εξαπατώντας τους πολίτες προς χάριν της εξουσίας.

Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του που μολονότι υπόσχονταν «σεισάχθεια» και «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», άνοιξαν την αγορά των «κόκκινων» δανείων στα funds, κατάργησαν ουσιαστικά το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτησαν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Το μονοπάτι που άνοιξαν οι ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ το μετέτρεψε σε λεωφόρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με πλήρη απουσία προστασίας της πρώτης κατοικίας και τον εξαναγκασμό των δανειοληπτών σε πτώχευση με απώλεια του συνόλου της περιουσίας, παρότι η ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019, έδινε τη δυνατότητα για ειδικά μέτρα προστασίας, και διαμόρφωσε ένα πλαίσιο εξαιρετικά ευνοϊκό για τα funds και τους servicers, φτάνοντας μέχρι την παροχή ειδικών φορολογικών προνομίων. Κανείς δεν γνωρίζει τι συμφωνίες που ενέκρινε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οδήγησαν μαζί με το νομοθετικό πλαίσιο του κυρίου Τσίπρα στη σημερινή δυστοκία των μαζικών πλειστηριασμών .

Κάποιοι επιχειρούν να κρύψουν τις ευθύνες τους στον τομέα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους παραπέμποντας σε προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια. Η σπέκουλα όμως έχει κοντά ποδάρια γιατί ξέρουν και οι πέτρες ότι η πολιτική ξηλώματος του προστατευτικού πλαισίου είναι μια και ενιαία από το 2015 έως τώρα. Κανένα ξένο fund δεν ήρθε στην Ελλάδα πριν το 2017, αντίθετα και παρά τα ανερυθρίαστα ψέματα, επί διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου από τα επίσημα στοιχεία της Αρχής Διαχείρισης Δανείων και Πιστώσεων προκύπτει πως από το 2017 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2019 είχαν μεταβιβασθεί 18,5 δισεκατομμύρια σε ξένα funds. Ενώ μετά το 2019 πωλήθηκαν πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ «κόκκινα» δάνεια.

Το ΠΑΣΟΚ μελέτησε το αίτημα εξεταστικής επιτροπής και θα το υπερψηφίσει για να δώσει τον χώρο να εξεταστεί και το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους από τη Βουλή και να γίνει η δέουσα αποτίμηση.

Αν και η πρόσφατη εμπειρία από τη λειτουργία τέτοιων επιτροπών με τη δεδομένη κυβερνητική πλειοψηφία, δείχνει ότι θα εμποδιστεί να βγουν χρήσιμα και ακριβή συμπεράσματα».