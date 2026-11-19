Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε γενικές γραμμές αμετάβλητες διατηρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες της ευρωζώνης το 2027, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, παρά την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τους κινδύνους που συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η Φρανκφούρτη στρέφει την προσοχή της στην κυβερνοασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τις πιθανές επιπτώσεις των γεωπολιτικών αναταράξεων στους τραπεζικούς ισολογισμούς, θέτοντας την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής και επιχειρησιακής ανθεκτικότητας στο επίκεντρο των εποπτικών προτεραιοτήτων της για την τριετία 2027-2029.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP) για το 2026, η οποία καλύπτει 108 τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, τα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα εξακολουθούν να διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση, υψηλή ρευστότητα και ικανοποιητική κερδοφορία.

Στο 11,3% οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 2027

Οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώνονται για το 2027 στο 11,3% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, έναντι 11,2% το 2026.

Πρόκειται για οριακή μεταβολή, η οποία αντανακλά τη συνολικά σταθερή εικόνα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Αντίστοιχα, η απαίτηση του Πυλώνα 2 που πρέπει να καλύπτεται με κεφάλαια CET1 διαμορφώνεται στο 1,2%, από 1,1% το προηγούμενο έτος, ενώ οι μη δεσμευτικές κατευθύνσεις του ίδιου πυλώνα παραμένουν αμετάβλητες στο 1,1%.

Όσον αφορά το συνολικό κεφάλαιο, οι απαιτήσεις και οι εποπτικές κατευθύνσεις διατηρούνται επίσης σχεδόν σταθερές, στο 15,7% για το 2027, έναντι 15,6% το 2026.

Παράλληλα, η ΕΚΤ επέβαλε πρόσθετες δεσμευτικές απαιτήσεις για τον δείκτη μόχλευσης σε 14 τράπεζες, ενώ σε πέντε ακόμη ιδρύματα όρισε μη δεσμευτικές κατευθύνσεις, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους σε δυσμενείς συνθήκες.

Ισχυρή κερδοφορία και υψηλά αποθέματα ρευστότητας

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΚΤ είναι αυτή ενός τραπεζικού συστήματος που εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, παρά τις πιέσεις από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Ο σταθμισμένος μέσος συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε στο 20,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ ο πλήρως εφαρμοζόμενος δείκτης μόχλευσης ανήλθε στο 5,8%.

Ακόμη ισχυρότερη είναι η εικόνα στο μέτωπο της ρευστότητας. Ο συνολικός δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) διαμορφώθηκε στο 155%, υπερβαίνοντας σημαντικά την ελάχιστη κανονιστική απαίτηση του 100%.

Την ίδια περίοδο, ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) ανήλθε στο 125%, επιβεβαιώνοντας ότι οι τράπεζες διατηρούν ικανοποιητική πρόσβαση στις αγορές χρηματοδότησης.

Θετική παραμένει και η εξέλιξη της κερδοφορίας. Η ετησιοποιημένη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε από 9,5% το 2025 σε σχεδόν 11% το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Στην επίδοση αυτή συνέβαλαν η αύξηση των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες, η ενίσχυση της δανειοδοτικής δραστηριότητας και η βελτίωση των επιτοκιακών περιθωρίων.

Παράλληλα, ο λόγος εξόδων προς έσοδα υποχώρησε από 55% σε 53%, καταδεικνύοντας βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Χαμηλά τα «κόκκινα» δάνεια, αλλά παραμένουν εστίες κινδύνου

Η ποιότητα των τραπεζικών χαρτοφυλακίων παραμένει συνολικά σταθερή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται στο 1,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Ωστόσο, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι εξακολουθούν να καταγράφονται ευπάθειες σε συγκεκριμένες κατηγορίες χρηματοδοτήσεων, κυρίως στην καταναλωτική πίστη και στα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αν και εμφανίζονται ενδείξεις σταθεροποίησης στην αγορά εμπορικών ακινήτων, οι προοπτικές εξακολουθούν να συνοδεύονται από αβεβαιότητα και καθοδικούς κινδύνους.

Η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις των πρόσφατων γεωπολιτικών αναταράξεων ενδέχεται να χρειαστούν χρόνο μέχρι να αποτυπωθούν πλήρως στους ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί τις τράπεζες να διατηρήσουν συντηρητική πολιτική ανάληψης κινδύνων, ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και προσεκτικό σχεδιασμό κεφαλαίων και ρευστότητας, ώστε να μπορούν να απορροφούν πιθανές αναταράξεις χωρίς να περιορίζεται η χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Κυβερνοασφάλεια: Αδυναμίες στο 92% των σημαντικών τραπεζών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ΕΚΤ στις τεχνολογικές και λειτουργικές αδυναμίες των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Σύμφωνα με την εποπτική αξιολόγηση, στο 92% των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων εντοπίστηκαν ανεπάρκειες που αφορούν στην κυβερνοασφάλεια, στη διαχείριση κινδύνων από τρίτους παρόχους και στους ελέγχους των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η διαπίστωση αυτή αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες καθώς αυξάνεται η εξάρτησή τους από ψηφιακές υποδομές, εξωτερικούς συνεργάτες και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

Παράλληλα, η ΕΚΤ διαπιστώνει ότι αρκετά ιδρύματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ποιότητα των δεδομένων, στην αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συστημάτων και στην υπερβολική χρήση μη αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Οι αδυναμίες αυτές επηρεάζουν την ικανότητα των τραπεζών να συγκεντρώνουν αξιόπιστα στοιχεία και να αξιολογούν αποτελεσματικά τους κινδύνους.

Στο πλαίσιο της εποπτείας του 2026, η ΕΚΤ επέβαλε νέα ποιοτικά μέτρα σε 78 τράπεζες, αριθμός μειωμένος κατά περίπου 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Από τα νέα μέτρα, το 33% αφορούσε στον πιστωτικό κίνδυνο, το 24% στην εσωτερική διακυβέρνηση και το 12% στον λειτουργικό κίνδυνο.

Η μέση συνολική βαθμολογία της διαδικασίας SREP παρέμεινε αμετάβλητη στο 2,5, ενώ το 86% των τραπεζών διατήρησε την ίδια βαθμολογία με το 2025.

Τεχνητή νοημοσύνη και γεωπολιτικοί κίνδυνοι στο επίκεντρο έως το 2029

Για την περίοδο 2027-2029, η ΕΚΤ καθορίζει δύο βασικές εποπτικές προτεραιότητες: την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ανθεκτικότητας απέναντι στις γεωπολιτικές και μακροοικονομικές αναταράξεις και τη βελτίωση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας απέναντι στους τεχνολογικούς κινδύνους.

Στο πρώτο πεδίο, οι εποπτικές αρχές θα δώσουν έμφαση στην εφαρμογή συνετών κριτηρίων χορήγησης πιστώσεων και στην τιμολόγηση των δανείων με βάση τον πραγματικό κίνδυνο.

Παράλληλα, θα εξετάσουν την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRR III), αλλά και την έκθεση των τραπεζών σε μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικά κεφάλαια και δραστηριότητες ιδιωτικών αγορών.

Στο δεύτερο πεδίο, η προσοχή στρέφεται στην κυβερνοασφάλεια και στις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Η ΕΚΤ σχεδιάζει επιτόπιες επιθεωρήσεις, δοκιμές αντοχής απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και στοχευμένες αξιολογήσεις της εξάρτησης των τραπεζών από παρόχους υπηρεσιών cloud.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην προετοιμασία των τραπεζών για τη μετάβαση στη μετακβαντική κρυπτογραφία, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των ψηφιακών συστημάτων από μελλοντικές απειλές που συνδέονται με την ανάπτυξη των κβαντικών υπολογιστών.

Στις προτεραιότητες παραμένουν επίσης οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, με ειδική θεματική αξιολόγηση το 2027 για τον σχεδιασμό της μετάβασης των τραπεζών.

Τι αλλάζει στον εποπτικό έλεγχο των τραπεζών

Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της διαδικασίας SREP το 2026 σηματοδοτεί και μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ αξιολογεί τα εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα.

Το νέο πλαίσιο επιδιώκει απλούστερες και πιο στοχευμένες αξιολογήσεις, με μεγαλύτερη έμφαση στους ουσιαστικούς κινδύνους κάθε τράπεζας και λιγότερες παρεμβάσεις για ζητήματα περιορισμένης σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η αναθεωρημένη μεθοδολογία του Πυλώνα 2, η οποία συνδέει πιο άμεσα τις πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις με το ιδιαίτερο προφίλ κινδύνου κάθε πιστωτικού ιδρύματος.

Η αλλαγή δεν οδήγησε σε αύξηση των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων σε επίπεδο τραπεζικού συστήματος, αλλά μπορεί να διαφοροποιήσει τις απαιτήσεις μεταξύ των επιμέρους τραπεζών, ανάλογα με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Η ΕΚΤ επιδιώκει επίσης να αποφεύγεται ο διπλός υπολογισμός κινδύνων μεταξύ των απαιτήσεων του Πυλώνα 1 και του Πυλώνα 2, καθώς εφαρμόζονται σταδιακά οι τελικές μεταρρυθμίσεις της Βασιλείας ΙΙΙ.

Μετά την εισαγωγή της νέας μεθοδολογίας για τη ρευστότητα το 2027, δεν προβλέπονται περαιτέρω αλλαγές στις μεθοδολογίες SREP για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προσφέρει στις ευρωπαϊκές τράπεζες μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στον κεφαλαιακό και στρατηγικό προγραμματισμό τους, με την ΕΚΤ να διατηρεί παράλληλα τις απαιτήσεις εποπτικής συμμόρφωσης και χρηματοπιστωτικής ανθεκτικότητας.