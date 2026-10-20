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Νέα σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη εξαπολύει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις εξελίξεις στη και τη συνολικότερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι τα γεγονότα στη Λιβύη διαψεύδουν τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις του υπουργού Εξωτερικών και καταλογίζει στον πρωθυπουργό ευθύνες για τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής, φτάνοντας στο σημείο να ζητήσει ουσιαστικά την αποπομπή του Γιώργου Γεραπετρίτη.

Παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία για τις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, τις εξελίξεις γύρω από τη Μονή Σινά και τις αγορές ακινήτων στη Θράκη από τουρκικά συμφέροντα, όπως ο ίδιος καταγγέλλει.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται και απέναντι στην πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, προειδοποιώντας για νέους γεωπολιτικούς κινδύνους και αμφισβητώντας ευθέως τις κυβερνητικές επιλογές σε κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής διπλωματίας και εθνικής στρατηγικής.

Ολόκληρη η δήλωση Σαμαρά

«Τα δραματικά γεγονότα της Λιβύης, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ. Γεραπετρίτη που πρόσφατα μας διαβεβαίωνε για τα ακριβώς αντίθετα. Εκθέτουν και τον Πρωθυπουργό που συμφωνεί σε όλα μαζί του, αντί να τον έχει ήδη αποπέμψει.

Και ενώ κύματα παράνομων μεταναστών από τη Λιβύη στοχεύουν την Κρήτη, πυκνώνουν τα σύννεφα ακόμα και για τη Μονή Σινά.

Την ίδια ώρα βλέπουμε την Τουρκία να αγοράζει συνεχώς -μέσω Βουλγαρικών εταιριών- ακίνητα στη Θράκη.

Και τον Ράμα να αγκαλιάζεται με τον Ερντογάν.

Κι εμείς κοιμισμένοι, κολυμπάμε πάντα στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία…

Οφείλει ο κ Μητσοτάκης να καταλάβει το μέγεθος των νέων γεωπολιτικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα ο ίδιος με τον κ. Γεραπετρίτη».