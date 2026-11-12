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Στην έναρξη των ερευνητικών εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου προχώρησε το σκάφος Abeille Marengo, το οποίο εισήλθε σε διεθνή ύδατα λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11), έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει τη διαδικασία βαθμονόμησης του εξοπλισμού του.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, Το πλοίο, που έχει ναυλωθεί από τη γαλλική εταιρεία Nexans, ολοκλήρωσε τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους για την επαλήθευση της ακρίβειας των μετρήσεων των ερευνητικών οργάνων του και πλέον περνά στη φάση των ερευνών για την υλοποίηση του έργου.

Την ίδια ώρα, Ελλάδα και Κύπρος έχουν προχωρήσει στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών, ενώ έχουν αντιδράσει άμεσα στις κινήσεις της Άγκυρας, η οποία, μέσω τουρκικής NAVTEX, επιχείρησε να προβάλει αξιώσεις δικαιοδοσίας στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε την Τετάρτη (11/11) αντι-NAVTEX, απαντώντας στην τουρκική κίνηση και επαναβεβαιώνοντας τις θέσεις της αναφορικά με τις αρμοδιότητες στην περιοχή των ερευνών.

Αντίδραση και από την Κύπρο

Ειδικότερα, στην κυπριακή NAVTEX αναφέρεται, επίσης, ότι «οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα διεξαχθούν από το πλοίο V/B ABEILLE MARENGO εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν εγκριθεί με την άδεια 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν ανακοινωθεί μέσω της ναυτικής αγγελίας NW 345/26 του JRCC Λάρνακας / CYPRUS RADIO / 5BA». «Ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος σταθμός στην περιοχή ευθύνης NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το JRCC Λάρνακας / CYPRUS RADIO / 5BA» ξεκαθαρίζει η Λευκωσία προσθέτοντας ότι η σημερινή αναγγελία έχει ισχύ μέχρι τις 20 Μαρτίου 2027.

Σημειωτέον ότι η Τουρκία επιχείρησε χθες με διαρροές στον Τύπο να πείσει πως έδωσε την συγκατάθεσή της για τις εργασίες του ερευνητικού σκάφους, ώστε να… αποτρέψει νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι η Άγκυρα δεν έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως διαφάνηκε από την κίνησή της να εκδώσει αντι-Navtex έπειτα από τις αδειοδοτήσεις Ελλάδας και Κύπρου, αποτυπώνει την απόπειρά της να τοποθετηθεί στο κάδρο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Το τεστ της οπτικής ίνας

Στην κατεύθυνση αυτή, δεν αποκλείεται η σημερινή είσοδος του ερευνητικού σκάφους σε διεθνή ύδατα να συνοδευθεί από φραστική όχληση, (hailing) του ερευνητικού σκάφους από κάποιο τουρκικό, όπως συνέβη στην περίπτωση του εμπορικού πλοίου που πόντιζε οπτική ίνα στο Αιγαίο τον περασμένο Γενάρη και παρά το γεγονός ότι η Αθήνα είχε εκδώσει σχετική Navtex.

Η πάγια αυτή πρακτική, της «αναγνώρισης» ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από περαιτέρω κίνηση κλιμάκωσης της Άγκυρας, ενώ οι διαδικασίες πόντισης του καλωδίου της οπτικής ίνας ολοκληρώνονται κανονικά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μετά από δεκαπενθήμερη παράταση.

Σε κάθε περίπτωση, στο Πεντάγωνο παρακολουθούν την πορεία του ερευνητικού σκάφους παραμένοντας σε διακριτική απόσταση, ενώ πολεμικά πλοία ως «σκοπούντα πλοία», δηλαδή σε άμεση ετοιμότητα απόπλου, βρίσκονται στα πλαίσια της δραστηριότητας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού σε διάφορα σημεία του Αιγαίου.