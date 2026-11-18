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Με το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου να επιστρέφει σε τροχιά ερευνών, αλλά τις διπλωματικές δυσκολίες να παραμένουν, Αθήνα και Λευκωσία επιχειρούν σήμερα να δώσουν συνέχεια στη θετική δυναμική των τελευταίων ημερών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης συναντώνται στην κυπριακή πρωτεύουσα, έχοντας σχεδόν δύο κυβερνήσεις γύρω από το ίδιο τραπέζι, σε μια συγκυρία κατά την οποία η ηλεκτρική διασύνδεση αποκτά ολοένα μεγαλύτερο γεωπολιτικό και ευρωπαϊκό βάρος.

Η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος, με τη συμμετοχή συνολικά 24 υπουργών και υφυπουργών, έχει έναν διπλό στόχο. Αφενός να επιβεβαιώσει τον στενό συντονισμό για το μεγάλο ενεργειακό έργο και αφετέρου να δώσει νέα ώθηση σε ένα ευρύ πλέγμα συνεργασιών, από την ψηφιακή οικονομία και την τεχνολογία μέχρι τη ναυτιλία, τον τουρισμό και την πολιτική προστασία.

Το γαλλικό κλειδί

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το τετ α τετ Μητσοτάκη–Χριστοδουλίδη, με την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Η επανεκκίνηση των ερευνών βυθού έχει προκαλέσει ικανοποίηση στις δύο πρωτεύουσες, χωρίς ωστόσο να έχουν εκλείψει τα εμπόδια που δημιουργούν οι τουρκικές αντιδράσεις.

Στο μεταξύ, η γαλλική εμπλοκή προσθέτει νέα δεδομένα. Οι πρόσφατες επαφές στο Δουβλίνο και η προσωπική κινητοποίηση του Εμανουέλ Μακρόν έχουν ενισχύσει τον ρόλο του Παρισιού, με τη γαλλική Nexans να βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή της υλοποίησης του έργου.

Το ζητούμενο για Αθήνα και Λευκωσία είναι να διατηρηθεί η δυναμική αυτή και να προχωρήσει ο σχεδιασμός, με την ευρωπαϊκή στήριξη να αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Στο φόντο βρίσκονται και οι συζητήσεις για πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίες προσδίδουν μια ακόμη οικονομική διάσταση στις διεργασίες γύρω από το καλώδιο.

Στην ατζέντα των δύο ηγετών βρίσκονται και οι εξελίξεις στο Κυπριακό, ενώ η Λευκωσία φρόντισε, παραμονή της Συνόδου, να ξεκαθαρίσει τι δεν θα συζητηθεί επισήμως.

Πρόκειται για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών Ελλάδας–Κύπρου. Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι το ζήτημα δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν σε στενό συντονισμό με την Αθήνα. Μια διατύπωση που δεν προαναγγέλλει κινήσεις, αλλά διατηρεί ανοιχτή τη διπλωματική εκκρεμότητα.

Δύο κυβερνήσεις

Η πολυπληθής εκπροσώπηση δείχνει πόση σημασία δίνουν οι δύο πλευρές στη διεύρυνση της συνεργασίας τους. Τον Έλληνα πρωθυπουργό συνοδεύουν 13 υπουργοί και υφυπουργοί, ενώ η κυπριακή κυβέρνηση συμμετέχει με 11 στελέχη.

Στην ελληνική αποστολή βρίσκονται ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Άκης Σκέρτσος, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, η Σοφία Ζαχαράκη, η Λίνα Μενδώνη, η Δόμνα Μιχαηλίδου, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Ευάγγελος Τουρνάς. Συμμετέχουν επίσης οι υφυπουργοί Μάριος Θεμιστοκλέους, Κώστας Καραγκούνης και Στέφανος Γκίκας.

Πίσω από τις παράλληλες υπουργικές συναντήσεις βρίσκεται η προσπάθεια να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο πρακτικό αντίκρισμα η συνεργασία που θεσμοθετήθηκε το 2023. Η τεχνητή νοημοσύνη και η πολιτική προστασία βρίσκονται φέτος στο επίκεντρο, με τις δύο χώρες να εξετάζουν κοινές εφαρμογές, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και νέες πρωτοβουλίες σε κρίσιμους τομείς.

Σημαντική θέση έχει και η προετοιμασία για την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με την Αθήνα να αξιοποιεί την πρόσφατη κυπριακή εμπειρία.

Η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί με συμφωνίες και Κοινή Διακήρυξη. Για την ηλεκτρική διασύνδεση, πάντως, η ουσία βρίσκεται στην επόμενη ημέρα.

Στη συνέχιση των εργασιών, στην ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη και στη διαχείριση των γεωπολιτικών εμποδίων από ένα έργο που έχει πάψει προ πολλού να είναι μόνο μια ενεργειακή επένδυση.