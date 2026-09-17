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Στις 12 το μεσημέρι, θα διεξαχθεί στη Βουλή η συζήτηση και η ψηφοφορία επί των αιτημάτων άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η Διάσκεψη των Προέδρων απέρριψε τα αιτήματα αναβολής που είχαν καταθέσει οι δύο πολιτικοί, με αποτέλεσμα η διαδικασία να πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε ζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα την αναβολή της συζήτησης, επικαλούμενος προγραμματισμένη συνάντησή του με τις βελγικές αρχές, ενώ, σύμφωνα με όσα έχει γνωστοποιήσει, προτίθεται να παρουσιαστεί αυτοβούλως ενώπιόν τους.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει επίσης αναβολή, επικαλούμενη την ανάγκη να παραστεί στη δίκη για την υπόθεση Βαλυράκη.

Ο κ. Αβραμόπουλος έχει ήδη αποστείλει στη Βουλή υπόμνημα, το οποίο αναμένεται να διαβιβαστεί στους βουλευτές ενόψει της συζήτησης.

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