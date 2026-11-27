Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στο Εφετείο και στο γραφείο του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, βρέθηκε σήμερα ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Ο πρώην υπουργός ζήτησε σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema.gr προθεσμία για την απολογία του στο πλαίσιο της έρευνας για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Ο κ. Καραμανλής έφτασε στο ανακριτικό γραφείο από την πίσω πλευρά του δικαστικού μεγάρου με την αστυνομία να είχε αποκλείσει τον διάδρομο μπροστά από το ανακριτικό γραφείο, απαγορεύοντας τη διέλευση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η ημερομηνία της προθεσμίας που έλαβε ο κ. Καραμανλής δεν έχει γίνει γνωστή.

O Κώστας Αχ. Καραμανλής. Καραμανλής καλείται να απολογηθεί «ως κατηγορούμενος, για την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος, η οποία τελέστηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 09.07.2019 έως και την 01.03.2023, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών».