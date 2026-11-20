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Σε απολογία για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος καλείται ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, τον Φεβρουάριο του 2023.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, την κλήση απέστειλε ο αρεοπαγίτης ανακριτής, Ηλίας Γιαρένης, ο οποίος έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ζητημάτων που συνδέονται με την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην υπουργός αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με την κατηγορία να αφορά σε πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των υπουργικών του καθηκόντων, για το χρονικό διάστημα από τις 9 Ιουλίου 2019 έως την 1η Μαρτίου 2023.

Η ανακριτική διαδικασία φέρεται να έχει πλέον ολοκληρωθεί, καθώς ο κ. Γιαρένης έχει προχωρήσει στην εξέταση των μαρτύρων και στη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν τα έργα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου που δεν είχαν ολοκληρωθεί, καθώς εξετάζεται κατά πόσο η έγκαιρη υλοποίησή τους θα μπορούσε να είχε συμβάλει στην αποτροπή της τραγωδίας των Τεμπών.