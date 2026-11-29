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Σε έντονο ύφος απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην ανάρτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενας Ακρίτα, σχετικά με την υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης και το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Καλεί δε την βουλευτή να ανασκευάσει, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Νωρίτερα, η κυρία Ακρίτα, επικαλούμενη δημοσίευμα του iEidiseis.gr, είχε υποστηρίξει ότι οι Άδωνις Γεωργιάδης, Τάκης Θεοδωρικάκος και Ιωάννης Τσακίρης βρίσκονται στο μικροσκόπιο για αποφάσεις και χειρισμούς που θέτουν ζήτημα πολιτικής ευθύνης. Ειδικότερα για τον κ. Θεοδωρικάκο, ανέφερε ότι είχε παρουσιάσει πιλοτικό πρόγραμμα για 45 σπιτάκια ανακύκλωσης, εκ των οποίων τοποθετήθηκαν μόλις τέσσερα, και ότι αργότερα εξέδωσε την πρόσκληση μέσω της οποίας διατέθηκαν σχεδόν 67 εκατ. ευρώ για 174 γωνιές ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ.

Δείτε την ανάρτηση του κ. Θεοδωρικάκου

Απαντώντας, ο κ. Θεοδωρικάκος κάνει λόγο για «άθλια ψέματα και συκοφαντίες», κατηγορώντας την κυρία Ακρίτα ότι παραπλανά τους πολίτες χρησιμοποιώντας τη φράση «ελέγχεται».

Ο υπουργός υπογραμμίζει ότι το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης που υλοποιήθηκε επί θητείας του στο υπουργείο Εσωτερικών είχε μηδενικό κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει υπογράψει καμία ένταξη προμήθειας σπιτιών ανακύκλωσης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Επισημαίνει, μάλιστα, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους δήμους έληξε περισσότερο από δυόμισι μήνες μετά την αποχώρησή του από το υπουργείο Εσωτερικών.

Παράλληλα, καλεί την Έλενα Ακρίτα να ανασκευάσει, επιφυλασσόμενος για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του έναντι οποιουδήποτε θίγει την τιμή και την υπόληψή του.

Η ανάρτηση της Ακρίτα