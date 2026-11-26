Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Απάντηση στην κριτική που άσκησαν χθες στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Γιάννης Μασούτης, από το βήμα του συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ, δίνει σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους», διαμηνύει ο υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος, χωρίς να κατονομάζει τους δύο επιχειρηματίες, υπεραμύνεται της κυβερνητικής πολιτικής για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η διενέργεια ελέγχων και η επιβολή προστίμων στην αγορά είναι αδιαπραγμάτευτες.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης:

«Για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας μας, στηρίζουμε συστηματικά την σύγχρονη ελληνική βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, με το σύνολο της πολιτικής μας και ιδιαίτερα με την αξιόπιστη εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου και τη συνεχή μείωση της γραφειοκρατίας. Ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που μέσα σε δύσκολες διεθνείς συνθήκες, καινοτομούν, επενδύουν, δημιουργούν καλύτερα πληρωμένες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους μας. Και θα συνεχίσουμε να την ενισχύουμε.

Με τον ίδιο αποφασιστικό όμως τρόπο, ως Πολιτεία έχουμε καθήκον να διασφαλίζουμε την εφαρμογή του νόμου με αντικειμενικότητα και διαφάνεια, για μια πιο δίκαιη και υγιώς ανταγωνιστική αγορά, ώστε να ενημερώνονται γι’ αυτά που πρέπει και να προστατεύονται τόσο οι καταναλωτές όσο και οι συνεπείς επιχειρήσεις.

Αυτό απαιτεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή που θεσμοθετήσαμε, ελέγχους και πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται και πληρώνονται. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους».