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Στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα ψυχρό κλίμα, τόσο εντός όσο και εκτός της αίθουσας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με την επιστροφή του στην Αθήνα, ωστόσο, τα δύσκολα φαίνεται πως βρίσκονται μπροστά για την κυβέρνηση, η οποία καλείται να κινηθεί σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Δεν είναι μόνο οι δυσοίωνες μετεωρολογικές προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες, αλλά κυρίως η συσσώρευση προβλημάτων που, για ακόμη έναν χειμώνα, θέτουν σε δοκιμασία τις κυβερνητικές αντοχές, ενώ η χώρα εισέρχεται σταδιακά στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, όπως αναφέρει το Protothema.gr

Ενδεχομένως, αυτή η συγκυρία εξηγεί και την προτίμηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για προσφυγή στις κάλπες στις αρχές του καλοκαιριού, περί τα μέσα Ιουνίου, με την προσδοκία ότι μαζί με τον καιρό θα έχει βελτιωθεί και το πολιτικό κλίμα και οι δύσκολες ημέρες του χειμώνα θα αποτελούν παρελθόν.

Μέχρι τότε, πάντως, η κυβέρνηση πορεύεται με αντιξοότητες. Η υπόθεση Λιάκου, μετά την υπόθεση Τσαβδαρίδη που βεβαίως επιλύθηκε τάχιστα, έφερε το Μέγαρο Μαξίμου σε θέση άμυνας και αμηχανίας. Ο γόρδιος δεσμός λύθηκε εν τέλει χθες το πρωί, με τον κ. Λιάκο να συναντά τον κ. Μητσοτάκη για περίπου 10 λεπτά και λίγες ώρες μετά να ανακοινώνει την παραίτησή του.

Οι κυβερνητικές διαρροές ότι η απόφαση «τον τιμά και αυτόν και την παράταξη» και ότι αντικειμενικά δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, δεν απομειώνουν το πολιτικό πρόβλημα. Η κυβέρνηση προσπάθησε να αγοράσει χρόνο, το ίδιο έκανε και ο κ. Λιάκος, αλλά «φαγώθηκε» από τις αντιδράσεις άλλων βουλευτών, την απροθυμία τους να τον στηρίξουν και τις παραινέσεις τους να αναλάβει τις ευθύνες του, όπερ και εγένετο. Ο κ. Λιάκος αποτελεί παρελθόν, όχι όμως και το πρόβλημα του Μαξίμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρώην υπουργός και βουλευτής Στέλιος Πέτσας ζήτησε το πρωί του Σαββάτου μέσω του ΣΚΑΪ από τον κ. Μητσοτάκη «να το πατήσει» και να πάει η χώρα σε εκλογές, προκειμένου η ΝΔ να μην εγκλωβίζεται στη σκανδαλολογία. Στο Μαξίμου η προτροπή Πέτσα δεν έγινε δεκτή με θερμά σχόλια, κυρίως γιατί η άποψη Μητσοτάκη είναι σαφής. Υπάρχουν όμως αρκετά κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που εκτιμούν ότι κάλπες θα έπρεπε να έχουν στηθεί αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Οι εξελίξεις με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης και το βαρύ κλίμα που διαμορφώνεται θεωρούν ότι επιβεβαιώνει την άποψή τους.

Τα «Σπιτάκια» και ο προβληματισμός

Και ενώ το Μέγαρο Μαξίμου είχε επιχειρήσει να «ισοφαρίσει» την υπόθεση Λιάκου, προτάσσοντας μια σειρά πιεστικών ερωτημάτων για τις δουλειές του γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη με τον Δήμο Στυλίδας και άλλους φορείς του Δημοσίου, ήρθε την Πέμπτη η υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης να προκαλέσει νέα αμηχανία στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Μια προφανής γραμμή άμυνας της κυβέρνησης είναι ότι, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να προκύπτει εμπλοκή διατελέσαντος κυβερνητικού στελέχους στην υπόθεση, παρά τις αναφορές στη δικογραφία σε πολιτικά πρόσωπα και στους χειρισμούς τους. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου πάντως κυβερνητικά στελέχη συγκεντρώθηκαν στο Μαξίμου προκειμένου να αξιολογήσουν τις πτυχές της υπόθεσης που τους ήταν γνωστές.

Η λογική «παρελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτον» δύσκολα θα είναι επαρκής πολιτικά, καθώς το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν είναι η κάθε μεμονωμένη υπόθεση. Αντιθέτως, είναι η αίσθηση σωρευμένης διαφθοράς, για διαφορετικές υποθέσεις, που προβληματίζει τους πολίτες και δυσκολεύει τη Νέα Δημοκρατία να πετύχει τον στόχο της περαιτέρω συσπείρωσης. Όπως δείχνουν και τα κυλιόμενα στοιχεία που έχει το Μέγαρο Μαξίμου στη διάθεση του, ο προβληματισμός των πολιτών για υποθέσεις διαφθοράς έρχεται να προστεθεί ως παράγων προβληματισμού στο επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας. Και τα δύο στοιχεία επενεργούν διαβρωτικά.

Μακρύς δρόμος

Ένα πρόσθετο στοιχείο προβληματισμού είναι η αίσθηση αδράνειας που απλώνεται στο κυβερνητικό σχήμα, παρά το γεγονός ότι ο εκλογικός χρόνος απέχει αρκετούς μήνες. Κεντρικός παράγων του Μαξίμου διαφωνεί, επισημαίνοντας προς το «ΘΕΜΑ» ότι αυτός είναι και ο λόγος που οι υπουργοί καλούνται να φέρουν εις πέρας 90 ορόσημα μέχρι το τέλος της κυβερνητικής θητείας. Και ο πρωθυπουργός κάλεσε τους υπουργούς του στο πρόσφατο Υπουργικό να αξιοποιήσουν παραγωγικά τον χρόνο που απομένει στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του κυβερνητικού έργου. Τα «παραδοτέα» άλλωστε είναι κεντρική πολιτική προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις κάλπες, ως κεντρικό επιχείρημα σύγκρουσης με την αντιπολίτευση, η οποία κοντεύει…να λύσει τις δικές της διαφορές στα δικαστήρια (ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ).

Πάντως, όπως λέει έμπειρος υπουργός στο «ΘΕΜΑ», με την αυγή του 2027 οι υπουργοί θα πέσουν με τα μούτρα στη μάχη του σταυρού. Αυτό είναι πολιτικά αναπόδραστο, ενώ ήδη κεντρικά κυβερνητικά στελέχη ασχολούνται περισσότερο με τις εκλογικές ισορροπίες, παρά με τα χαρτοφυλάκια τους. Υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει ήδη καταφύγει σε εκλογές το φθινόπωρο για να αποφύγει όλα όσα αντιμετωπίζει τώρα, αν και ο κ. Μητσοτάκης ήταν σταθερά θιασώτης της παράτασης του πολιτικού χρόνου, εκτιμώντας στο κλείσιμο του τετραετούς πολιτικού κύκλου της δεύτερης θητείας της κυβέρνησης οι πολίτες θα κάνουν μια πιο συνολική πολιτική στάθμιση, με δεδομένα και τα σκληρά πολιτικά διλήμματα που θα τεθούν. Άλλωστε, ήδη κάποιοι, όπως ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, λανσάρουν το αφήγημα της «μιας κάλπης», επισημαίνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να πείσει τους πολίτες ότι οι εκλογές δεν έχουν δεύτερο γύρο, ώστε να πετύχει τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση.

Ο δύσκολος χειμώνας και οι παροχές

Οι χειμερινοί μήνες ζορίζουν την κυβέρνηση πάντως κυρίως ως προς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Οι λογαριασμοί αυξάνονται, κυρίως ως προς το κόστος της ενέργειας. Η κυβέρνηση σήκωσε το «γάντι» του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου και του Γιάννη Μασούτη για την ακρίβεια, αποκρούοντας και τις προτάσεις να μην δημοσιοποιούνται τυχόν πρόστιμα που επιβάλλονται.

Από την άλλη, αναζητείται διάδοχο σχήμα για τη «συμφωνία κυρίων» από τον Ιανουάριο και μετά, ενώ έχει προδιαγραφεί πλέον η στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, όπως οι φούρνοι και τα ζαχαροπλαστεία, απέναντι στο αυξημένο και ανελαστικό γι’ αυτούς ενεργειακό κόστος. Αν δεν βρεθεί κάτι και μπούμε σε νέο σπιράλ ανατιμήσεων λόγω των διεθνών πιέσεων, τα δεδομένα θα αλλάξουν επί τα χείρω και για τα νοικοκυριά και για την κυβέρνηση.

Ο κ. Μητσοτάκης παράλληλα επενδύει σε μια σειρά θετικών ειδήσεων για τα εισοδήματα. Προ ημερών, τα 400 ευρώ των συνταξιούχων έγιναν ανάρπαστα στα ΑΤΜ, ενώ αυτές τις μέρες ήταν η σειρά των ενοικιαστών και των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων να δουν ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους. Ακολουθεί στα μέσα Δεκεμβρίου η ψήφιση του προϋπολογισμού με μια σειρά θετικών μέτρων, αρκετά εκ των οποίων θα φανούν τον Ιανουάριο, ενώ ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε μέσα στην εβδομάδα ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί δύο φορές το 2027, ώστε να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ μικτά από 1/1/2028.

Παράλληλα, έθεσε τον στόχο για μέσο μισθό στα 1.800 ευρώ έως το 2030, επιδιώκοντας να «δώσει βάθος» στο επιχείρημα της αύξησης εισοδημάτων. Και παράλληλα τις επόμενες μέρες θα «κλειδώσει» και η έκπληξη του προϋπολογισμού, ώστε να τηρηθεί και η ετήσια παράδοση που έχει πλέον καθιερωθεί. Μένει να φανεί αν θα πρόκειται για μέτρο που θα αφορά πολλούς ή θα είναι πιο στοχευμένο.

Οι πρώην πρωθυπουργοί

Την ίδια ώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει να διαχειριστεί και την πλαγιοκόπηση που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ξεκίνησε τις περιοδείες για το υπό σύσταση κόμμα του, το όνομα του οποίου θα αποκαλυφθεί τους επόμενους μήνες. Κανείς πάντως δεν έχει αμφιβολία για το εγχείρημα, ενώ ο κ. Σαμαράς αξιοποιεί αυτές τις επισκέψεις για να «μετρήσει δυνάμεις». Συνεργάτες του εκτιμούν ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα ψηφοδέλτια, αν και το Μέγαρο Μαξίμου σφόδρα αμφιβάλλει ως προς το αν διέκοψε την περιοδεία του το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για να συναντήσει έναν φίλο του από τις ΗΠΑ που ήρθε στην Αθήνα για λίγες ώρες. Προκειμένου να μην αφήσει εκκρεμότητες, πάντως, ο κ. Σαμαράς επανέλαβε την επίσκεψη του στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, προσθέτοντας και ραντεβού στη ΒΙΠΕ της Σίνδου και με τον δήμαρχο της πόλης Στέλιο Αγγελούδη. Και εξαπέλυσε πυρά προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι έχει γίνει συνώνυμο της διαφθοράς.

Παράλληλα, ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος διατηρεί σχέση άκαμπτης ψυχρότητας με το Μέγαρο Μαξίμου, επανήλθε με νέα «καρφιά» από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας για «επιδοματική πολιτική», «εγκατάλειψη της περιφέρειας», «τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη» κ.ο.κ. κάνοντας πολλούς να εκτιμούν ότι μπορεί δημοσίως να μην εκδηλώνεται, αλλά κρυφιέντως «σιγοντάρει» το εγχείρημα Σαμαρά. Κάτι που εκτιμούν και άνθρωποι γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό. Το Μαξίμου από την άλλη ελπίζει σε στάση αυστηρής ουδετερότητας από τον πρώην πρωθυπουργό. Το ότι ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί με τον κ. Καραμανλή τις επόμενες μέρες στην παρουσίαση του βιβλίου της Ντόρας Μπακογιάννη «Μια Γυναίκα» δύσκολα θα αλλάξει την πορεία των πραγμάτων.