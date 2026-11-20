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Στις επικρίσεις που έχει δεχθεί για την κατοχή ομολόγων της ExxonMobil κατά το διάστημα που διατελούσε σύμβουλος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, απάντησε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, δίνοντας διευκρινίσεις για τον χρόνο αγοράς και πώλησής τους και απορρίπτοντας τα περί σύγκρουσης συμφερόντων.

Κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφάλα, ο υφυπουργός εξήγησε ότι είχε αποκτήσει τους συγκεκριμένους τίτλους τον Μάιο του 2017, αρκετά χρόνια πριν αναλάβει κυβερνητικά καθήκοντα. Όπως διευκρίνισε, στις 25 Μαρτίου 2025, μόλις δέκα ημέρες μετά την ορκωμοσία του, έδωσε εντολή πώλησής τους, επικαλούμενος λόγους ηθικής τάξης.

«Τον Μάιο του 2017 είχα αγοράσει τα ομόλογα. Τα πούλησα λίγες ημέρες αφότου έγινα υφυπουργός για λόγους ηθικής τάξης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι υποστήριξε για τη σύγκρουση συμφερόντων

Ο κ. Τσάφος επιχείρησε να διαχωρίσει την κατοχή εταιρικών ομολόγων από την κατοχή μετοχών, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα. Όπως είπε, «τα ομόλογα δεν είναι μετοχές, η αξία τους δεν μεταβάλλεται», επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα συνδέονται με σταθερότητα και προβλεψιμότητα ως προς την απόδοσή τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, απέρριψε το ενδεχόμενο να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων από την κατοχή τίτλων σταθερής απόδοσης. «Η οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων από κάθε επενδυτικό προϊόν με σταθερή απόδοση ό,τι και να γίνει, προφανώς δεν υπάρχει», δήλωσε.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτυπωθεί στις δηλώσεις πόθεν έσχες τόσο του ίδιου όσο και της συζύγου του.

Η παρουσία της ExxonMobil στην Ελλάδα και η επαγγελματική του διαδρομή

Αναφερόμενος στη δραστηριότητα της ExxonMobil στην ελληνική αγορά, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η εταιρεία εισήλθε στη χώρα το 2019, χρονιά κατά την οποία εγκρίθηκαν νομοθετικά και οι όροι της σχετικής σύμβασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν ανέλαβε καθήκοντα συμβούλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ExxonMobil υλοποιούσε ήδη ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που είχε συμφωνηθεί σε προηγούμενο χρόνο.

Ο κ. Τσάφος τοποθετήθηκε επίσης για τις επαγγελματικές επαφές που είχε στο παρελθόν με επιχειρήσεις του ενεργειακού κλάδου. Όπως διευκρίνισε, αυτές συνδέονταν με την απασχόλησή του σε συμβουλευτικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου μία δεκαετία.

Υπερασπιζόμενος την προηγούμενη επαγγελματική του δραστηριότητα, υποστήριξε ότι η εμπειρία που απέκτησε στον ιδιωτικό τομέα τού έχει προσφέρει την τεχνογνωσία και τα απαραίτητα εφόδια ώστε, από τη σημερινή κυβερνητική του θέση, να μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.

«Χαλασμένο τηλέφωνο» και καταγγελίες για λασπολογία

Ο υφυπουργός άσκησε, παράλληλα, κριτική στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η δημόσια συζήτηση γύρω από τα ομόλογα, κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων και αναπαραγωγή ανακριβών ισχυρισμών.

Χαρακτήρισε τη διαδικασία «χαλασμένο τηλέφωνο», υποστηρίζοντας ότι οι αρχικές αναφορές στην κατοχή εταιρικών ομολόγων μετατράπηκαν σταδιακά σε ισχυρισμούς περί συμμετοχής του σε ενεργειακούς κολοσσούς.

«Τα ομόλογα έγιναν μετοχές, μετά μίλησαν για ενεργειακούς κολοσσούς, οι ενεργειακοί κολοσσοί έγιναν ενεργειακοί κολοσσοί που δραστηριοποιούνται στον Κάθετο Διάδρομο της Τουρκίας και το χαλασμένο τηλέφωνο έχει ξεφύγει από την πραγματικότητα», ανέφερε, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, διογκώθηκε η υπόθεση.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Τσάφος επέμεινε ότι υπήρξε ειλικρινής ως προς τα περιουσιακά του στοιχεία και την επαγγελματική του πορεία, αποδίδοντας τις επιθέσεις που δέχεται σε προσπάθεια σπίλωσης του προσώπου του.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «η λασπολογία είναι συχνά το τίμημα που πληρώνει κανείς για να συμμετέχει στα κοινά».