Το τελευταίο «θύμα» της μανίας του «-maxxing», δηλαδή της προσπάθειας να μεγιστοποιούμε τα πάντα; Τα χόμπι μας.

Τελειώνετε τη δουλειά και σκέφτεστε πόσο πολύ θέλετε να πλέξετε ένα κασκόλ, να παίξετε σκάκι, να βγείτε για τρέξιμο, να μάθετε μια καινούργια γλώσσα και να μαγειρέψετε το βραδινό σας; Αν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτή την περιγραφή, τότε αυτό το θέμα σας αφορά.

Σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από το ατελείωτο doomscrolling, τη συνήθεια να περνούν ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταναλώνοντας διαρκώς αρνητικό ή ανησυχητικό περιεχόμενο, αρκετοί εκπρόσωποι της Generation Z γεμίζουν το πρόγραμμά τους με έναν εντυπωσιακό αριθμό χόμπι.

Μετά το καθιερωμένο ωράριο εργασίας, από τις εννέα το πρωί έως τις πέντε το απόγευμα, οργανώνουν τις ώρες από τις πέντε έως τις εννέα το βράδυ με Pilates, κέντημα, Sudoku, λέσχες ανάγνωσης και πολλές ακόμη δραστηριότητες.

Και, φυσικά, καταγράφουν τα πάντα σε βίντεο για τους ακολούθους τους στο TikTok και το Instagram.

Για τη 18χρονη Μπάο Λε από τη Γερμανία, το hobbymaxxing αποτελούσε τρόπο ζωής πολύ πριν αποκτήσει αυτή την ονομασία, γράφει το CNN.

Ως μοναχοπαίδι, θυμάται τη μητέρα της να την ενθαρρύνει και να χρηματοδοτεί κάθε δραστηριότητα που της κινούσε το ενδιαφέρον. Έτσι, στα παιδικά της χρόνια έμαθε βιολί, πιάνο και κολύμβηση.

Όταν η νέα τάση άρχισε να εξαπλώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Λε την υιοθέτησε με ενθουσιασμό.

Παράλληλα με τις σχολικές της υποχρεώσεις, άρχισε να βιντεοσκοπεί τις πολυάριθμες δραστηριότητές της: Sudoku, διακόσμηση νυχιών, γυμναστική, διάβασμα, ζωγραφική, DJing, επεξεργασία βίντεο για το κανάλι της στο YouTube και, πιο πρόσφατα, χορό σε στύλο.

Η προβολή ενός τόσο γεμάτου προγράμματος δραστηριοτήτων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα το τελευταίο διάστημα.

Τα καλαίσθητα καθημερινά βίντεο στο TikTok παρακινούν ολοένα περισσότερους ανθρώπους να αφήσουν για λίγο το κινητό τους και να αποκτήσουν περισσότερα χόμπι.

Από πού προέρχεται η λέξη «χόμπι»

Η λέξη «hobby» προέρχεται από τον όρο «hobi», που χρησιμοποιούνταν αρχικά για ένα μικρό άλογο. Στις αρχές του 19ου αιώνα έγινε δημοφιλές ένα ξύλινο παιχνίδι σε σχήμα αλόγου, γνωστό ως «hobbyhorse».

Η έκφραση «to ride one’s hobbyhorse» απέκτησε σταδιακά τη σημασία της ενασχόλησης με μια αγαπημένη δραστηριότητα.

Δεν μπορούμε, όμως, να είμαστε όλοι λάτρεις των αλόγων. Έτσι, η λέξη «hobby» καθιερώθηκε τελικά για να περιγράφει οποιαδήποτε αγαπημένη δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου.

Στο βιβλίο του Hobbies: Leisure and the Culture of Work in America, ο Στίβεν Μ. Γκέλμπερ εξηγεί πώς τα χόμπι συνέδεσαν τον κόσμο της εργασίας με την οικιακή ζωή κατά τον 19ο αιώνα, αποκτώντας κοινωνική αξία ως μορφή αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.

Τα χόμπι προσφέρουν ανακούφιση από την εργασία, αλλά ταυτόχρονα αντικατοπτρίζουν την παραγωγικότητα για την οποία επιβραβευόμαστε στον επαγγελματικό χώρο.

Αυτό μας παρακινεί να συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε σε μια δραστηριότητα.

Πρόκειται ουσιαστικά για την καλλιέργεια μιας δεξιότητας με παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνες που χρησιμοποιούμε στη δουλειά, με μια σημαντική διαφορά: ασχολούμαστε μαζί της επειδή το επιλέγουμε και όχι επειδή είμαστε υποχρεωμένοι.

Η Τζέσικα Μπόουν, επικεφαλής ερευνήτρια επιδημιολογίας και στατιστικής στο University College London, επισημαίνει ότι τα χόμπι μπορούν να καλύψουν σημαντικά κενά στην καθημερινότητά μας, ιδιαίτερα ανάγκες που δεν ικανοποιούνται μέσα από την εργασία.

Μπορούν να ενισχύσουν την αίσθηση σκοπού, να μας φέρουν σε επαφή με νέες κοινότητες και ακόμη να αυξήσουν την ικανοποίησή μας από τη ζωή.

Πώς να δημιουργήσετε τον ιδανικό συνδυασμό χόμπι

Η νεότερη γενιά άκουσε για τα οφέλη των χόμπι και αποφάσισε να πάει την ιδέα ένα βήμα παραπέρα, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες δραστηριότητες που αποκτούν την κατάληξη «-maxxing».

Σύμφωνα με την Μπόουν, ένας πραγματικά ωφέλιμος συνδυασμός χόμπι θα πρέπει να περιλαμβάνει σωματικές, δημιουργικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Κάθε κατηγορία μπορεί να προσφέρει διαφορετικά οφέλη στην καθημερινότητά μας.

Σε ψυχολογικό επίπεδο, τα χόμπι συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης, στην εξάσκηση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και στην ενεργοποίηση διαφορετικών λειτουργιών του εγκεφάλου από εκείνες που χρησιμοποιούμε στην εργασία.

Τα κοινωνικά οφέλη προκύπτουν από τη γνωριμία με ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, ενώ τα σωματικά συνδέονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα περιλαμβάνει κίνηση.

Η Μπάο Λε έχει οργανώσει τα δικά της χόμπι με παρόμοιο τρόπο, χωρίζοντάς τα σε χειροτεχνίες, μουσική, δραστηριότητες πνευματικής εξάσκησης και αθλητισμό.

Όπως εξηγεί, το σημαντικότερο όφελος του hobbymaxxing για την ίδια είναι ότι τη βοήθησε να μειώσει τον χρόνο που περνά μπροστά σε μια οθόνη.

«Όταν φτάνεις σε κατάσταση πλήρους απορρόφησης σε αυτό που κάνεις (flow state), δεν σκέφτεσαι πραγματικά το κινητό σου», λέει.

Ωστόσο, το κινητό και, πιο συγκεκριμένα, οι προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν, κατά έναν κάπως αντιφατικό τρόπο, και πηγή κινήτρου.

Η καταγραφή των χόμπι της σε βίντεο καθημερινότητας στο TikTok τη βοηθά να παραμένει συνεπής στις δραστηριότητές της.

Δεν είναι μόνο η δημοσιότητα, αλλά και η αλληλεπίδραση με το κοινό της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μήνυμα που έλαβε από έναν ακόλουθό της, ο οποίος της ανέφερε ότι άρχισε να λύνει Sudoku χάρη στα βίντεό της.

«Είναι όμορφο να ξέρεις ότι αποτελείς πηγή έμπνευσης για άλλους ανθρώπους», λέει.

Όπως με την πιστωτική κάρτα, μην εξαντλείτε τα όριά σας

Στην ουσία του, το hobbymaxxing μπορεί να είναι εξαιρετικά ωφέλιμο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πότε πρέπει να περιορίζουμε τις δραστηριότητές μας.

«Όταν φτάνουμε στο ακραίο άκρο του φάσματος, όταν δηλαδή οι άνθρωποι προσπαθούν να χωρέσουν πάρα πολλές δραστηριότητες γύρω από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, μπορεί να φτάσουν σε ένα σημείο όπου τελικά προσθέτουν περισσότερο άγχος στη ζωή τους», εξηγεί η Μπόουν.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το χόμπι είναι κάτι που επιλέγουμε να κάνουμε.

Αν το μετατρέψουμε σε μια δεύτερη δουλειά, μπορεί να χαθεί ο πραγματικός σκοπός του.

Επιπλέον, το επίπεδο στο οποίο ασχολούμαστε με μια δραστηριότητα επηρεάζει και τις υπόλοιπες.

Για παράδειγμα, η προετοιμασία για έναν μαραθώνιο απαιτεί πολύ περισσότερη σωματική και πνευματική ενέργεια από ένα χαλαρό τρέξιμο.

Επομένως, ίσως δεν είναι η καλύτερη ιδέα να προσθέσει κάποιος ταυτόχρονα στο πρόγραμμά του την εκμάθηση ενός καινούργιου μουσικού οργάνου ή την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής εργασίας ραπτικής.

«Αν δεν διαθέτεις τον απαραίτητο πνευματικό χώρο ή την ενέργεια για να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι η διαδικασία μπορεί να γίνει εξαντλητική, αντί να προσφέρει πραγματική ευχαρίστηση και απόλαυση», προσθέτει η ερευνήτρια.

Η συμβουλή της Λε προς όσους θέλουν να δοκιμάσουν για πρώτη φορά το hobbymaxxing είναι απλή: να ασχολούνται με πράγματα που αγαπούν και να αποφεύγουν την πίεση της τελειότητας.

«Είναι σημαντικό να μεγιστοποιείς τη χαρά που σου προσφέρει μια δραστηριότητα, τον ενθουσιασμό που νιώθεις κάνοντάς την, αλλά και να αγαπήσεις το γεγονός ότι είσαι αρχάριος. Είναι τόσο όμορφο να βλέπεις την πρόοδό σου με την πάροδο του χρόνου και μετά να κοιτάζεις πίσω και να συνειδητοποιείς πόσο μακριά έχεις φτάσει», λέει.