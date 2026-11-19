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Μια νέα τεχνολογία που αξιοποιεί μικροσκοπικά ρομπότ, καθοδηγούμενα από μαγνητικά πεδία, ανοίγει νέους δρόμους στην αντιμετώπιση των θρόμβων αίματος. Επιστήμονες στην Ελβετία ανέπτυξαν μικρορομπότ ικανά να μεταφέρουν θρομβολυτικά φάρμακα σε σημεία των αιμοφόρων αγγείων όπου η κυκλοφορία του αίματος έχει περιοριστεί ή διακοπεί, επιταχύνοντας σημαντικά τη διάλυση των θρόμβων.

Τα πρώτα αποτελέσματα από εργαστηριακές δοκιμές και πειράματα σε ζώα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, με τους ερευνητές να εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος θα μπορούσε μελλοντικά να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα θεραπειών για σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια.

Η τεχνολογία αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Ζυρίχης (ETH Zurich), υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Ιατρικών Μικροσυστημάτων, Σιμόνε Σούρλε, σε συνεργασία με επιστήμονες του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Charité του Βερολίνου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το ETH Zurich στις 9 Νοεμβρίου 2026, οι θρόμβοι διαλύθηκαν έξι φορές ταχύτερα σε εργαστηριακό μοντέλο όταν χρησιμοποιήθηκαν μικρορομπότ μαζί με το φάρμακο, σε σύγκριση με τη χορήγηση του φαρμάκου χωρίς αυτά.

Το πρόβλημα που προσπαθούν να λύσουν οι επιστήμονες

Οι θρόμβοι αίματος αποτελούν μία από τις σοβαρότερες απειλές για την κυκλοφορία του αίματος, καθώς μπορούν να εμποδίσουν τη μεταφορά οξυγόνου προς ζωτικά όργανα.

Όταν ένας θρόμβος αποφράξει ένα αιμοφόρο αγγείο, οι συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, προκαλώντας, ανάλογα με το σημείο της απόφραξης, έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο ή πνευμονική εμβολή.

Σήμερα, οι γιατροί διαθέτουν διαφορετικές μεθόδους για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, μεταξύ των οποίων η μηχανική αφαίρεση του θρόμβου και η χορήγηση ειδικών φαρμάκων που συμβάλλουν στη διάλυσή του.

Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο: όσο περισσότερο περιορίζεται η κυκλοφορία του αίματος, τόσο δυσκολότερο γίνεται για το φάρμακο να φτάσει ακριβώς στο σημείο όπου χρειάζεται.

Ακόμη κι όταν οι γιατροί χρησιμοποιούν καθετήρα για να μεταφέρουν το φάρμακο κοντά στον θρόμβο, η ίδια η απόφραξη μπορεί να εμποδίζει τη διανομή του.

Η καθηγήτρια Σούρλε παρομοιάζει την κατάσταση με ένα δίκτυο σωληνώσεων. Όταν ένα σημείο φράξει, το υγρό κατευθύνεται προς άλλες διαδρομές όπου συναντά μικρότερη αντίσταση.

Αυτό σημαίνει ότι το φάρμακο ενδέχεται να μην εισέρχεται αποτελεσματικά στην περιοχή του θρόμβου, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η θεραπεία.

Πώς λειτουργούν τα μαγνητικά μικρορομπότ

Η λύση που προτείνουν οι ερευνητές βασίζεται σε μικροσκοπικά σωματίδια, μήκους περίπου οκτώ μικρομέτρων, με διαστάσεις συγκρίσιμες με εκείνες των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Τα μικρορομπότ αποτελούνται από βιοσυμβατή πολυμερική γέλη, μέσα στην οποία έχουν ενσωματωθεί μαγνητικά νανοσωματίδια οξειδίου του σιδήρου.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι μπορούν να ελέγχονται εξωτερικά μέσω περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου.

Όταν ενεργοποιηθεί το πεδίο, τα μικρορομπότ αρχίζουν να περιστρέφονται και να κινούνται κατά μήκος των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων, πραγματοποιώντας διαδοχικές κινήσεις που θυμίζουν μικρές τούμπες.

Η κίνηση αυτή δημιουργεί τοπικές ροές στο αίμα, οι οποίες διευκολύνουν τη μεταφορά των φαρμακευτικών ουσιών προς τον θρόμβο.

Με τον τρόπο αυτό, τα μικρορομπότ δεν διαλύουν απευθείας την απόφραξη. Λειτουργούν ως μικροσκοπικοί μηχανισμοί ενίσχυσης της ροής, βοηθώντας το θρομβολυτικό φάρμακο να φτάσει αποτελεσματικότερα στον στόχο του.

Η κατασκευή τους έχει εμπνευστεί από φυσικούς μικροοργανισμούς που αξιοποιούν μαγνητικές ιδιότητες για να προσανατολίζονται στο περιβάλλον τους.

Έξι φορές ταχύτερη διάλυση των θρόμβων στο εργαστήριο

Η ερευνητική ομάδα δοκίμασε αρχικά την τεχνολογία σε ειδικά κατασκευασμένο μοντέλο από σιλικόνη, το οποίο αναπαριστούσε αιμοφόρα αγγεία και περιείχε θρόμβους από αίμα χοίρων.

Οι επιστήμονες συνέκριναν τη δράση ενός θρομβολυτικού φαρμάκου όταν χορηγούνταν μόνο του και όταν συνδυαζόταν με τα κινούμενα μικρορομπότ.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με τη βοήθεια των μικρορομπότ η διάλυση του θρόμβου πραγματοποιήθηκε έξι φορές ταχύτερα.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές προχώρησαν σε δοκιμές με ζωντανούς χοίρους, δημιουργώντας ελεγχόμενες αποφράξεις στις αρτηρίες τους.

Και σε αυτή την περίπτωση, η χρήση των μικρορομπότ βελτίωσε την αποτελεσματικότητα της θρομβολυτικής αγωγής.

Μετά από 30 λεπτά θεραπείας, η περιοχή του αγγείου στην οποία είχε αποκατασταθεί η ροή του αίματος ήταν διπλάσια σε σύγκριση με τη χορήγηση του φαρμάκου μόνο του.

Η Σούρλε επισημαίνει ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει η ερευνητική ομάδα, πρόκειται για την πρώτη επίδειξη ενισχυμένης θρομβόλυσης με τέτοιου είδους μικρορομπότ σε πειραματικό μοντέλο μεγάλου ζώου με κλινική συνάφεια.

Πότε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ανθρώπους

Παρά τα θετικά πρώτα αποτελέσματα, η νέα τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Τα μικρορομπότ δεν έχουν δοκιμαστεί σε ανθρώπους, ενώ απαιτούνται πρόσθετες μελέτες για να εξακριβωθεί η μακροχρόνια ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους.

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει νέες δοκιμές σε ζώα, με μεγαλύτερη διάρκεια παρακολούθησης, ώστε να μελετηθεί η συμπεριφορά των μικρορομπότ μέσα στον οργανισμό και η πιθανότητα ανεπιθύμητων επιδράσεων.

Θα χρειαστούν επίσης ειδικά πειραματικά μοντέλα, όπως εκείνα που προσομοιώνουν ένα έμφραγμα, πριν καταστεί δυνατή η μετάβαση σε κλινικές δοκιμές.

Οι επιστήμονες φιλοδοξούν, σε επόμενο στάδιο, να ενσωματώσουν την τεχνολογία στις ήδη διαθέσιμες επεμβατικές διαδικασίες.

Η προοπτική είναι τα μικρορομπότ να χορηγούνται μαζί με τα θρομβολυτικά φάρμακα μέσω καθετήρα και να καθοδηγούνται από εξωτερικά μαγνητικά συστήματα.

Με αυτόν τον τρόπο, η θεραπεία θα μπορούσε να αξιοποιεί τις υπάρχουσες νοσοκομειακές υποδομές, χωρίς να απαιτείται η ανάπτυξη εντελώς διαφορετικών διαδικασιών.

Η πατέντα και τα επόμενα βήματα

Το ETH Zurich έχει ήδη υποβάλει αίτηση για την κατοχύρωση της εφεύρεσης, ενώ η σχετική επιστημονική εργασία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους πριν από τη δημοσίευσή της.

Σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας είναι και η δυνατότητα παραγωγής μεγάλου αριθμού μικρορομπότ με μεθόδους που θα μπορούσαν να περιορίσουν το κόστος.

Η ερευνητική ομάδα επιδιώκει να βελτιώσει περαιτέρω τη διαδικασία, ώστε η μέθοδος να μπορεί μελλοντικά να αξιοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες περίθαλψης.

Ο βασικός στόχος είναι να αντιμετωπιστεί ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα της θρομβολυτικής θεραπείας: η μεταφορά του φαρμάκου στα τελευταία χιλιοστά που το χωρίζουν από τον θρόμβο.

Εφόσον οι επόμενες δοκιμές επιβεβαιώσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, τα μαγνητικά μικρορομπότ θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα νέο εργαλείο στην αντιμετώπιση επικίνδυνων αγγειακών αποφράξεων.