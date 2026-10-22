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Η πολύωρη παραμονή μπροστά σε έναν υπολογιστή, οι καθημερινές μετακινήσεις με το αυτοκίνητο και οι ατελείωτες ώρες στον καναπέ έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: κρατούν το σώμα μας ακίνητο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και, όπως δείχνει νέα επιστημονική μελέτη, η διάρκεια της συνεχόμενης ακινησίας μπορεί να επηρεάζει τη λειτουργία των μυών περισσότερο απ’ όσο αντιλαμβανόμαστε.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό npj Exercise Medicine and Health αναδεικνύει τη σημασία της τακτικής ενεργοποίησης των μυών, διαπιστώνοντας ότι η μυϊκή δραστηριότητα μειώνεται όταν παραμένουμε καθισμένοι για περισσότερο από 25 λεπτά χωρίς διακοπή.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι δεν απαιτείται απαραίτητα έντονη γυμναστική για να διακοπεί αυτή η κατάσταση. Ακόμη και ένα σύντομο περπάτημα ή μια αλλαγή δραστηριότητας μπορεί να ενεργοποιήσει τους μυς, περιορίζοντας τον χρόνο που περνούν σε κατάσταση σχετικής αδράνειας.

Το πείραμα με τους αισθητήρες και το όριο των 25 λεπτών

Ερευνητές στην Αυστραλία ανέλυσαν περισσότερες από 7.000 περιόδους καθιστικής στάσης, επιχειρώντας να κατανοήσουν πώς μεταβάλλεται η μυϊκή δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας.

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι συμμετέχοντες φορούσαν ειδικά σορτς εξοπλισμένα με αισθητήρες, οι οποίοι κατέγραφαν την ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες μπορούσαν να παρακολουθούν τη λειτουργία τους σε πραγματικές συνθήκες και όχι αποκλειστικά σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον.

Η ανάλυση έδειξε ότι η μυϊκή ενεργοποίηση περιοριζόταν όταν η καθιστική στάση ξεπερνούσε τα 25 συνεχόμενα λεπτά. Αντίθετα, όταν οι συμμετέχοντες σηκώνονταν και περπατούσαν ή πραγματοποιούσαν κάποια άλλη κίνηση, οι μύες παρουσίαζαν μεγαλύτερη δραστηριότητα.

Τα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για εργαζομένους γραφείου, επαγγελματίες οδηγούς και ανθρώπους που περνούν πολλές ώρες μπροστά σε οθόνες, καθώς η παρατεταμένη καθιστική στάση αποτελεί συχνά αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους.

Γιατί η συνεχόμενη ακινησία επηρεάζει τον οργανισμό

Όταν το σώμα παραμένει ακίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, η δραστηριότητα των μυών μειώνεται. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από αλλαγές στην κυκλοφορία του αίματος και στον τρόπο με τον οποίο οι μύες χρησιμοποιούν τη γλυκόζη.

Η μειωμένη μυϊκή δραστηριότητα μπορεί να επηρεάζει τη μεταβολική λειτουργία, καθώς οι μύες συμμετέχουν ενεργά στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Σε βάθος χρόνου, η παρατεταμένη καθιστική συμπεριφορά έχει συσχετιστεί με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και διαβήτη τύπου 2.

Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν μια ουσιαστική διάκριση: η νέα μελέτη καταγράφει μεταβολές στη μυϊκή δραστηριότητα και δεν αποδεικνύει ότι κάθε περίοδος καθιστικής στάσης άνω των 25 λεπτών προκαλεί άμεσα προβλήματα υγείας.

Επομένως, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν αποτελεί αυστηρό ιατρικό όριο, αλλά ένα εύρημα που ενισχύει τη σημασία της συχνής κίνησης.

Ακόμη και όταν καθόμαστε, το σώμα δεν λειτουργεί πάντα με τον ίδιο τρόπο

Δεν έχουν όλες οι καθιστικές δραστηριότητες την ίδια επίδραση στη μυϊκή ενεργοποίηση.

Ένας άνθρωπος που εργάζεται στον υπολογιστή, αλλάζει συχνά στάση και κινεί περιστασιακά τα πόδια ή τον κορμό του μπορεί να εμφανίζει διαφορετικά επίπεδα μυϊκής δραστηριότητας από κάποιον που παρακολουθεί τηλεόραση επί ώρες χωρίς σχεδόν καμία κίνηση.

Αυτές οι μικρές, συχνά ασυναίσθητες κινήσεις αποτελούν αντικείμενο επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς προηγούμενες μελέτες τις έχουν συνδέσει με ευνοϊκότερους δείκτες υγείας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο χαμηλότερος δείκτης μάζας σώματος, η μικρότερη περίμετρος μέσης και ο μειωμένος καρδιαγγειακός κίνδυνος.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι το περιστασιακό κούνημα των ποδιών ή η αλλαγή στάσης μπορούν να υποκαταστήσουν τη συστηματική άσκηση.

Η τακτική σωματική δραστηριότητα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της καλής υγείας, ενώ οι μικρές κινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας λειτουργούν συμπληρωματικά.

Πέντε μικρές αλλαγές που περιορίζουν την ακινησία

Η αύξηση της καθημερινής κίνησης δεν προϋποθέτει απαραίτητα περισσότερο χρόνο στο γυμναστήριο. Μικρές παρεμβάσεις στη ρουτίνα μπορούν να βοηθήσουν στη συχνότερη ενεργοποίηση των μυών.

– Σηκωθείτε από την καρέκλα: Κάντε σύντομα διαλείμματα κατά τη διάρκεια της εργασίας και περπατήστε για λίγα λεπτά, ακόμη και μέσα στο σπίτι ή στο γραφείο.

– Αλλάζετε τακτικά δραστηριότητα: Διακόπτετε την πολύωρη παραμονή μπροστά στην οθόνη με λίγη κίνηση ή με μια σύντομη περίοδο όρθιας στάσης.

– Χρησιμοποιήστε υπενθυμίσεις: Μια ειδοποίηση στο κινητό ή στον υπολογιστή μπορεί να σας βοηθήσει να θυμάστε ότι χρειάζεται να κινηθείτε.

– Αξιοποιήστε τις καθημερινές ευκαιρίες: Περπατήστε όσο μιλάτε στο τηλέφωνο ή επιλέξτε μια μικρή διαδρομή με τα πόδια αντί να παραμείνετε καθισμένοι.

– Περιορίστε τα μεγάλα συνεχόμενα διαστήματα καθιστικής στάσης: Εναλλάσσετε, όπου είναι εφικτό, το κάθισμα με την όρθια στάση και το περπάτημα.

Η ιδέα της διακοπής της ακινησίας περίπου κάθε 25 λεπτά μπορεί να λειτουργήσει ως πρακτική υπενθύμιση, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει ένα επιστημονικά καθορισμένο χρονικό όριο που ισχύει για όλους.

Το σημαντικότερο μήνυμα της έρευνας είναι ότι η κίνηση δεν χρειάζεται να περιορίζεται στην ώρα της γυμναστικής. Μπορεί να ενσωματωθεί σε κάθε μέρος της ημέρας, ακόμη και όταν οι επαγγελματικές ή προσωπικές υποχρεώσεις δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια για άσκηση.

Η συχνή διακοπή της καθιστικής στάσης αποτελεί έναν απλό τρόπο να διατηρούμε τους μυς περισσότερο ενεργούς, μειώνοντας τις μεγάλες περιόδους ακινησίας που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο τρόπο ζωής.