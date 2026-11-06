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Η απόκτηση μεγάλης περιουσίας μπορεί να λύσει πολλά οικονομικά προβλήματα, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσει νέες δυσκολίες στις προσωπικές σχέσεις. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο γνωστός Αμερικανός επενδυτής και επιχειρηματίας Κέβιν Ο’Λίρι, ο οποίος θεωρεί ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του πλούτου δεν αφορά τις αγορές, τη φορολογία ή τη διαχείριση επενδύσεων, αλλά την ίδια την οικογένεια.

Ο επενδυτής, γνωστός από τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική εκπομπή Shark Tank, περιέγραψε πώς οι οικονομικές προσδοκίες των συγγενών μπορούν να μετατρέψουν την επαγγελματική επιτυχία σε πηγή εντάσεων, ιδιαίτερα όταν κάποιος αποκτά ξαφνικά σημαντική ρευστότητα.

Μιλώντας το 2025 στο podcast The Fifth Column, ο Ο’Λίρι ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή Μάικλ Μόινιχαν ποιο θεωρεί το χειρότερο στοιχείο του να είναι κανείς πλούσιος. Η απάντησή του ήταν άμεση: «Η ίδια σου η οικογένεια, όταν αρχίζει να σου ζητά χρήματα».

Η «ενοχή της επιτυχίας» και οι οικογενειακές πιέσεις

Σύμφωνα με τον Ο’Λίρι, οι οικονομικές απαιτήσεις των συγγενών εμφανίζονται συχνά έπειτα από ένα σημαντικό γεγονός, όπως η πώληση μιας επιχείρησης ή η απόκτηση μεγάλης περιουσίας.

Όπως εξήγησε, τα μέλη της οικογένειας δεν ζητούν απαραίτητα χρήματα με τη μορφή οικονομικής βοήθειας. Αντίθετα, πολλές φορές παρουσιάζουν επιχειρηματικές ιδέες, ελπίζοντας ότι ο εύπορος συγγενής τους θα αναλάβει να τις χρηματοδοτήσει.

«Πολλοί άνθρωποι στην οικογένειά σου θα σε πλησιάσουν και θα σου πουν, δεν θέλω να μου δώσεις χρήματα. Θέλω να επενδύσεις στην ιδέα μου», ανέφερε. Οι προτάσεις αυτές μπορεί να αφορούν από τη δημιουργία ενός εστιατορίου μέχρι τη λειτουργία μιας επιχείρησης με αίθουσες μπόουλινγκ ή άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

Το πρόβλημα, κατά τον ίδιο, ξεκινά όταν ο άνθρωπος που έχει αποκτήσει περιουσία αισθάνεται την υποχρέωση να ανταποκριθεί θετικά. «Στην αρχή θα νιώσεις την ενοχή της επιτυχίας και θα τους δώσεις χρήματα. Σταδιακά, όμως, θα καταστρέψεις τη σχέση σου με αυτούς τους ανθρώπους και οι οικογενειακές συγκεντρώσεις την Ημέρα των Ευχαριστιών θα γίνουν εφιάλτης», προειδοποίησε.

Ο Ο’Λίρι θεωρεί ότι η ανάμειξη οικογενειακών σχέσεων και επιχειρηματικών συμφωνιών δημιουργεί προσδοκίες που συχνά αποδεικνύονται δύσκολο να διαχειριστεί κανείς. Μια επένδυση που δεν αποδίδει ή ένα δάνειο που δεν επιστρέφεται μπορεί να μετατρέψει μια προσωπική σχέση σε διαρκή οικονομική διαπραγμάτευση.

Δώρο αντί για επένδυση

Για να αποφύγει τέτοιες καταστάσεις, ο Ο’Λίρι υποστηρίζει ότι προτιμά να προσφέρει χρήματα ως δώρο, αντί να συμμετέχει ως επενδυτής σε επιχειρηματικά σχέδια συγγενών ή να τους χορηγεί δάνεια. Έφερε ως παράδειγμα έναν συγγενή που θα του ζητούσε 200.000 δολάρια για να υλοποιήσει μια επιχειρηματική ιδέα.

Αντί να διαπραγματευτεί ποσοστό συμμετοχής στην επιχείρηση ή να συμφωνήσει σε αποπληρωμή, θα επέλεγε να του δώσει το ποσό χωρίς την προσδοκία επιστροφής του. Ωστόσο, θα έθετε έναν ξεκάθαρο όρο. «Θα σου δώσω τα 200.000 δολάρια. Δεν θέλω να μου τα επιστρέψεις. Είναι δώρο. Αλλά δεν θέλω ποτέ ξανά να μου ζητήσεις χρήματα», εξήγησε.

Για τον επενδυτή, ο σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι να κλείσει οριστικά το οικονομικό ζήτημα, χωρίς να δημιουργηθεί μια διαρκής σχέση δανειστή και οφειλέτη ή μια οικογενειακή επιχειρηματική συνεργασία. «Δεν θέλω να μου επιστρέψεις τα χρήματα. Δεν θέλω να μιλάμε για χρήματα. Θέλω να καθόμαστε στο τραπέζι την Ημέρα των Ευχαριστιών και να μιλάμε για την οικογένεια, όχι για τα οικονομικά», τόνισε σύμφωνα με το Yahoo Finance.