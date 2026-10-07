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Ένα χρυσό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ, με τίτλο «Orange Plague» («Πορτοκαλί Πανώλη»), τοποθετήθηκε στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκαλώντας το ενδιαφέρον επισκεπτών και ευρωβουλευτών.

Το έργο έχει ύψος περίπου 2,5 μέτρα και παρουσιάζει τον Αμερικανό Πρόεδρο γυμνό και υπέρβαρο, να κρατά ένα μακρύ χρυσό ρόπαλο και να κάθεται στους ώμους ενός μικρότερου άνδρα, όπως γράφει η Dailymail.

Δημιουργός του είναι ο Δανός καλλιτέχνης Γενς Γκάλσιοτ, ο οποίος φέρεται να έχει καλύψει το σατιρικό γλυπτό με φύλλα χρυσού 23 καρατίων.

Το άγαλμα, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως «Βασιλιάς της Αδικίας», έχει τοποθετηθεί σε σημείο που συνδέει δύο κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα παραμείνει εκεί έως την Πέμπτη.

Κάτω από το έργο υπάρχει μια κάρτα με το μήνυμα του «Βασιλιά της Αδικίας»:

«Κάθομαι στην πλάτη ενός ανθρώπου. Βυθίζεται κάτω από το βάρος μου. Θα έκανα τα πάντα για να τον βοηθήσω. Εκτός από το να κατέβω από την πλάτη του».

Η διαμαρτυρία για την κλιματική πολιτική

Το έργο αποτελεί πολιτική διαμαρτυρία για τη στάση του Τραμπ απέναντι στην κλιματική αλλαγή, με τον Γκάλσιοτ να το χαρακτηρίζει «σατιρική κραυγή» κατά της αμερικανικής επίθεσης στην πράσινη μετάβαση και στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

Η παρουσία του αγάλματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πέρασε απαρατήρητη, ωστόσο ευρωβουλευτές που στήριξαν την πρωτοβουλία απέρριψαν τις ανησυχίες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να αντιδράσει ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο αριστερός ευρωβουλευτής Περ Κλάουσεν, ο οποίος προσκάλεσε τον καλλιτέχνη, δήλωσε ότι εάν κάποιος είναι τόσο ευαίσθητος ώστε να μην μπορεί να ανεχθεί την έκθεση ενός τέτοιου γλυπτού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε «δεν έχει θέση στην παγκόσμια σκηνή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το έργο.

Από ευρωπαϊκές πόλεις μέχρι την COP

Το «Orange Plague» έχει παρουσιαστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ είχε κάνει την εμφάνισή του και στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα COP30, που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο Μπελέμ της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το γλυπτό αναμένεται να ταξιδέψει τον Νοέμβριο στην COP31 στην Τουρκία.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Γκάλσιοτ χρησιμοποιεί την τέχνη για να εκφράσει πολιτικές και κοινωνικές θέσεις.

Το 2000 είχε τοποθετήσει στο Μπελέμ ένα άλλο γλυπτό, τον «Pillar of Shame» («Στύλος της Ντροπής»), ως φόρο τιμής στα θύματα της σφαγής του Ελντοράντο, κατά την οποία 19 ακτήμονες άνθρωποι σκοτώθηκαν από στρατιωτική αστυνομία.

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