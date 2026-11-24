Όταν ο Τζένσεν και η Λόρι Χουάνγκ έκαναν το μεγάλο άλμα το 1993 για να συνιδρύσουν την Nvidia, το οικονομικό τους μαξιλάρι δεν θύμιζε σε τίποτα αυτοκρατορία. Είχαν δύο μικρά παιδιά και στον τραπεζικό τους λογαριασμό υπήρχαν χρήματα που έφταναν ίσα-ίσα για τα έξοδα διαβίωσης έξι μηνών. Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών είχε μετατραπεί στον αδιαμφισβήτητο βασιλιά της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, εκτοξεύοντας το ζευγάρι στην κορυφή της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ.

Την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, η εικόνα αυτή ράγισε βίαια. Η αιφνιδιαστική παραίτηση του 63χρονου Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia, στις 12 Νοεμβρίου, στον απόηχο αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές του σχέσεις, προκάλεσε σεισμό στη Wall Street, ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης και οδήγησε τη μετοχή της εταιρείας σε πτώση περίπου 28%. Η ανατροπή, όμως, ήρθε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, όταν η Nvidia ανακοίνωσε την επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Η αιφνιδιαστική επαναφορά του στην ηγεσία, μόλις 11 ημέρες μετά την αποχώρησή του, πυροδότησε άλμα περίπου 31% στη μετοχή της Nvidia, οδηγώντας σε ισχυρή ανάκαμψη και την ευρύτερη αγορά τεχνολογίας, χωρίς ωστόσο να εξαλείψει πλήρως τις απώλειες και την αβεβαιότητα που είχε προκαλέσει η κρίση.

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Η χρηματιστηριακή καθίζηση εξανέμισε δισεκατομμύρια δολάρια από την προσωπική περιουσία των Χουάνγκ. Ακόμη κι έτσι, όμως, το ζευγάρι εξακολουθεί να κατέχει περίπου 870 εκατομμύρια μετοχές της Nvidia — ένα πακέτο η αξία του οποίου αποτιμάται πρόσφατα σε περισσότερα από 109 δισεκατομμύρια δολάρια. Και όπως αποκαλύπτουν τα ρυθμιστικά έγγραφα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), ο αμύθητος αυτός πλούτος δεν βρίσκεται απλώς σε έναν κοινό λογαριασμό, αλλά είναι κατανεμημένος σε ένα περίπλοκο πλέγμα καταπιστευμάτων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος που έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε ένα από τα ισχυρότερα της Αμερικής.

Από τα Αμφιθέατρα του Όρεγκον στη Σίλικον Βάλεϊ

Για χρόνια, όσο ο Τζένσεν Χουάνγκ μετατρεπόταν σε ροκ σταρ της τεχνολογίας με το χαρακτηριστικό δερμάτινο μπουφάν του, η Λόρι Χουάνγκ επέλεγε να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρ’ όλα αυτά, το όνομά της βρίσκεται δίπλα στο δικό του σχεδόν σε κάθε κρίσιμο κρίκο της οικογενειακής τους περιουσίας.

Η κοινή τους πορεία ξεκίνησε στα αμφιθέατρα ηλεκτρολόγων μηχανικών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Όρεγκον, όπου ο Τζένσεν πρόσεξε, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος νωρίτερα φέτος στο podcast «How I Built This», «αυτό το πανέμορφο κορίτσι». Μετά την αποφοίτησή τους εργάστηκαν και οι δύο στη Σίλικον Βάλεϊ, προτού η Λόρι αποφασίσει να αφήσει πίσω την καριέρα της για να αφοσιωθεί στην ανατροφή των δύο παιδιών τους, δίνοντας στον σύζυγό της τον χώρο να χτίσει την Nvidia. Σε παλαιότερη ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ο Χουάνγκ είχε αναπολήσει εκείνη την εποχή των στερήσεων, όταν «έπρεπε να ζούμε με ό,τι χρήματα είχαμε στην τράπεζα».

Αμέσως μόλις η εταιρεία άρχισε να πατά στα πόδια της, το ζευγάρι έβαλε μπροστά έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό διαχείρισης και προστασίας του πλούτου του. Συνολικά, οι Χουάνγκ ελέγχουν άμεσα και έμμεσα περίπου το 3,6% της Nvidia: 70 εκατομμύρια μετοχές βρίσκονται στην άμεση κατοχή του Τζένσεν, ενώ τα υπόλοιπα 800 εκατομμύρια τελούν υπό καθεστώς που μπορεί να θεωρηθεί κοινή ιδιοκτησία.

Η Αρχιτεκτονική των Καταπιστευμάτων και το Σενάριο του Διαζυγίου

Ο βασικός πυλώνας αυτής της περιουσιακής αρχιτεκτονικής είναι το «Jen-Hsun and Lori Huang Living Trust», ένα ζωντανό καταπίστευμα που συστάθηκε το 1995 και σήμερα συγκεντρώνει σχεδόν 468 εκατομμύρια μετοχές. Σύμφωνα με τον Τζάστιν Μίλερ, εθνικό διευθυντή σχεδιασμού περιουσίας στην Evercore Wealth Management, πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για ένα κοινό ανακλητό καταπίστευμα, μέσω του οποίου οι δύο σύζυγοι λειτουργούν ως συνδιαχειριστές, λαμβάνοντας από κοινού τις επενδυτικές αποφάσεις και διασφαλίζοντας την ομαλή μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στους κληρονόμους τους.

Περίπου 133 εκατομμύρια επιπλέον μετοχές βρίσκονται παρκαρισμένες σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (LLC), των οποίων μοναδικός μέτοχος είναι το ίδιο το ζωντανό καταπίστευμα — μια δομή που χρησιμοποιείται συνήθως για τη θωράκιση της περιουσίας έναντι νομικών διεκδικήσεων ή για μελλοντικές φορολογικές διευθετήσεις.

Πέρα όμως από τα ανακλητά σχήματα, οι Χουάνγκ αξιοποίησαν νωρίς το πιο ισχυρό εργαλείο των υπερπλουσίων: τα αμετάκλητα καταπιστεύματα (irrevocable trusts) είναι νομικές συμφωνίες μέσω των οποίων ο ιδρυτής (settlor) μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία σε έναν διαχειριστή (trustee) υπέρ συγκεκριμένων δικαιούχων (beneficiaries), παραιτούμενος οριστικά από το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει τη συμφωνία. Όπως εξηγεί ο εξειδικευμένος δικηγόρος κληρονομικού σχεδιασμού στη Νέα Υόρκη, Τζόναθαν Μπλάτμαχρ, οι ιδρυτές συνηθίζουν να δωρίζουν μετοχές σε τέτοια καταπιστεύματα όσο η αξία τους είναι ακόμη χαμηλή, ώστε η μελλοντική εκτόξευση της τιμής τους να συντελεστεί εκτός της φορολογητέας κληρονομικής τους περιουσίας. Με αυτή τη λογική, το ζευγάρι ίδρυσε το 2012 ένα αμετάκλητο καταπίστευμα που σήμερα κατέχει λίγο πάνω από 31 εκατομμύρια μετοχές για λογαριασμό των παιδιών και των μελλοντικών απογόνων του, ενώ το 2016 δημιούργησε ένα δεύτερο αμετάκλητο καταπίστευμα υπολοίπου με 109 εκατομμύρια μετοχές, τροφοδοτούμενο πιθανότατα από εξειδικευμένα καταπιστεύματα ετήσιας αποζημίωσης (GRAT).

Αυτός ακριβώς ο διαχωρισμός αποκτά πλέον τεράστια πρακτική σημασία. Η Λόρι Χουάνγκ δεν έχει προβεί σε κανένα δημόσιο σχόλιο για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του συζύγου της. Αν, όμως, το ζευγάρι οδηγηθεί στο διαζύγιο, η νομοθεσία της Καλιφόρνιας —όπου διαμένουν— ορίζει ως αφετηρία την ισομερή διανομή 50-50 όλων των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου και τηρούνται σε ανακλητά καταπιστεύματα ή εταιρείες LLC, εκτός αν υπάρχει προγαμιαίο ή μεταγαμιαίο συμβόλαιο που προβλέπει διαφορετικά. Αντιθέτως, τα περιουσιακά στοιχεία των δύο αμετάκλητων καταπιστευμάτων βρίσκονται εκτός της συζυγικής περιουσίας και δεν υπόκεινται σε διανομή, εκτός εάν ένας εκ των δύο συζύγων προσβάλει δικαστικά τους όρους σύστασής τους.

Ένας Φιλανθρωπικός Γίγαντας 9,2 Δισεκατομμυρίων

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη του φιλανθρωπικού βραχίονα της οικογένειας. Στο Ίδρυμα Jen-Hsun & Lori Huang, η Λόρι κατέχει τον τίτλο της προέδρου, ενώ ο Τζένσεν εκτελεί χρέη γραμματέα και οικονομικού διευθυντή, χωρίς να αναφέρονται άλλα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο. Το ίδρυμα κατέχει νομικά σχεδόν 59 εκατομμύρια μετοχές της Nvidia, με αποτέλεσμα τα συνολικά του περιουσιακά στοιχεία να εκτοξευθούν από 12,6 εκατομμύρια δολάρια το 2007 σε 9,2 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη του 2024 — επίδοση που το κατατάσσει περίπου στη 13η θέση μεταξύ των μεγαλύτερων ιδιωτικών ιδρυμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέσω αυτού, οι Χουάνγκ έχουν αναδειχθεί σε κορυφαίους ευεργέτες της περιοχής του Σαν Φρανσίσκο και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Έχουν δεσμευτεί για πολυετή στήριξη στην Όπερα του Σαν Φρανσίσκο —μάλιστα, τη νύχτα των εκλογών νωρίτερα αυτόν τον μήνα διοργάνωσαν ιδιωτική παράσταση του έργου «Ο Γάμος του Φίγκαρο» με καλεσμένους ηχηρά ονόματα της τεχνολογίας, όπως ο συνιδρυτής της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν, ο επικεφαλής της Salesforce Μαρκ Μπένιοφ και ο διευθύνων σύμβουλος της Intel Λιπ-Μπου Ταν. Παράλληλα, δώρισαν 75 εκατομμύρια δολάρια στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt για τη δημιουργία σχολής τέχνης, αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού, στήριξαν το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ —όπου ένα κέντρο μηχανικής φέρει το όνομα του Τζένσεν— και αγόρασαν υπολογιστική ισχύ από την εταιρεία cloud CoreWeave για να τη διαθέσουν δωρεάν σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς.

Ωστόσο, οι πραγματικές εκταμιεύσεις προς ενεργές φιλανθρωπικές δράσεις αποτελούν μόλις ένα κλάσμα της τεράστιας περιουσίας του ιδρύματος. Όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις, το μεγαλύτερο μέρος των ετήσιων διανομών του —πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια μόνο το 2024— διοχετεύεται σε ταμεία καθοδηγούμενα από δωρητές (DAF) στην επενδυτική εταιρεία Charles Schwab. Η πρακτική αυτή επιτρέπει στο ίδρυμα να καλύπτει τυπικά την ομοσπονδιακή υποχρέωση ετήσιας διάθεσης του 5% των κεφαλαίων του, χωρίς τα χρήματα να φτάνουν άμεσα σε κοινωφελείς οργανισμούς, διατηρώντας έτσι τον έλεγχο και τη δυναμική ενός οικογενειακού κολοσσού που παραμένει άρρηκτα δεμένος με τη μοίρα του πιο πολύτιμου —και πλέον ασταθούς— χαρτιού της τεχνολογίας.