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Μια από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές στην ιστορία της Wall Street βρίσκεται σε εξέλιξη τη Δευτέρα, με τη μετοχή της Nvidia να εκτινάσσεται έως και 35%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδό της από το 2000, μετά την αιφνιδιαστική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό και πυροδότησε ένα εκρηκτικό ράλι σε ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, έπειτα από το δραματικό sell-off της προηγούμενης εβδομάδας.

Μέσα σε λίγες ώρες, η Nvidia έφτασε να προσθέτει έως και 1 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή της αξία, σε μια πρωτοφανή επίδειξη της σημασίας που αποδίδουν οι αγορές στην προσωπικότητα και την ηγεσία του Χουάνγκ.

Στις 20:30 ώρα Ελλάδος, η μετοχή ενισχυόταν λίγο πάνω από 31%, με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να διαμορφώνεται στα 3,95 τρισ. δολάρια. Η επίδοση αυτή αντιστοιχούσε σε αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας κατά περίπου 800 δισ. δολάρια σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.

Η ανακοίνωση της Nvidia έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη Wall Street, η οποία άφησε πίσω της τις δραματικές απώλειες της περασμένης εβδομάδας που έφεραν Dow Jones και S&P 500 σε έδαφος τεχνικής διόρθωσης και εξανέμισαν όλα τα κέρδη που είχε καταγράψει φέτος ο Nasdaq.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι βασικοί δείκτες κινούνται σε τροχιά για την καλύτερη ημερήσια επίδοσή τους από τον Απρίλιο του 2025.

Το αγοραστικό κύμα επεκτάθηκε σε ολόκληρη την αλυσίδα της τεχνητής νοημοσύνης με τον PHLX Semiconductor Sector, ήτοι τον δείκτη των ημιαγωγών να εκτινάσσεται κατά πάνω από 13%.

Από την κατάρρευση του Νοεμβρίου στο ιστορικό ράλι

Η σημερινή έκρηξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν εξεταστεί υπό το πρίσμα της πορείας της Nvidia τις προηγούμενες εβδομάδες.

Η μετοχή είχε ολοκληρώσει τον Οκτώβριο στα 204,64 δολάρια, ενώ στις 11 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν από την παραίτηση Χουάνγκ, βρισκόταν στα 173,73 δολάρια. Ακολούθησε μια περίοδος πρωτοφανούς αβεβαιότητας, με τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να συρρικνώνεται δραματικά.

Η κατάσταση κορυφώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν η Nvidia κατέρρευσε κατά 14% σε μία συνεδρίαση, τη χειρότερη επίδοσή της από τον Ιανουάριο του 2025, κλείνοντας στα 125,53 δολάρια.

Έτσι, μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, η μετοχή είχε χάσει σχεδόν 39% από την αρχή του Νοεμβρίου, ενώ οι απώλειες της από το ιστορικό υψηλό κλεισίματος των 239,24 δολαρίων, που είχε καταγραφεί στις 6 Οκτωβρίου, πλησίαζαν το 48%.

Έτσι, παρά και τη θεαματική ανάκαμψη της Δευτέρας, η Nvidia δεν έχει ανακτήσει το σύνολο των απωλειών της. Με τα κέρδη της να βρίσκονται αυτή την ώρα περίπου στο +31%, η μετοχή εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 20% χαμηλότερα από τα επίπεδα που βρισκόταν στα τέλη Οκτωβρίου και περίπου 32% κάτω από το ιστορικό υψηλό της 6ης Οκτωβρίου.

Πρόκειται, επομένως, για μια εντυπωσιακή αντιστροφή του κλίματος, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη εξαλείψει τις πληγές που άφησε η κρίση διοίκησης και η ευρύτερη αμφισβήτηση των αποτιμήσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

«Το μαύρο τζάκετ επέστρεψε»

Η ανακούφιση των επενδυτών αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά στη δήλωση της Κιμ Φόρεστ, επικεφαλής επενδύσεων της Bokeh Capital Partners, στο Bloomberg.

«Το μαύρο τζάκετ επέστρεψε», ανέφερε, παραπέμποντας στο χαρακτηριστικό δερμάτινο τζάκετ που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του Τζένσεν Χουάνγκ. «Το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου είναι δικαιολογημένο και δεν παραβλέπουμε κανένα από τα προβλήματα που έχουν έρθει στο φως», επεσήμανε.

Η Φόρεστ σχολίασε επίσης ότι η υπόθεση, σε συνδυασμό με την προηγούμενη αναταραχή γύρω από τον Σαμ Άλτμαν της OpenAI, αναδεικνύει πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι προσωπικότητες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, παρά την εικόνα ενός κλάδου που βασίζεται αποκλειστικά στην τεχνολογία.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικός ήταν ο Ντέιβιντ Βάγκνερ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Aptus Capital Advisors, ο οποίος παρατήρησε ότι ο Χουάνγκ αποδείχθηκε πολύ σημαντικός για να απομακρυνθεί οριστικά από την εταιρεία. Κατά την εκτίμησή του, η διοίκηση συνειδητοποίησε ότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να αναλάβει εξίσου αποτελεσματικά τα ηνία της Nvidia, κάτι που επιβεβαίωσε άμεσα και η αντίδραση του χρηματιστηρίου.

«Η ίδια η επιχείρηση δεν κατέρρευσε όσο εκείνος έλειπε, αλλά το επεισόδιο έδειξε ότι η ιστορία της Nvidia είναι πολύ πιο εύθραυστη από τα μικροτσίπ της και ότι η μετοχή της διαπραγματεύεται με βάση αυτή την ιστορία», σημείωσε, προειδοποιώντας ότι η συνεχιζόμενη έρευνα του διοικητικού συμβουλίου δεν επιτρέπει να θεωρηθεί οριστικά κλειστή η υπόθεση.

Σύμφωνα με τον Τζο Τιγκέι της Equity Armor Investments, τα οικονομικά αποτελέσματα και οι βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές προοπτικές της Nvidia παραμένουν τα ίδια, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στη διοίκηση. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, η Nvidia αποτελεί μια θεμελιωδώς διαφορετική επενδυτική περίπτωση όταν επικεφαλής της είναι ο Χουάνγκ, ο άνθρωπος που τη μετέτρεψε στην πολυτιμότερη εταιρεία του κόσμου.

Από τις μαζικές υποβαθμίσεις στις νέες αναβαθμίσεις

Η επιστροφή Χουάνγκ προκαλεί ήδη εντυπωσιακή μεταστροφή στη στάση ορισμένων αναλυτών της Wall Street, οι οποίοι μόλις πριν από λίγες ημέρες είχαν σπεύσει να υποβαθμίσουν τη Nvidia, επικαλούμενοι την κρίση ηγεσίας και τις αυξανόμενες αβεβαιότητες για το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Στις 11 και 12 Νοεμβρίου, οι Baird, Bernstein, Oppenheimer, Evercore ISI, William Blair, KeyBanc και Melius Research συγκαταλέγονταν στους οίκους που περιόρισαν τις συστάσεις τους για τη μετοχή. Η HSBC ακολούθησε στις 13 Νοεμβρίου, υποβαθμίζοντας τη Nvidia σε «Hold» από «Buy» και μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 170 από 365 δολάρια.

Η Baird είχε περιορίσει την τιμή-στόχο στα 200 από 500 δολάρια, ενώ η Bernstein είχε επίσης προχωρήσει σε δραστική μείωση, στα 200 από 400 δολάρια. Η Evercore ISI είχε υποβαθμίσει τη σύστασή της σε «In Line» από «Outperform».

Τη Δευτέρα, ωστόσο, η Bernstein έσπευσε να αναβαθμίσει εκ νέου τη Nvidia σε «Outperform» από «Market Perform» λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα της επαναφοράς του Χουάγκ, αν και διατηρώντας την τιμή-στόχο στα 200 δολάρια.

Η Melius Research αναβάθμισε επίσης τη μετοχή από «Hold» σε «Buy», ενώ η BMO Capital Markets χαρακτήρισε την επιστροφή του ιδρυτή της εταιρείας την καλύτερη δυνατή εξέλιξη για τη Nvidia και τους μετόχους της.

Από την πλευρά της, η Goldman Sachs – σε σημείωμα της – εκτίμησε ότι η επιστροφή Χουάνγκ αποτελεί θετική εξέλιξη για ολόκληρο το οικοσύστημα της AI, αν και παραμένει αβέβαιο εάν η Nvidia θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ίδιο πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση και τη διαμόρφωση μεγάλων επενδυτικών συμφωνιών.

Η προσωπική παρέμβαση Τραμπ και τα οφέλη για την… τσέπη του

Καθοριστικό ρόλο στη θεαματική ανατροπή διαδραμάτισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραδέχθηκε ανοιχτά ότι παρενέβη προσωπικά για την επιστροφή του Χουάνγκ.

«Μίλησα μαζί τους και τους έπεισα», δήλωσε στο CNBC, αναφερόμενος στις επαφές που είχε με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε συνομιλήσει και με τον ίδιο τον Χουάνγκ το βράδυ της Κυριακής, πριν από την ανακοίνωση της επαναφοράς του στη διοίκηση.

Υπερασπίστηκε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι ο επικεφαλής της Nvidia δεν έκανε τίποτα κακό και ότι η απώλειά του θα αποτελούσε μεγαλύτερο κίνδυνο για τις ΗΠΑ από την παραμονή του.

«Πρέπει να προστατεύουμε τις ιδιοφυΐες μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδέχθηκε ακόμη ότι η προηγούμενη χρηματιστηριακή κατάρρευση πιθανότατα επηρέασε την απόφασή του να παρέμβει, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θεωρεί σημαντικότερες τις μακροπρόθεσμες συνέπειες για την αμερικανική οικονομία.

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον εξαιτίας των προσωπικών επενδύσεων του Τραμπ στη Nvidia.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Τραμπ διέθετε στο τέλος του 2025 μετοχές της Nvidia αξίας τουλάχιστον 12 εκατ. δολαρίων, ενώ οι χρηματιστηριακοί λογαριασμοί του συνέχισαν να πραγματοποιούν συναλλαγές στον συγκεκριμένο τίτλο ακόμη και τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το δημοσίευμα επεσήμανε, λοιπόν, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ενδέχεται να επωφελήθηκε προσωπικά από το ισχυρό ράλι της Δευτέρας.

Εύλογο, βέβαια, είναι το οικονομικό όφελος και για τον ίδιο τον Χουάνγκ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes, η περιουσία του συνιδρυτή της Nvidia είχε ανέβει περίπου στα 143,1 δισ. δολάρια την ώρα που η μετοχή κατέγραφε άνοδο 34,3%.

Ο Χουάνγκ διατηρεί συμμετοχή περίπου 3,5% στην εταιρεία, γεγονός που καθιστά τις μεταβολές της χρηματιστηριακής της αξίας καθοριστικό παράγοντα για το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο.

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των αναλυτών επισημαίνει ότι η υπόθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι «κλείνει» με την επιστροφή Χουάγκ, δεδομένου ότι εκκρεμούν ερωτηματικά για τις εξαγωγές μικροτσίπ ΑΙ στην Κίνα και το ρόλο που διαδραμάτισε η Άλις Χουάγκ, η ερωμένη του και φερόμενη κατάσκοπος του Πεκίνου. Ο ίδιος ο Τραμπ έσπευσε να επισημάνει ότι δεν τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά το Κογκρέσο διατηρεί αμφιβολίες.

Τα ερωτηματικά αυτά οδήγησαν νομοθέτες και από τα δύο κόμματα, Δημοκρατικούς αλλά και Ρεπουμπλικάνους, να επικρίνουν την είδηση της επιστροφής του στο τιμόνι της Nvidia, χωρίς μάλιστα να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που έχει δρομολογήσει το Κογκρέσο.

Ο Χουάνγκ πρόκειται να καταθέσει την 1η Δεκεμβρίου ενώπιον τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, ενώ έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει και σε δημόσια ακρόαση της Γερουσίας που θα λάβει χώρα στις 3 Δεκεμβρίου.