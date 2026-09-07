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Η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, καθώς η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο των μεγάλων αλλαγών που θα καθορίσουν την Ελλάδα του 2030. Από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα νέα δίκτυα έως την αποθήκευση, την ηλεκτροκίνηση και τις υποδομές στρατηγικής σημασίας, το ενεργειακό μοντέλο της χώρας μετασχηματίζεται και δημιουργεί ένα νέο πεδίο επενδύσεων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η φετινή ΔΕΘ λειτουργεί ως βήμα παρουσίασης της νέας ενεργειακής στρατηγικής, με την επιχειρηματική κοινότητα να αναδεικνύει τον ρόλο της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των μεγάλων έργων στην πορεία προς μια οικονομία με μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια, χαμηλότερο κόστος και ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα.

Από τις ΑΠΕ στην ενεργειακή αυτονομία

Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Η αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανάπτυξη νέων μονάδων παραγωγής και η δημιουργία υποδομών αποθήκευσης διαμορφώνουν ένα διαφορετικό τοπίο για την ελληνική αγορά ηλεκτρισμού.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η παραγωγή περισσότερης καθαρής ενέργειας, αλλά η δυνατότητα αξιοποίησής της όταν υπάρχει ανάγκη. Για αυτό και η επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις σε μπαταρίες αποθήκευσης, έξυπνα δίκτυα και ψηφιακές εφαρμογές που επιτρέπουν καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης.

Η Ελλάδα επιδιώκει να μετατραπεί από χώρα που στο παρελθόν αντιμετώπιζε υψηλή ενεργειακή εξάρτηση σε έναν περιφερειακό κόμβο παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ενίσχυση των διασυνδέσεων, οι νέες υποδομές και η αξιοποίηση του δυναμικού σε ήλιο και άνεμο αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της στρατηγικής.

Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στη νέα ενεργειακή εποχή

Στο επίκεντρο της 90ής ΔΕΘ βρίσκεται ο ρόλος των επιχειρήσεων που πρωταγωνιστούν στον ενεργειακό μετασχηματισμό. Μεγάλες εταιρείες ενέργειας, βιομηχανίες και τεχνολογικοί όμιλοι παρουσιάζουν λύσεις που συνδέουν την παραγωγή με τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή καινοτομία.

Οι επενδύσεις δεν περιορίζονται πλέον μόνο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Περιλαμβάνουν την αναβάθμιση δικτύων, την ενεργειακή αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, τις νέες μορφές μετακίνησης και τις τεχνολογίες που μειώνουν το κόστος λειτουργίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η σχέση της ενέργειας με τη βιομηχανία. Το κόστος ηλεκτρισμού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε κλάδους υψηλής κατανάλωσης. Η πρόσβαση σε φθηνότερη και σταθερότερη ενέργεια μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για νέες επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, η ενεργειακή μετάβαση δημιουργεί νέες αγορές γύρω από τις υπηρεσίες εξοικονόμησης, τα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης ενέργειας και τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Το νέο ενεργειακό οικοσύστημα της Ελλάδας

Η ενεργειακή στρατηγική έως το 2030 δεν αφορά μόνο τις μεγάλες υποδομές, αλλά και την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο καταναλώνεται η ενέργεια. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις καλούνται να συμμετέχουν σε ένα πιο ευέλικτο σύστημα, όπου η παραγωγή, η αποθήκευση και η κατανάλωση συνδέονται ψηφιακά.

Η ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών, των ενεργειακών κοινοτήτων και των λύσεων αυτοπαραγωγής δημιουργεί ένα νέο μοντέλο, όπου ο καταναλωτής μετατρέπεται σταδιακά από παθητικό χρήστη σε ενεργό συμμετέχοντα στην αγορά.

Την ίδια στιγμή, η σύνδεση της ενέργειας με την τεχνολογία ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις σε τομείς όπως τα data centers, η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές υποδομές, οι οποίες απαιτούν μεγάλες ποσότητες αξιόπιστης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πρόκληση για την Ελλάδα είναι να συνδυάσει την πράσινη μετάβαση με την οικονομική ανάπτυξη. Η ενεργειακή αλλαγή δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικό στόχο, αλλά και εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγής, προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας νέων ευκαιριών.

Η 90ή ΔΕΘ αποτυπώνει αυτή τη νέα πραγματικότητα: μια χώρα που επιχειρεί να περάσει από την εποχή της ενεργειακής ευπάθειας στην εποχή της ενεργειακής αυτονομίας και της ανταγωνιστικότητας. Οι αποφάσεις και οι επενδύσεις της επόμενης περιόδου θα καθορίσουν το κατά πόσο η Ελλάδα θα μπορέσει να αξιοποιήσει το ενεργειακό της πλεονέκτημα και να διαμορφώσει τον χάρτη της οικονομίας του 2030.