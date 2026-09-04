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Η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπεται σε έναν από τους βασικούς μοχλούς της νέας οικονομικής εποχής και η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αναδεικνύει τον ρόλο της στην πορεία προς την Ελλάδα του 2030. Από τη βιομηχανία και την ενέργεια έως το λιανεμπόριο, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες, η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, επενδύσεων και απασχόλησης.

Στο επίκεντρο της νέας επιχειρηματικής πραγματικότητας βρίσκεται η μετάβαση από την ψηφιοποίηση των διαδικασιών στη χρήση προηγμένων εργαλείων AI, τα οποία υπόσχονται μεγαλύτερη παραγωγικότητα, καλύτερη αξιοποίηση δεδομένων και πιο ανταγωνιστικά μοντέλα λειτουργίας. Η 90ή ΔΕΘ έρχεται να παρουσιάσει αυτή τη μετάβαση, φέρνοντας στο προσκήνιο τις εφαρμογές που μπορούν να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο ανάπτυξης

Η νέα γενιά επιχειρήσεων δεν αντιμετωπίζει πλέον την τεχνολογία ως απλή υποδομή, αλλά ως στρατηγικό πλεονέκτημα. Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται στην καθημερινή λειτουργία των εταιρειών, από την αυτοματοποίηση εργασιών και την ανάλυση δεδομένων έως την πρόβλεψη της ζήτησης και τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.

Στη βιομηχανία, τα συστήματα AI επιτρέπουν τον καλύτερο έλεγχο της παραγωγής, τη μείωση κόστους και την προληπτική συντήρηση εξοπλισμού. Στα logistics, οι αλγόριθμοι βελτιστοποιούν τις μεταφορές και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ στο λιανεμπόριο η ανάλυση καταναλωτικών δεδομένων οδηγεί σε πιο στοχευμένες υπηρεσίες.

Παράλληλα, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την ασφάλεια συναλλαγών, την αντιμετώπιση απάτης και τη δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων, ενώ ο τουρισμός χρησιμοποιεί νέα εργαλεία για τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπροστά στη νέα πρόκληση

Η επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας συνδέεται άμεσα με την ικανότητα των επιχειρήσεων να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες. Η 90ή ΔΕΘ λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για εταιρείες που επενδύουν στην καινοτομία, παρουσιάζοντας λύσεις που αφορούν τόσο μεγάλους ομίλους όσο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το μεγάλο στοίχημα είναι η μετάβαση από την απλή χρήση ψηφιακών εργαλείων στη δημιουργία ενός πραγματικά έξυπνου επιχειρηματικού μοντέλου, όπου η τεχνολογία θα λειτουργεί ως καταλύτης για αύξηση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα διαφορετικό τεχνολογικό οικοσύστημα σε σχέση με το παρελθόν, με περισσότερες startups, επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνών εταιρειών για τη χώρα ως περιφερειακό κόμβο τεχνολογίας.

Από τις ψηφιακές υποδομές στην οικονομία των δεδομένων

Η οικονομία των δεδομένων αποτελεί το επόμενο μεγάλο πεδίο ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν αποτελεσματικά πληροφορίες αποκτούν σημαντικό πλεονέκτημα.

Η ανάπτυξη υποδομών, όπως τα data centers, τα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και οι υπηρεσίες cloud, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να συμμετέχει πιο ενεργά στη νέα ψηφιακή οικονομία. Η τεχνητή νοημοσύνη, όμως, απαιτεί παράλληλα επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις.

Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό ποιοι εργαζόμενοι και ποιες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της νέας εποχής.

Οι κλάδοι που αλλάζουν στην Ελλάδα του 2030

Η επίδραση της AI δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Αντίθετα, αφορά ολόκληρη την οικονομική δραστηριότητα.

Στην ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στη διαχείριση δικτύων, στην πρόβλεψη της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης. Στην υγεία, δημιουργεί νέα εργαλεία διάγνωσης και υποστήριξης αποφάσεων. Στη γεωργία, επιτρέπει πιο αποτελεσματική χρήση πόρων και ακριβέστερη διαχείριση παραγωγής.

Για την Ελλάδα, η πρόκληση είναι η τεχνολογία να συνδεθεί με τους παραδοσιακά ισχυρούς κλάδους της οικονομίας, δημιουργώντας ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα βασίζεται στην καινοτομία.

Η 90ή ΔΕΘ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αναζητά το επόμενο αναπτυξιακό της βήμα. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αυτής της μετάβασης, καθώς μπορεί να αλλάξει όχι μόνο τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή οικονομικό χάρτη.

Η νέα εποχή δεν θα κριθεί μόνο από το ποιος διαθέτει την πιο προηγμένη τεχνολογία, αλλά από το ποιος μπορεί να τη μετατρέψει σε πραγματική αξία για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.