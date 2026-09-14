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Η SoftBank Group Corp. εξασφάλισε δάνειο ύψους 11,87 δισ. δολαρίων για να χρηματοδοτήσει την επένδυσή της στην αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης OpenAI. Το ποσό είναι υψηλότερο από τον αρχικό στόχο των 10 δισ. δολαρίων.

Ο ιαπωνικός όμιλος ολοκλήρωσε την περασμένη εβδομάδα τη διετή χρηματοδότηση, προσελκύοντας δεσμεύσεις από περίπου 20 τράπεζες.

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι ανησυχίες για την ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την τεχνολογία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε πρόσφατα ότι η εταιρεία δεν πρόκειται να προχωρήσει σε δημόσια εγγραφή μέσα στο 2026, καθώς αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της SoftBank υποχώρησε έως και 13% τη Δευτέρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τις 17 Ιουλίου.

Νέος γύρος δανεισμού για την OpenAI

Το τελευταίο δάνειο προστίθεται σε μια σειρά χρηματοδοτικών κινήσεων της SoftBank που συνδέονται με το μεγάλο στοίχημά της στην OpenAI.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται δάνειο περιθωρίου 10 δισ. δολαρίων, το οποίο έχει ως εξασφάλιση τη συμμετοχή της SoftBank στην OpenAI, καθώς και σχέδιο για πιθανή έκδοση ομολόγων ύψους έως 20 δισ. δολαρίων.

Η αυξημένη χρηματοδότηση πραγματοποιείται παρά τις ανησυχίες για την ενίσχυση των πιστωτικών κινδύνων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η SoftBank ανακοίνωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα ότι θα αποπληρώσει το υπόλοιπο ενός δανείου 40 δισ. δολαρίων που είχε εξασφαλίσει στις αρχές του έτους για τη χρηματοδότηση της επένδυσής της στην OpenAI. Στις 15 Σεπτεμβρίου σχεδιάζει να αποπληρώσει τα 25,9 δισ. δολάρια που εξακολουθεί να οφείλει. Το δάνειο, χωρίς εξασφαλίσεις, επρόκειτο να λήξει τον Μάρτιο του 2027.

Στο στόχαστρο και νέα έκδοση ομολόγων

Παράλληλα, η SoftBank πρόκειται να πραγματοποιήσει αυτή την εβδομάδα συναντήσεις με επενδυτές στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να διερευνήσει το ενδιαφέρον για μια πιθανή μεγάλη έκδοση ομολόγων σε δολάρια, υψηλού κινδύνου.

Ο ιαπωνικός όμιλος εξετάζει το ενδεχόμενο να αντλήσει 10 έως 20 δισ. δολάρια από την έκδοση.

Η SoftBank, που ιδρύθηκε και διοικείται από τον δισεκατομμυριούχο Μασαγιόσι Σον, αναμένεται να έχει επενδύσει σχεδόν 65 δισ. δολάρια στην OpenAI έως τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Bloomberg, η εταιρεία έχει ήδη αντλήσει περίπου 37 δισ. δολάρια μέσα στο 2026 από εκδόσεις ομολόγων και δάνεια, συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας χρηματοδότησης.

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