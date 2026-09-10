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Τους βασικούς άξονες για τη μετάβαση των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε μια νέα φάση ανάπτυξης, παρουσίασε στο Hellenic Growth Agora, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Μιχάλης Μαυρόπουλος.

Μιλώντας σε εκδήλωση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις «Υπηρεσίες Νέας Γενιάς» που διοργάνωσε το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, ο κ. Μαυρόπουλος τόνισε ότι στο επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδίου των ΕΛΤΑ βρίσκεται η αξιοποίηση του μεγαλύτερου φυσικού δικτύου στην Ελλάδα, καθώς η εταιρεία διαθέτει ενοποιημένο δίκτυο 400 καταστημάτων, 450 πρακτόρων ΕΛΤΑ και 186 πρακτορείων ΕΛΤΑ Courier.

Άμεσος στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να εισέλθουν τα ΕΛΤΑ στην αγορά των εναλλακτικών τρόπων παράδοσης δεμάτων, οι οποίοι αντιστοιχούν περίπου στο 1/3 της συνολικής αγοράς δεμάτων ετησίως. Όπως επισήμανε, τα ΕΛΤΑ έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία PUDO (Pick up and Drop off), δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να παραλάβουν το δέμα τους σε ένα από τα 1.036 σημεία του δικτύου (ΕΛΤΑ point).

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ενίσχυση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο δίκτυο των καταστημάτων, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια συνεργασία των ΕΛΤΑ με τη Eurobank. Σε εξέλιξη βρίσκεται πιλοτικό πρόγραμμα σε 30 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, που αφορά στην εκπαίδευση υπαλλήλων των ΕΛΤΑ σε ένα νέο μοντέλο τραπεζικής εξυπηρέτησης, με σκοπό να βελτιώσουν την πρόσβαση των πολιτών στις τραπεζικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στην επαρχία και σε απομακρυσμένες περιοχές όπου οι τράπεζες έχουν περιορίσει το δίκτυο καταστημάτων τους.

Τέλος, οι 1.300 ταχυδρόμοι των ΕΛΤΑ έχουν ήδη στη διάθεσή τους σύγχρονες ψηφιακές συσκευές και θα εκπαιδευτούν για να συνεχίσουν να προσφέρουν και εκείνοι υπηρεσίες σε ολόκληρη την επικράτεια, δίχως εξαιρέσεις.

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Αντώνης Κεραστάρης παρουσίασε το «ψηφιακό ταξίδι», το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες των ΜΜΜ να μπορούν ψηφιακά να σχεδιάζουν, να αγοράζουν και να εκτελούν τις διαδρομές τους.

Αναφέρθηκε επίσης αναλυτικά στην ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα, με 1.076 καινούργια λεωφορεία και ανακαινισμένους συρμούς στο Μετρό και τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο. Από τη δική του πλευρά, τη σημασία των υπηρεσιών νέας γενιάς για την εξυπηρέτηση των οπλιτών δίχως να απαιτούνται μετακινήσεις ανέλυσε ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Ιάκωβος Γιαννακλής.