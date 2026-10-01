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Την πιλοτική συνεργασία των Ελληνικών Ταχυδρομείων με τη BOX NOW ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Μιχάλης Μαυρόπουλος, στο 9ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών – ITC 2026, εντάσσοντας αυτό το βήμα στο πλάνο μετασχηματισμού της εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ανδριώτης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της BOX NOW, εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή θα εξελιχθεί, με σταθερά βήματα, σε μια μακροχρόνια συνεργασία.

Παράλληλα, η UNILOG ετοιμάζεται να κάνει την πρώτη δωρεάν κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκου υψηλού κόστους με drone σε απομακρυσμένη περιοχή της χώρας πριν το τέλος του 2026, όπως προανήγγειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Στέλιος Λιναρδάκης, στο πλαίσιο της σχετικής συνεδρίας με τίτλο: «Μπορεί η Ελλάδα να καταστεί εμπορευματικός κόμβος της ΝΑ Ευρώπης; Η πορεία εισαγωγών – εξαγωγών και ηλεκτρονικού εμπορίου».

Τέλος, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής, Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος αναφέρθηκε στα βήματα που πρέπει να γίνουν για να εισέλθει η Ελλάδα στο top 10 των global logistics.

Αθ. Ζηλιασκόπουλος, Εθνικό Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Πώς θα βρεθεί η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των διεθνών logistics

Τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να καταστεί εμπορευματικός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ανέλυσε ο Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Όπως ανέφερε, οι πρόσφατες βελτιώσεις στον χωροταξικό σχεδιασμό κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, όσον αφορά στην ανάπτυξη εμπορευματικών κέντρων, επισημαίνοντας ότι χωρίς τις συγκεκριμένες υποδομές δεν μπορεί να υλοποιηθεί το όραμα για την ανάδειξη της χώρας σε διεθνή κόμβο logistics.

Σύμφωνα με τον κ. Ζηλιασκόπουλο, βασικό ζητούμενο αποτελεί η αξιοποίηση του διερχόμενου φορτίου, καθώς και των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ελληνικά λιμάνια. Όπως τόνισε, η Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή χώρα με τη μεγαλύτερη εγγύτητα στη Διώρυγα του Σουέζ, γεγονός που της προσδίδει σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα και μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η συμμετοχή των logistics στο ΑΕΠ θα μπορούσε, από περίπου 10% σήμερα, να φτάσει στο 20%, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία και την οργανωμένη ανάπτυξη εμπορευματικών κέντρων. Πρόσθεσε ότι σχετικές προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί στον Πρωθυπουργό, ενώ υπογράμμισε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει ο κλάδος κατά την τελευταία δεκαετία.

«Η Ελλάδα, από τη 19η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορεί να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα στον κλάδο των logistics», τόνισε.

Ο κ. Ζηλιασκόπουλος πρόσθεσε ότι, μέσα από την επικαιροποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου, στόχος είναι να υπάρξει αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση των logistics στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τη δημιουργία αντίστοιχης Γενικής Γραμματείας σε κυβερνητικό επίπεδο, ώστε να συγκεντρωθούν οι κατακερματισμένες σήμερα αρμοδιότητες. Μια τέτοια εξέλιξη, όπως είπε, θα επέτρεπε και στο Εθνικό Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας να αποκτήσει περισσότερο στρατηγικό ρόλο.

Ανέδειξε, τέλος, επιμέρους προκλήσεις του κλάδου, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη ανανέωσης του στόλου των φορτηγών οχημάτων της χώρας, καθώς και την ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Μ. Μαυρόπουλος, ΕΛΤΑ: Μετατρέπουμε τα ΕΛΤΑ από ένα κλασικό ταχυδρομείο σε πολυκαναλικό δίκτυο εξυπηρέτησης – Συνεργασία με τη BOX NOW

Τη στρατηγική μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ από το κλασικό ταχυδρομείο σε ένα πολυκαναλικό δίκτυο εξυπηρέτησης, μέσα από ένα στρατηγικό σχέδιο επτά πυλώνων, παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), Μιχάλης Μαυρόπουλος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε τη σύναψη συνεργασίας με τη BOX NOW, προκειμένου τα ΕΛΤΑ να μπουν και στην αγορά των θυρίδων. Είναι ενδεικτικό ότι σήμερα 1 στους 4 καταναλωτές επιλέγει κάποιον εναλλακτικό τρόπο παράδοσης δεμάτων έναντι του home delivery, φτάνοντας έναν όγκο περίπου 40 εκατ. δεμάτων από το σύνολο των 140 εκατ. δεμάτων, που τροφοδοτείται από την εκτίναξη του e-commerce.

«Το πιλοτικό πρόγραμμα συνεργασίας με τη BOX NOW είναι για εμάς μια πολύ θετική εξέλιξη, καθώς προσφέρουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να παραλάβουν το δέμα τους 24/7 σε μία θυρίδα. Τα ΕΛΤΑ ξαναμπαίνουν δυναμικά στο οικοσύστημα», σημείωσε ο κ. Μαυρόπουλος, τονίζοντας πως ήδη η ανταπόκριση είναι πολύ θετική.

Στην ίδια κατεύθυνση, ενεργοποιήθηκε πρόσφατα και η υπηρεσία PUDO (Pick Up & Drop Off), η οποία δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους πελάτες να παραλάβουν το δέμα τους σε ένα από τα 1.036 σημεία του δικτύου (ΕΛΤΑ points).

«Στόχος μας είναι να καταστήσουμε τα ΕΛΤΑ έναν ισχυρό οικονομικά οργανισμό, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και θα ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων», ανέφερε ο κ. Μαυρόπουλος, ξεχωρίζοντας το δίκτυο και το προσωπικό ως τα δύο μεγάλα assets της εταιρείας.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των ΕΛΤΑ, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών ταχυδρομείων, όπως τα Ιταλικά, που μετασχηματίστηκαν σε κερδοφόρους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, αξιοποιώντας και διευρύνοντας το φυσικό τους δίκτυο.

Ο επικεφαλής των ΕΛΤΑ εστίασε στην προοπτική ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας ως εμπορευματικός κόμβος για την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση και τις τάσεις στο διεθνές εμπόριο. Χαρακτήρισε, μάλιστα, τις πρόσφατες αλλαγές που εφάρμοσε η Ε.Ε. στο τελωνειακό πλαίσιο, με την επιβολή δασμών 3 ευρώ σε κάθε δέμα που έρχεται από τρίτες χώρες, ως ευκαιρία για να καταστεί πιο ισχυρή η θέση της χώρας.

«Φιλοδοξία της χώρας είναι να μετατραπεί σε hub στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές, έχουν πλέον κατανοήσει ότι χρειάζονται μια βάση στην Ευρώπη και η Ελλάδα μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο», σχολίασε.

Δ. Ανδριώτης, BOX NOW: Θετικά τα πρώτα αποτελέσματα της συνεργασίας με τα ΕΛΤΑ – Επενδύσεις 10 εκατ. το 2027

Στη συνεργασία με τα ΕΛΤΑ αναφέρθηκε και ο Δημήτρης Ανδριώτης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της BOX NOW, στη βάση της σύγχρονης τάσης του out of home delivery, που σε χώρες του εξωτερικού αντιστοιχεί ακόμα και στο 70% της αγοράς.

«Μερικά πράγματα δεν χρειάζονται δογματισμό, αλλά κοινή λογική. Η κίνηση αυτή είναι αμοιβαία επωφελής, συμπληρώνει παρά ανταγωνίζεται και τα πρώτα δείγματα αυτής της συνεργασίας είναι άκρως εντυπωσιακά», ανέφερε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η καλή αρχή που έχει γίνει εδώ και λίγες εβδομάδες θα επεκταθεί και θα εξελιχθεί σε μια μακροχρόνια συνεργασία.

Η BOX NOW λειτουργεί 4 χρόνια, με τους μετόχους να έχουν επενδύσει μέχρι 40 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη του δικτύου στην ελληνική αγορά. Όπως είπε ο κ. Ανδριώτης, για το 2027, προγραμματίζονται επενδύσεις επιπλέον 10 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου θυρίδων της εταιρείας. Επισήμανε, δε, πως η BOX NOW είναι ο πρώτος παίκτης, με το μεγαλύτερο μερίδιο στη διακίνηση των 140 εκατ. δεμάτων πανελλαδικά και ο δεύτερος στην ενδοδιακίνηση δεμάτων. «Αυτό δείχνει τη δίψα των καταναλωτών για μία υπηρεσία που είναι αποδοτική, έχει καλή τιμή και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους», είπε.

Μιλώντας για το ρόλο της BOX NOW, υπογράμμισε ότι «ο εμπορευματικός κόμβος χτίζεται με τα λιμάνια και τις υποδομές, αλλά ολοκληρώνεται με αποδοτικές υπηρεσίες τελευταίου μιλίου», που παρέχει η εταιρεία. Σημείωσε δε ότι η BOX NOW δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Σλοβενία και Κροατία – με πλάνο επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή – τονίζοντας ότι η εταιρεία έχει τις δυνατότητες να γεφυρώσει αυτές τις χώρες με περιβαλλοντικά ευεργετήματα, καθιστώντας την Ελλάδα διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στ. Λιναρδάκης, UNILOG: Η Ελλάδα ως πύλη εισόδου για τη φαρμακευτική εφοδιαστική αλυσίδα

Από την πλευρά του, ο Στέλιος Λιναρδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της UNILOG, ανέλυσε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Ελλάδα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ευρωπαϊκή πύλη εισόδου για τη φαρμακευτική εφοδιαστική αλυσίδα.

«Η χώρα μας έχει τεράστιες προοπτικές», ανέφερε χαρακτηριστικά. στάθηκε στο γεγονός ότι περίπου το 40% των φαρμακευτικών σκευασμάτων στην Ευρώπη προέρχεται από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ινδία και την Κίνα, προσφέροντας στην Ελλάδα ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την ανάδειξή της σε εμπορευματικό hub στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη προοπτική, σε συνδυασμό με τον έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, διέκρινε πως μπορεί να δημιουργήσει σημαντικό πρόσθετο κύκλο εργασιών και προοπτική νέων επενδύσεων. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι οι επενδύσεις που υλοποιούνται στη χώρα δημιουργούν τη δυνατότητα κάλυψης έως και του 12% των ευρωπαϊκών αναγκών, ενώ μεγάλες δυνατότητες προσφέρει και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δωρεάν κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους σε δικαιούχους, η οποία επιτρέπεται στη χώρα μας ως εξαίρεση, κυρίως λόγω των γεωγραφικών χαρακτηριστικών. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία έχει χαρτογραφήσει 3.130 δυνητικά σημεία παράδοσης, με πληθυσμό από έναν έως 300 κατοίκους, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές.

«Αισθανόμαστε υπερήφανοι ως επιχειρηματίες, αλλά κυρίως ως άνθρωποι που έχουμε καταφέρει να πάμε αυτό το δώρο ζωής, παραδίδοντας φάρμακα στα σπίτια των δικαιούχων», ανέφερε συγκινημένος. Όπως αποκάλυψε ο κ. Λιναρδάκης, η UNILOG προετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ως το τέλος του χρόνου την πρώτη δοκιμαστική παράδοση φαρμάκου υψηλού κόστους με drone σε έναν από αυτούς τους προορισμούς.

Ανέφερε, επίσης, ότι αναζητούνται ήδη λύσεις τόσο με τα ΕΛΤΑ όσο και με τη BOX NOW, προκειμένου αυτό το δίκτυο ζωής για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να επεκταθεί, σημειώνοντας ότι οι «πόρτες είναι ανοιχτές».

Γ. Στάμνος, Goldair Cargo: Κόμβος έχουμε γίνει, προορισμός όχι – Τι λείπει από τα logistics στην Ελλάδα

Τις υποδομές που χρειάζεται η Ελλάδα για να μετατραπεί από διαμετακομιστικό κόμβο σε προορισμό εμπορευμάτων με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, ανέδειξε ο COO Road της Goldair Cargo, Γιώργος Στάμνος.

«Κόμβος έχουμε γίνει, προορισμός όχι», τόνισε, σημειώνοντας ότι από τα 4,6 εκατ. εμπορευματοκιβώτια που διακινούνται στο λιμάνι του Πειραιά, λιγότερο από 1 εκατ. παραμένει στην Ελλάδα. «Έρχονται εδώ, αλλά πάνε αλλού. Με αυτό δεν μπορούμε να πάμε μπροστά», επέμεινε.

Ως βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη του κλάδου έθεσε τις σύγχρονες αποθήκες και τα εμπορευματικά κέντρα, την ολοκλήρωση κρίσιμων οδικών υποδομών, όπως ο κόμβος Σκαραμαγκά, την ενίσχυση του σιδηροδρόμου και την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως σημείωσε, περίπου το 50% των αποθηκευτικών χώρων στην Αττική είναι παλαιοί και μικροί, ενώ «δεν γίνεται να έχουμε μόνο τρεις εμπορικές αμαξοστοιχίες την ημέρα από την Αθήνα προς τα πάνω».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, στο οποίο υπάρχει διαφορά 19 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι για κάθε 1 ευρώ εξαγωγών δαπανάται περίπου 1,5 ευρώ για εισαγωγές. «Χρειαζόμαστε περισσότερες εξαγωγές», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η χώρα διαθέτει τις υποδομές και τα μεταφορικά εργαλεία για να τις υποστηρίξει.

Χ. Μαυρίδης, P J Condellis S.A: Χρειάζονται κίνητρα για την ανανέωση του στόλου των φορτηγών

Αύξηση της τάξης του 10% κατέγραψε τους πρώτους 8 μήνες του έτους η εγχώρια αγορά φορτηγών, σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Μαυρίδη, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. Σε απόλυτα νούμερα, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε ταξινομήσεις συνολικά 8.100 νέων φορτηγών έναντι 7.400 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Όπως είπε, «η εξέλιξη αυτή είναι θετική, αλλά το ζητούμενο είναι η ανανέωση του στόλου επαγγελματικών οχημάτων να έχει διάρκεια και μεγαλύτερη κλίμακα, διότι υπάρχουν πολλές ανάγκες. Η απόφαση μιας μεταφορικής εταιρείας να επενδύσει στην ανανέωση του στόλου της κρίνεται σημαντική, καθώς επηρεάζει το κόστος λειτουργίας και συντήρησής της».

Παράλληλα, περιέγραψε τη νέα στρατηγική της IVECO, που τιτλοφορείται «SPIRITO IN MOVEMENTO» και παρουσιάστηκε το 2026, η οποία εκφράζει τις αξίες και τον τρόπο που η εταιρεία σχεδιάζει, εξελίσσεται και στηρίζει τους πελάτες της. Διέκρινε, μάλιστα, τρεις πυλώνες: 1) σχεδιασμός οχημάτων και λύσεων κατάλληλων για κάθε χρήση, 2) συνδεδεμένες υπηρεσίες για ιδιοκτήτες και οδηγούς και 3) σταθερή στήριξη πελατών και οδηγών μέσω του δικτύου της IVECO.

Αναφερόμενος στην ηλικία του στόλου φορτηγών στην Ελλάδα, ο κ. Μαυρίδης χαρακτήρισε τα στοιχεία «απογοητευτικά», καθώς το 2024 η μέση ηλικία βαρέων οχημάτων ήταν στα 23 έτη έναντι 14 στην Ε.Ε. Όπως είπε, «το ανησυχητικό είναι ότι στην κατηγορία αυτή περίπου 200.000 φορτηγά είναι ηλικίας άνω των 10 ετών». Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα ελαφρά φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων, όπου ο μέσος όρος ηλικίας ανέρχεται στα 21 έτη έναντί 13 στην Ε.Ε.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κατά τον κ. Μαυρίδη, ο Έλληνας μεταφορέας δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Όπως είπε, «τα παραπάνω στοιχεία καθιστούν την ανανέωση του στόλου επιτακτική. Ίσως θα πρέπει να δοθούν στοχευμένα κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία στις επιχειρήσεις, ώστε να επενδύσουν σε σύγχρονα οχήματα. Είναι η κατάλληλη στιγμή Πολιτεία και φορείς να προχωρήσουν σε ένα πρόγραμμα απόσυρσης για όλες τις κατηγορίες φορτηγών».

Γ. Παναγιωτόπουλος, EY Greece: Επενδύσεις με το βλέμμα στο μακρινό μέλλον, όχι με γνώμονα το αύριο

Τις προϋποθέσεις, ώστε η Ελλάδα να ενισχύσει τον ρόλο της ως διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο ανέδειξε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Partner της EY Greece, Consulting, Supply Chain & Operations, επισημαίνοντας ότι οι ανακατατάξεις στο παγκόσμιο εμπόριο δημιουργούν νέες απαιτήσεις για τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Όπως σημείωσε, το παγκόσμιο εμπόριο παραμένει διεθνοποιημένο, ωστόσο παρατηρείται μετατόπιση πόρων και δραστηριοτήτων, καθώς οι επιχειρήσεις επανασχεδιάζουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες, αναζητώντας εναλλακτικές πηγές προμήθειας και υιοθετώντας πρακτικές όπως το nearshoring.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα ακόμη και από το κόστος. Πέρα από τους οδικούς άξονες, τα λιμάνια και το σιδηροδρομικό δίκτυο, ο κ. Παναγιωτόπουλος προέβλεψε ότι στο μέλλον θα απαιτηθούν και νέες κτιριακές υποδομές. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι οι επενδύσεις να σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες του μέλλοντος και να παραμένουν ανταγωνιστικές σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.

«Πρέπει να χτίζουμε για το μακρινό μέλλον», υπογράμμισε, υπογραμμίζοντας την αξία των συνεργειών για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου οικοσυστήματος. Προσδιόρισε, δε, ως μεγάλες προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα στα logistics και τη βιομηχανία, καθώς και τη δημιουργία πλήρως αυτοματοποιημένων κέντρων, τα οποία παράγουν πραγματική προστιθέμενη αξία.

Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία των «πράσινων» επενδύσεων, όπως η ηλεκτροκίνηση, επισημαίνοντας ότι μπορούν να ενισχύσουν την ελκυστικότητα της Ελλάδας για μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν αξία για το σύνολο του οικοσυστήματος.

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