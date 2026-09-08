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Η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκει την πόλη σε μία από τις σημαντικότερες περιόδους μετασχηματισμού των τελευταίων δεκαετιών. Μεγάλα έργα που επί χρόνια βρίσκονταν στη φάση του σχεδιασμού περνούν πλέον στην κατασκευή ή την ολοκλήρωση, ενώ παράλληλα νέες ιδιωτικές επενδύσεις δημιουργούν έναν διαφορετικό οικονομικό χάρτη για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

Η Θεσσαλονίκη του 2030 φιλοδοξεί να είναι πολύ περισσότερα από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η γεωγραφική της θέση, το λιμάνι, η εγγύτητα στις αγορές των Βαλκανίων, οι πανεπιστημιακές υποδομές και η ενίσχυση του τεχνολογικού οικοσυστήματος δημιουργούν τις προϋποθέσεις για έναν περιφερειακό κόμβο μεταφορών, εμπορίου, logistics, καινοτομίας και υπηρεσιών.

Το στοίχημα είναι μεγάλο, καθώς η πραγματική αξία των έργων δεν θα κριθεί μόνο από την κατασκευή τους. Θα κριθεί από το κατά πόσο θα καταφέρουν να προσελκύσουν νέες επιχειρήσεις, να κινητοποιήσουν ιδιωτικά κεφάλαια, να βελτιώσουν την καθημερινότητα και να δημιουργήσουν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Μετρό και Flyover αλλάζουν τις μετακινήσεις

Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ήδη ορατή στις μεταφορές. Το Μετρό Θεσσαλονίκης, μαζί με την επέκταση προς την Καλαμαριά, δημιουργεί για πρώτη φορά ένα διαφορετικό μοντέλο αστικής κινητικότητας, συνδέοντας σημαντικές περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος με ένα μέσο σταθερής τροχιάς.

Η αξία του έργου δεν περιορίζεται στην ταχύτερη μετακίνηση των κατοίκων. Οι σταθμοί του Μετρό δημιουργούν νέες εμπορικές ζώνες, επηρεάζουν τις αξίες των ακινήτων και μπορούν να μεταφέρουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε περιοχές που μέχρι σήμερα βρίσκονταν μακριά από τους ισχυρότερους εμπορικούς άξονες.

Στην άλλη πλευρά της πόλης, το Flyover αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οδικές παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Το έργο φιλοδοξεί να αυξήσει σημαντικά τη δυνατότητα του Περιφερειακού να διαχειρίζεται την καθημερινή κυκλοφορία και να περιορίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για κατοίκους και επιχειρήσεις.

Η ολοκλήρωσή του θα έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις εμπορευματικές μεταφορές. Για μια πόλη που θέλει να αναδειχθεί σε logistics hub της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ταχύτητα με την οποία κινούνται εμπορεύματα από και προς το λιμάνι είναι κρίσιμος παράγοντας ανταγωνιστικότητας.

Το λιμάνι ως πύλη προς τα Βαλκάνια

Ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό αποτύπωμα μπορεί να αποκτήσει η αναβάθμιση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Η επέκταση του Προβλήτα 6, με επένδυση που προσεγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ, αποτελεί το έργο που μπορεί να αλλάξει την κλίμακα των εμπορευματικών δραστηριοτήτων του λιμένα.

Η δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ενισχύει τον στόχο να μετατραπεί η Θεσσαλονίκη σε βασική θαλάσσια πύλη όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και για Βουλγαρία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

Εδώ βρίσκεται και ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά στοιχήματα της επόμενης περιόδου. Ένα ισχυρότερο λιμάνι δημιουργεί ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους, logistics centers, μεταφορικές επιχειρήσεις, υπηρεσίες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και νέες σιδηροδρομικές συνδέσεις.

Η γεωγραφική θέση από μόνη της, ωστόσο, δεν αρκεί. Η Θεσσαλονίκη θα χρειαστεί ταχύτερες και αξιόπιστες σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις ώστε το λιμάνι να λειτουργεί πραγματικά ως διεθνής εμπορευματικός κόμβος.

Η νέα ΔΕΘ ως επένδυση για το κέντρο

Στην καρδιά αυτού του μετασχηματισμού βρίσκεται το ίδιο το εκθεσιακό κέντρο. Η ανάπλαση της ΔΕΘ αποτελεί ένα project άνω των 200 εκατ. ευρώ, το οποίο φιλοδοξεί να επανασχεδιάσει ένα μεγάλο τμήμα του κέντρου της Θεσσαλονίκης μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Το σχέδιο προβλέπει νέα εκθεσιακά κτίρια, αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου, υπόγειες θέσεις στάθμευσης και έναν μεγάλο πράσινο χώρο με χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου.

Η σημασία του έργου είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, η Θεσσαλονίκη αποκτά σύγχρονες υποδομές για να ενισχύσει τον ρόλο της στις διεθνείς εκθέσεις και στον συνεδριακό τουρισμό. Από την άλλη, η ανάπλαση μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την οικονομική και εμπορική λειτουργία του κέντρου.

Η κατασκευή προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2027 και η ολοκλήρωση τοποθετείται στο τέλος του 2030, καθιστώντας τη σημερινή 90ή ΔΕΘ ένα συμβολικό σημείο μετάβασης από το ιστορικό εκθεσιακό μοντέλο σε μια νέα εποχή.

Thess INTEC και τεχνολογία στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη του 2030 δεν σχεδιάζεται μόνο γύρω από τσιμέντο, δρόμους και μεταφορές. Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα αφορά την καινοτομία και την τεχνολογία.

Το Thess INTEC φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν πόλο όπου επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και startups θα μπορούν να συνεργάζονται σε τεχνολογίες αιχμής. Η γεωγραφική εγγύτητα με το αεροδρόμιο και την ανατολική πλευρά της πόλης ενισχύει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Παράλληλα, η παρουσία μεγάλων πολυεθνικών τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια έχει ήδη αλλάξει την αγορά εργασίας. Θέσεις σε software development, data, ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογικά κέντρα προστίθενται σταδιακά στο παραδοσιακό παραγωγικό προφίλ της πόλης.

Η μεγάλη πρόκληση έως το 2030 είναι να δημιουργηθεί κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, ώστε η Θεσσαλονίκη να μπορεί να ανταγωνιστεί άλλες περιφερειακές τεχνολογικές πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Logistics, ακίνητα και νέες επενδυτικές ζώνες

Οι υποδομές δημιουργούν παράλληλα έναν δεύτερο κύκλο επενδύσεων. Η ανάπτυξη του λιμανιού, η αναβάθμιση των οδικών αξόνων και η ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου αυξάνουν το ενδιαφέρον για logistics και επαγγελματικά ακίνητα στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Αποθηκευτικοί χώροι νέας γενιάς, εγκαταστάσεις διανομής και οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα μπορούν να μετατρέψουν τη δυτική πλευρά σε έναν από τους βασικούς παραγωγικούς και διαμετακομιστικούς πόλους της πόλης.

Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις σε ξενοδοχεία, κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα αλλάζουν το κέντρο και την ανατολική Θεσσαλονίκη. Μετρό, τουρισμός, φοιτητική ζήτηση και νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες δημιουργούν διαφορετικές επενδυτικές ταχύτητες στην αγορά ακινήτων.

Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη αυτή να συνδυαστεί με προσιτή κατοικία, δημόσιους χώρους και καλύτερες υπηρεσίες, ώστε η οικονομική αναβάθμιση να μη μετατραπεί σε παράγοντα αποκλεισμού για τους κατοίκους.

Η Θεσσαλονίκη του 2030 και το μεγάλο στοίχημα της 90ής ΔΕΘ

Η εικόνα που διαμορφώνεται ενόψει του 2030 είναι αυτή μιας πόλης στην οποία πολλά μεγάλα projects συναντώνται σχεδόν ταυτόχρονα. Μετρό, Flyover, λιμάνι, νέα ΔΕΘ, τεχνολογικές υποδομές και logistics δεν αποτελούν ανεξάρτητες επενδύσεις. Εφόσον λειτουργήσουν συμπληρωματικά, μπορούν να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο για τη Θεσσαλονίκη.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα παραμένει η θέση της. Μια πόλη με λιμάνι, διεθνές αεροδρόμιο, πανεπιστήμια και άμεση πρόσβαση στα Βαλκάνια μπορεί να λειτουργήσει ως οικονομική γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και μιας αγοράς δεκάδων εκατομμυρίων καταναλωτών.

Η 90ή ΔΕΘ αποτελεί έτσι κατάλληλο σημείο για να αποτιμηθεί όχι μόνο τι κατασκευάζεται σήμερα, αλλά κυρίως τι οικονομία μπορεί να δημιουργηθεί γύρω από αυτές τις υποδομές.

Γιατί η Θεσσαλονίκη του 2030 δεν θα κριθεί από τον αριθμό των έργων που θα έχουν εγκαινιαστεί. Θα κριθεί από το αν αυτά θα φέρουν νέες επιχειρήσεις, περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες θέσεις εργασίας και ισχυρότερη σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τις διεθνείς αγορές. Εκεί βρίσκεται η πραγματική αξία της μεγάλης μεταμόρφωσης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.