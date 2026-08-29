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Μόλις μία ημέρα μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, σημειώθηκε περιστατικό βανδαλισμού σε έναν από τους πέντε νέους σταθμούς της γραμμής.

Στο στόχαστρο βρέθηκε ο σταθμός «Αρετσού», όπου, σύμφωνα με το διαθέσιμο υλικό από κάμερα ασφαλείας, άτομο προσέγγισε τις εγκαταστάσεις κι έγραψε με σπρέι σύνθημα σε εξωτερική επιφάνεια του σταθμού.

Το περιστατικό συνέβη κατά τις βραδινές ώρες χθες Παρασκευή ενώ το σημείο καθαρίστηκε άμεσα από συνεργεία της THEMA, εταιρεία που ανέλαβε τη λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης, αποκαθιστώντας την εικόνα της νέας υποδομής.

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