Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Sponsored Content

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ ανέδειξε εκ νέου τη σημασία των θαλάσσιων μεταφορών και την ευαισθησία των εφοδιαστικών αλυσίδων στις γεωπολιτικές αναταράξεις. Για την Ελλάδα, η συγκυρία αυτή δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες, χάρη στη θέση της στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Στη Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη διαθέτει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα: βρίσκεται ανάμεσα στο Αιγαίο, τη βαλκανική ενδοχώρα και τους άξονες προς την Κεντρική Ευρώπη. Αυτή τη θέση επιχειρεί να αξιοποιήσει η ΟΛΘ Α.Ε. μέσα από το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία του Λιμένα Θεσσαλονίκης, με επίκεντρο την επέκταση του Προβλήτα 6.

Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, η δυναμικότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί από 650.000 σε 1,5 εκατομμύριο TEU, ενώ το λιμάνι θα μπορεί να εξυπηρετεί Ultra Large Container Vessels έως 24.000 TEU. Η αναβάθμιση αυτή μεταφέρει τον ΟΛΘ σε νέα επιχειρησιακή κλίμακα, ενισχύοντας τη δυνατότητά του να προσελκύει περισσότερα φορτία και συνδέσεις με κύριες διεθνείς γραμμές. Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις σε υποδομές, εξοπλισμό, πληροφοριακά συστήματα και ψηφιακές υπηρεσίες.

Η σημασία των επενδύσεων υπερβαίνει την αύξηση της δυναμικότητας του λιμένα. Περισσότερες και ανταγωνιστικότερες συνδέσεις μπορούν να μειώσουν το κόστος πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την εξαγωγική ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας και δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις για νέες παραγωγικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Παράλληλα, η αύξηση των εμπορευματικών ροών δημιουργεί ζήτηση για μεταφορές, αποθήκευση, logistics, υπηρεσίες και παραγωγικές δραστηριότητες, διευρύνοντας το οικονομικό αποτύπωμα του λιμένα στην περιοχή.

Η έκταση αυτής της συνεισφοράς αποτυπώνεται στη μελέτη κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της Deloitte το 2025. Κατά την κατασκευαστική περίοδο εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν και θα διατηρηθούν, άμεσα και έμμεσα, περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας, ενώ η παραγόμενη προστιθέμενη αξία υπολογίζεται σε περίπου 530 εκατ. ευρώ. Σε βάθος δεκαετίας και με την πλήρη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του λιμένα, αναμένεται να υποστηρίζονται περισσότερες από 52.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, με την προστιθέμενη αξία να ξεπερνά τα 1,4 δισ. ευρώ.

Η ενίσχυση του λιμένα συνδέεται και με τη διεύρυνση της διεθνούς του εμβέλειας. Η ΟΛΘ Α.Ε. προωθεί συνεργασίες που ενισχύουν τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως πύλης εμπορίου προς τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ιδιαίτερη σημασία έχει η θέση της πόλης στον διάδρομο «Βαλτική – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο» (BBA) του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T), ο οποίος συνδέει το Αιγαίο, μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, με την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη.

Η αξία αυτής της σύνδεσης μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με νέους διεθνείς εμπορικούς άξονες, όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC). Σε αυτό το περιβάλλον, η Θεσσαλονίκη μπορεί να ενισχύσει τη θέση της ως σημείο σύνδεσης των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών με την ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού της ΟΛΘ Α.Ε. δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αναβαθμισμένο ρόλο της Θεσσαλονίκης στις εμπορευματικές ροές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία, υπηρεσίες και διεθνείς συνδέσεις μπορούν να μετατρέψουν το διαχρονικό γεωγραφικό πλεονέκτημα της πόλης σε ουσιαστικό οικονομικό πλεονέκτημα για τη Βόρεια Ελλάδα και την ελληνική οικονομία.