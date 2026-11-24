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Την 1η θέση στη γενική κατάταξη Top Employers 2026 του WhereWeWork.com κατέκτησε η CQS, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες στον κλάδο της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η φετινή διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερά ισχυρή παρουσία της CQS στην κατάταξη Top Employers του WhereWeWork.com τα τελευταία χρόνια. Έχοντας κατακτήσει την 1η θέση το 2024, καθώς και τη 2η θέση στη γενική κατάταξη και την 1η στον κλάδο BPO & Services το 2025, η εταιρεία επιστρέφει το 2026 στην κορυφή της γενικής κατάταξης, αναδεικνύοντας τη συνέπεια με την οποία επενδύει στους ανθρώπους της και στην εργασιακή της κουλτούρα.

Η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς προκύπτει από τις αξιολογήσεις των ίδιων των εργαζομένων, αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία και την εργασιακή κουλτούρα που διαμορφώνεται καθημερινά μέσα από τη συνεργασία, τον σεβασμό και τις κοινές αξίες.

Το διεθνές δίκτυο WhereWeWork.com συγκεντρώνει ανώνυμες αξιολογήσεις εργαζομένων από ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, καταγράφοντας την εμπειρία τους στον χώρο εργασίας. Μέσα από την κατάταξη Top Employers, προσφέρει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την εργασιακή κουλτούρα και το περιβάλλον κάθε εταιρείας, πριν ακόμη κάνουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

Για τη CQS, η κορυφαία αυτή διάκριση αποτελεί πρωτίστως αναγνώριση της εμπιστοσύνης των ανθρώπων της και της καθημερινής συμβολής τους στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας. Με σταθερό προσανατολισμό στον άνθρωπο, η εταιρεία επενδύει σε ένα περιβάλλον που ενισχύει τη συνεργασία, ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή, προάγει τη συμπερίληψη και δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Με αφορμή τη διάκριση, η Ζηνοβία Κότσανη, Human Resources Director της CQS, δήλωσε: «Όταν η αναγνώριση έρχεται από τους ανθρώπους μας, η πρώτη θέση στη συνολική κατάταξη Top Employers 2026 του wherewework έχει ιδιαίτερη αξία. Για τη CQS, το πιο πολύτιμο χειροκρότημα είναι αυτό που έρχεται από την ομάδα μας. Μαζί χτίζουμε κάθε μέρα ένα περιβάλλον εργασίας όπου κάθε φωνή μετράει, οι επιτυχίες γιορτάζονται και οι ιδέες έχουν χώρο να μεγαλώσουν. Η εμπιστοσύνη, ο ανοιχτός διάλογος και η διαρκής ανάπτυξη είναι τα θεμέλια της κουλτούρας μας. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους μας για αυτή τη διάκριση και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξή τους και να βελτιώνουμε την καθημερινή τους εμπειρία στη δουλειά».