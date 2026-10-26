Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Sponsored Content

Σε λειτουργία τέθηκε το πρώτο έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες της HELLENiQ ENERGY, στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης. Η επένδυση, ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, σηματοδοτεί την είσοδο του Ομίλου σε μια υποδομή που αποκτά κεντρικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση: τη δυνατότητα αποθήκευσης της πράσινης ενέργειας και αξιοποίησής της όταν το ηλεκτρικό σύστημα τη χρειάζεται.

Το έργο αναπτύχθηκε μέσω της HELLENiQ Renewables και διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 100 MW και χωρητικότητα 200 MWh. Πρόκειται για το πρώτο έργο αποθήκευσης αυτού του μεγέθους που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ταχεία ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δημιουργεί μια νέα πρόκληση: πώς μπορεί να αξιοποιείται η πράσινη ενέργεια, όταν δεν καταναλώνεται τη στιγμή που παράγεται. Όταν η παραγωγή υπερβαίνει τη ζήτηση ή τη δυνατότητα του συστήματος να την απορροφήσει, ένα μέρος της μπορεί να περικόπτεται. Η αποθήκευση περιορίζει αυτές τις απώλειες, καθώς επιτρέπει στην ενέργεια να διατηρείται και να διοχετεύεται στο δίκτυο, όταν υπάρχει ανάγκη. Παράλληλα, δημιουργεί τον απαραίτητο ηλεκτρικό χώρο για την ένταξη νέων μονάδων ΑΠΕ.

Το πάρκο θα πραγματοποιεί τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο φόρτισης και αποφόρτισης ημερησίως, αποθηκεύοντας περισσότερες από 200 MWh ηλεκτρικής ενέργειας. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στην πλήρη φόρτιση 3.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων κάθε ημέρα.

Παρέχοντας υπηρεσίες ευελιξίας και εξισορρόπησης, το έργο συμβάλλει στη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του ηλεκτρικού συστήματος, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής υποστηρίζει ένα οικονομικά αποδοτικότερο ενεργειακό σύστημα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καθαρότερη και, μακροπρόθεσμα, πιο προσιτή ενέργεια.

Πίσω από αυτήν τη λειτουργία βρίσκεται μία σύνθετη ενεργειακή υποδομή, η οποία αναπτύχθηκε σε έκταση περίπου 100 στρεμμάτων. Περιλαμβάνει τρεις σταθμούς αποθήκευσης και 56 συστοιχίες μπαταριών τεχνολογίας Lithium Iron Phosphate (LFP), με σύστημα υγρής ψύξης, καθώς και τις απαιτούμενες υποδομές ελέγχου, προστασίας και παρακολούθησης.

Για τη διασύνδεση του έργου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατασκευάστηκαν νέος υποσταθμός ανύψωσης τάσης 33/150 kV και υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης, μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων, έως το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Θεσσαλονίκης.

Το έργο επιλέχθηκε στο πλαίσιο της Α΄ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της ΡΑΑΕΥ για συστήματα αποθήκευσης και υλοποιήθηκε μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η επένδυση εντάσσεται στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της HELLENiQ ENERGY. Το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης της HELLENiQ Renewables υπερβαίνει τα 6 GW, από τα οποία περισσότερα από 1 GW αφορούν έργα αποθήκευσης στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο έργο αποθήκευσης στη Φλώρινα, ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh. Στρατηγικός στόχος της HELLENiQ ENERGY είναι η λειτουργία έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1,5 GW έως το 2028 και άνω των 2 GW έως το 2030.

Με το πρώτο πάρκο μπαταριών στη Θεσσαλονίκη, η HELLENiQ ENERGY διευρύνει την παρουσία της πέρα από την παραγωγή καθαρής ενέργειας, επενδύοντας και στις υποδομές που επιτρέπουν την καλύτερη αξιοποίησή της. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα στην ανάπτυξη του πυλώνα ηλεκτρισμού, ΑΠΕ και αποθήκευσης του Ομίλου και, ταυτόχρονα, για ένα έργο που αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της αποθήκευσης σε ένα πιο ευέλικτο, αξιόπιστο και ανθεκτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Κεντρική φωτογραφία: Πανοραμική άποψη του πρώτου έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες της HELLENiQ ENERGY, στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης. Το έργο περιλαμβάνει τρεις σταθμούς, συνολικής ισχύος 100 MW και χωρητικότητας 200 MWh.