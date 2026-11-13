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Σε μία από τις ισχυρότερες περιόδους κερδοφορίας της βρίσκεται η HELLENiQ ENERGY, καθώς οι αναταράξεις στη διεθνή αγορά πετρελαίου έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για τα ελληνικά διυλιστήρια. Η NBG Securities εκτιμά ότι ο όμιλος διαθέτει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία του επιτρέπουν να διατηρεί υψηλή κερδοφορία ακόμη και εάν τα περιθώρια διύλισης υποχωρήσουν από τα σημερινά επίπεδα.

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ξεπέρασαν αισθητά τις προβλέψεις της αγοράς, με τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα 1,162 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 218% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 808 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 334%.

Οι επιδόσεις ήταν υψηλότερες κατά 24% και 28% αντίστοιχα από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας.

Στο εννεάμηνο, τα EBITDA έφτασαν τα 1,896 δισ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη τα 1,201 δισ. ευρώ.

Γιατί ευνοούνται τα ελληνικά διυλιστήρια

Η σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων συνδέεται με τον περιορισμό της προσφοράς διυλισμένων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι διαταραχές στη διέλευση πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ και οι επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης έχουν περιορίσει τη διαθεσιμότητα καυσίμων, ιδιαίτερα του ντίζελ και των αεροπορικών καυσίμων.

Το διεθνές περιθώριο διύλισης αυξήθηκε στα 49,1 δολάρια ανά βαρέλι, από 22,5 δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο.

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας επιτρέπει στα εγχώρια διυλιστήρια να προμηθεύονται συγκεκριμένους τύπους αργού με εκπτώσεις έναντι του Brent, όταν άλλες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος προμήθειας και μεταφοράς.

Με τα τρία διυλιστήρια του ομίλου να λειτουργούν με υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητάς τους, η HelleniQ Energy μπορεί να επωφελείται από αυτές τις συνθήκες.

Ισχυρές ταμειακές ροές και υψηλότερες διανομές

Η βελτίωση της κερδοφορίας ενίσχυσε σημαντικά και τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν περίπου στα 650 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, ενώ ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα 1,8 δισ. ευρώ, έναντι 2,2 δισ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου.

Η διοίκηση αποφάσισε τον διπλασιασμό του προμερίσματος στα 0,40 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα καταβληθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Παράλληλα, παρουσίασε πολιτική μερισμάτων με στόχο απόδοση 6%-8%, συνδέοντας το ύψος των διανομών με την εξέλιξη της χρηματιστηριακής τιμής.

Ρουμανία, Κύπρος και νέες επενδυτικές κινήσεις

Πέρα από τη διύλιση, ο όμιλος εξετάζει νέες ευκαιρίες επέκτασης στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Μετά την εξαγορά της Star Oil στην Κύπρο, βρίσκονται υπό εξέταση δύο ακόμη μικρότερες εξαγορές δικτύων εμπορίας καυσίμων.

Η Ρουμανία αποτελεί αγορά ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, καθώς η HelleniQ Energy διαθέτει ήδη παρουσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιδιώκει να αναπτύξει δραστηριότητες και στην εμπορία καυσίμων.

Παρακολουθεί επίσης τις εξελίξεις γύρω από ρωσικής ιδιοκτησίας διυλιστήρια στα Βαλκάνια, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις, καθώς οι κυρώσεις και οι ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες δυσκολεύουν πιθανές συμφωνίες.

Για το τελευταίο τρίμηνο του 2026, η NBG Securities αναμένει διατήρηση ισχυρών περιθωρίων διύλισης, αν και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από το τρίτο τρίμηνο, διαμορφώνοντας ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της χρονιάς.