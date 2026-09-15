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Η Avis εγκαινιάζει μία νέα εποχή στην εμπειρία μετακίνησης, παρουσιάζοντας το MyAvis App, τη νέα εφαρμογή που συγκεντρώνει για πρώτη φορά όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και το Avis More Loyalty Program, το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης στην ελληνική αγορά αυτοκίνησης που ανταμείβει τους χρήστες από την πρώτη στιγμή της εγγραφής τους.

Με το νέο MyAvis App, η Avis συνδέει σε μία μόνο εφαρμογή όλες τις υπηρεσίες που αφορούν την ενοικίαση αυτοκινήτου, το leasing και τη συνολική εμπειρία χρήσης του οχήματος, προσφέροντας ευκολία, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και άμεση πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια.

Οι χρήστες μπορούν να ανακαλύπτουν ειδικές προσφορές ενοικίασης, χρήσιμο περιεχόμενο για το αυτοκίνητο και τα ταξίδια τους, καθώς και να αξιοποιούν μια σειρά ψηφιακών εργαλείων που απλοποιούν την καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, οι πελάτες leasing αποκτούν πρόσβαση σε λειτουργίες όπως ο προγραμματισμός service, η παρακολούθηση της παραγγελίας του οχήματός τους σε πραγματικό χρόνο, ο προγραμματισμός παραλαβής νέου αυτοκινήτου, καθώς και η άμεση πρόσβαση σε έγγραφα και ιστορικό οχήματος, όλα μέσα από μία ενιαία ψηφιακή εμπειρία.

Την εμπειρία συμπληρώνει το Avis More Loyalty Program, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα επιβράβευσης που απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα από το εάν είναι ήδη πελάτες της Avis. Τα μέλη συγκεντρώνουν χιλιόμετρα μέσα από τις συναλλαγές και τις αλληλεπιδράσεις τους, εξελίσσονται σε νέες βαθμίδες και αποκτούν πρόσβαση σε ολοένα περισσότερα προνόμια, αποκλειστικά οφέλη και δυνατότητες εξαργύρωσης, οικοδομώντας μια διαρκή σχέση αξίας και ανταμοιβής με την Avis.

Ο Ανδρέας Ταπραντζής, CEO της Avis, δήλωσε: «Στην Avis επενδύουμε διαρκώς στην καινοτομία, με στόχο να προσφέρουμε εμπειρίες που κάνουν τη μετακίνηση πιο απλή, πιο ευέλικτη και πιο προσωποποιημένη. Με το MyAvis App και το Avis More Loyalty Program δημιουργούμε το πρώτο ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα υπηρεσιών mobility στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τεχνολογία, εξυπηρέτηση και επιβράβευση σε μία ενιαία εμπειρία. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση που ενισχύει τη σχέση μας με τους πελάτες μας, προσθέτοντας συνεχώς αξία στις υπηρεσίες μας».

Το MyAvis App είναι διαθέσιμο δωρεάν στο App Store και στο Google Play.