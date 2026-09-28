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Όταν αποκτάς ένα νέο smartphone, tablet ή laptop, δεν αλλάζεις απλώς συσκευή. Αποκτάς ένα εργαλείο που σε ακολουθεί παντού, από τη δουλειά και τις σπουδές μέχρι την επικοινωνία, την ψυχαγωγία και τις μικρές στιγμές χαλάρωσης μέσα στην ημέρα.

Γι’ αυτό η Vodafone δίνει τη δυνατότητα σε όσους αποκτήσουν μία νέα συσκευή από τα καταστήματα Vodafone ή το Vodafone eShop έως τις 9 Οκτωβρίου να τη συνδυάσουν με υπηρεσίες κινητής, σταθερής ή Vodafone TV και να κερδίσουν τρία πάγια δώρο για κάθε υπηρεσία που θα επιλέξουν.

Έτσι, ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει τον συνδυασμό που ταιριάζει καλύτερα στις δικές του ανάγκες, αξιοποιώντας στο έπακρο τη νέα του συσκευή από την πρώτη κιόλας μέρα.

Internet που ακολουθεί τους ρυθμούς σου

Η καθημερινότητα στο σπίτι απαιτεί σήμερα μια σύνδεση που μπορεί να ανταποκριθεί σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Τηλεδιασκέψεις, online μαθήματα, streaming, gaming και δεκάδες συνδεδεμένες συσκευές μοιράζονται το ίδιο δίκτυο και χρειάζονται ταχύτητα και αξιοπιστία.

Με τα προγράμματα οπτικών ινών FTTH της Vodafone, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν ταχύτητες 500Mbps ή 1Gbps και να απολαμβάνουν μια εμπειρία Internet που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας, είτε πρόκειται για εργασία, είτε για επικοινωνία, είτε για ψυχαγωγία.

Επικοινωνία χωρίς περιορισμούς

Το κινητό τηλέφωνο είναι ίσως η συσκευή που χρησιμοποιούμε περισσότερο μέσα στην ημέρα. Από τις κλήσεις και τα μηνύματα μέχρι τα social media, το browsing και το video streaming, βρίσκεται συνεχώς στα χέρια μας.

Με νέα σύνδεση Vodafone RED Unlimited, οι πελάτες μπορούν να απολαμβάνουν απεριόριστα λεπτά ομιλίας και data, με τα τρία πρώτα πάγια δώρο. Έτσι, η νέα συσκευή συνοδεύεται από ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία στην επικοινωνία και στην πρόσβαση στο Internet, όπου κι αν βρίσκονται.

Περισσότερη ψυχαγωγία στο σπίτι

Οι σειρές, οι ταινίες και το αγαπημένο μας περιεχόμενο αποτελούν σημαντικό κομμάτι του ελεύθερου χρόνου. Με το Vodafone TV, οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πλούσιο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του HBO Max, με δημοφιλείς σειρές και ταινίες.

Υποστήριξη σε κάθε βήμα

Στα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone, οι καταναλωτές μπορούν να γνωρίσουν από κοντά συσκευές και υπηρεσίες, αλλά και να λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες τους. Σε αυτό συμβάλλει και η ομάδα των Tech Heroes, που βρίσκεται δίπλα στους πελάτες για να τους βοηθήσει να επιλέξουν, να ρυθμίσουν και να αξιοποιήσουν τη νέα τους συσκευή και τις υπηρεσίες που τη συνοδεύουν.

Με μια νέα συσκευή και τις κατάλληλες υπηρεσίες, κάθε στιγμή της ψηφιακής καθημερινότητας μπορεί να γίνει πιο γρήγορη, πιο εύκολη και πιο διασκεδαστική.

Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.