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Η επαγγελματική εκπαίδευση αλλάζει ρόλο στην ελληνική οικονομία και μετατρέπεται από μια παραδοσιακή εναλλακτική διαδρομή σε ένα εργαλείο άμεσης σύνδεσης των νέων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενες ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικές ειδικότητες, η στόχευση μετατοπίζεται στη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες που έχουν πραγματική ζήτηση.

Η λογική πλέον είναι διαφορετική καθώς οι ανάγκες των επιχειρήσεων καταγράφονται, μετατρέπονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα και οδηγούν σε θέσεις μαθητείας και απασχόλησης.

Όπως επισημαίνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών, η καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και η ενίσχυση της απασχόλησης.

«Καταγράφουμε τις ανάγκες σε ειδικότητες και εφοδιάζουμε το ανθρώπινο δυναμικό με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καλυφθούν οι θέσεις όπου υπάρχει ζήτηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκονται οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ, οι οποίες συνδυάζουν θεωρητική κατάρτιση με πρακτική εκπαίδευση μέσα σε πραγματικές επιχειρήσεις.

Από τη θεωρία στην πράξη: Η μαθητεία ως εισιτήριο για την εργασία

Η βασική διαφορά του νέου μοντέλου είναι ότι η εκπαίδευση δεν σχεδιάζεται αποκομμένη από την οικονομία. Οι επιχειρήσεις μεταφέρουν τις ανάγκες τους για συγκεκριμένες ειδικότητες και η ΔΥΠΑ προσαρμόζει ανάλογα τα προγράμματα σπουδών.

Έτσι δημιουργείται ένας κύκλος όπου η αγορά εργασίας τροφοδοτεί την εκπαίδευση και η εκπαίδευση παράγει το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν επαγγελματική εμπειρία ήδη κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, καθώς η εκπαίδευση πραγματοποιείται τόσο στις σχολές όσο και σε πραγματικούς χώρους εργασίας.

Η πρακτική αυτή προσέγγιση λειτουργεί ως γέφυρα προς την απασχόληση, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητευόμενοι παραμένουν στις επιχειρήσεις όπου εκπαιδεύτηκαν και συνεχίζουν την επαγγελματική τους πορεία.

Με αυτόν τον τρόπο, η επαγγελματική εκπαίδευση παύει να αποτελεί απλώς έναν τρόπο απόκτησης ενός τίτλου σπουδών και εξελίσσεται σε έναν μηχανισμό εισόδου στην αγορά εργασίας.

Νέα παραρτήματα σε περιοχές με παραγωγική δραστηριότητα

Στο πλαίσιο της επέκτασης του δικτύου των ΕΠΑΣ Μαθητείας, η ΔΥΠΑ δημιουργεί από το σχολικό έτος 2026-2027 τέσσερα νέα παραρτήματα σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι νέες δομές δημιουργούνται σε:

Κρυονέρι Αττικής , με ειδικότητα Τεχνίτη Βιομηχανικών Αυτοματισμών , σε συνεργασία με τη φαρμακοβιομηχανία DEMO.

, με ειδικότητα , σε συνεργασία με τη φαρμακοβιομηχανία DEMO. Στρατώνι Χαλκιδικής , με ειδικότητα Χειριστή Μηχανημάτων Έργου , σε συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός.

, με ειδικότητα , σε συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός. Σίνδο Θεσσαλονίκης , με ειδικότητα Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων και Αρχιτεκτονικής Τοπίου , σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ.

, με ειδικότητα , σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ. Καρπενήσι, με ειδικότητα στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η επιλογή των περιοχών δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται με τις παραγωγικές ανάγκες κάθε τοπικής οικονομίας.

Οι ειδικότητες που βρίσκονται στο επίκεντρο

Για το σχολικό έτος 2026-2027 λειτουργούν 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ σε όλη τη χώρα, με 41 ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας.

Στις ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση περιλαμβάνονται:

Ψηφιακές τεχνολογίες

Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας

Τεχνικός Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

Τεχνίτης Ψηφιακών Λήψεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Βιομηχανία και παραγωγή

Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών

Τεχνίτης Εργαλειομηχανών CNC

Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών

Χειριστής Μηχανημάτων Έργου

Ενέργεια και τεχνικά επαγγέλματα

Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών

Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων

Μεταφορές και logistics

Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Υγεία, τουρισμός και υπηρεσίες

Βοηθός Νοσηλευτικής

Βοηθός Φαρμακείου

Μαγειρική Τέχνη

Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική

Κομμωτική και Αισθητική Τέχνη

Το μοντέλο που επιχειρεί να καλύψει το κενό δεξιοτήτων

Η έλλειψη κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε τεχνικά επαγγέλματα, βιομηχανία, ενέργεια, πληροφορική και τουρισμό.

Η συνεργασία της ΔΥΠΑ με επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτή την αναντιστοιχία, δημιουργώντας ένα μοντέλο όπου οι εργοδότες συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται.

Για τους νέους, το όφελος είναι διπλό: αποκτούν επαγγελματική εμπειρία και αυξάνουν τις πιθανότητες άμεσης ένταξης στην αγορά εργασίας.

Για τις επιχειρήσεις, η μαθητεία λειτουργεί ως μηχανισμός δημιουργίας ανθρώπινου δυναμικού προσαρμοσμένου στις πραγματικές ανάγκες τους.

Πώς λειτουργεί η μαθητεία της ΔΥΠΑ

Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας σχολική κατάρτιση και αμειβόμενη μαθητεία σε επιχειρήσεις.

Οι μαθητές:

εργάζονται το πρωί σε επιχειρήσεις σε θέσεις σχετικές με την ειδικότητά τους,

παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα,

αποκτούν ασφαλισμένη εργασιακή εμπειρία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών, με τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου. Η διάρκεια της μαθητείας είναι δύο έτη, ενώ προβλέπεται εβδομαδιαία αμοιβή.

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