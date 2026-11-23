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Στην Ελλάδα, τρεις στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι ψωνίζουν όταν αισθάνονται άγχος, ανησυχία ή πλήξη, ενώ στους νέους Ευρωπαίους το ποσοστό φτάνει τους έξι στους δέκα.

Καμία άλλη γενιά δεν καταφεύγει στις αγορές για να βελτιώσει τη διάθεσή της στον ίδιο βαθμό με τη Gen Z – μάλιστα στην Ελλάδα το ποσοστό φτάνει το 44%. Αυτό προκύπτει από την έρευνα European Consumer Payment Report 2026 (ECPR), στην οποία συμμετείχαν 20.000 καταναλωτές από 20 ευρωπαϊκές χώρες.

Οι αγορές «παρηγοριάς» αυξήθηκαν σημαντικά μέσα σε έναν χρόνο

Η αγορά ενός προϊόντος για να νιώσουμε καλύτερα δεν είναι νέο φαινόμενο. Ωστόσο, μέσα σε μόλις έναν χρόνο έγινε πολύ πιο συνηθισμένο. Το ποσοστό των Ευρωπαίων που ψωνίζουν περιστασιακά όταν αισθάνονται άγχος, ανησυχία ή πλήξη αυξήθηκε από 29% σε 45%. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 32%.

Καθώς η τάση αυτή γίνεται ολοένα πιο διαδεδομένη, είναι σημαντικό οι αγορές να παραμένουν εντός του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Σχεδόν ένας στους τέσσερις νέους κρύβει πόσα χρήματα ξοδεύει σε πράγματα που δεν χρειάζεται

Σύμφωνα με την Έκθεση ECPR 2026, το 23% των νέων Ευρωπαίων προσπαθεί να κρύψει πόσα χρήματα ξοδεύει σε πράγματα που δεν χρειάζεται, ακόμη και από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους. Στο σύνολο των ερωτηθέντων το ποσοστό είναι 17%.

Η επιθυμία να διατηρούμε τα οικονομικά μας ιδιωτικά είναι κατανοητή. Ωστόσο, όταν κάποιες δαπάνες παραμένουν κρυφές, είναι δυσκολότερο να ελεγχθούν, τόσο από τον ίδιο τον καταναλωτή όσο και από τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεται τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Την ίδια στιγμή, το 77% των νέων Ευρωπαίων αποταμιεύει κάθε μήνα για ένα «μαξιλάρι» ασφαλείας

Καμία άλλη γενιά δεν εμφανίζει τόσο υψηλό ποσοστό μηνιαίας αποταμίευσης. Το γεγονός ότι οι νέοι ψωνίζουν κάποιες φορές για να βελτιώσουν τη διάθεσή τους δεν σημαίνει, επομένως, ότι δεν διαχειρίζονται σωστά τα χρήματά τους.

Επιπλέον, λιγότεροι νέοι, σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες γενιές, δηλώνουν ότι η αύξηση του κόστους ζωής τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει μόνιμα την οικονομική τους κατάσταση.

Συχνά, μάλιστα, πρόκειται για το ίδιο άτομο που αποταμιεύει συστηματικά, αλλά παράλληλα επιτρέπει στον εαυτό του μια αγορά για να νιώσει καλύτερα. Οι περισσότεροι νέοι που πραγματοποιούν περιστασιακά τέτοιες αγορές βάζουν επίσης χρήματα στην άκρη κάθε μήνα – με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να είναι 64%. Η αποταμίευση και οι αγορές «παρηγοριάς» φαίνεται, λοιπόν, ότι συνυπάρχουν, ένα μοτίβο που αναδεικνύεται και στο ECPR 2026.

Η βασική διαφορά μεταξύ των γενεών εντοπίζεται στη συχνότητα με την οποία οι καταναλωτές ξοδεύουν χρήματα για να βελτιώσουν τη διάθεσή τους.

Σχεδόν διπλάσιοι νέοι από τους baby boomers στην Ευρώπη ξοδεύουν χρήματα για να νιώσουν καλύτερα

Μεταξύ των baby boomers στην Ευρώπη, περίπου ένας στους τρεις δηλώνει ότι ξοδεύει περιστασιακά χρήματα για να βελτιώσει τη διάθεσή του. Στη Γενιά Χ (γεννημένοι 1965 – 1980), στην οποία ανήκουν οι γονείς πολλών σημερινών νέων, το ποσοστό πλησιάζει τους τέσσερις στους δέκα. Στους νέους, αντίστοιχα, φτάνει τους έξι στους δέκα.

Ιδιαίτερα πολλές προσφορές την εβδομάδα της Black Friday

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά γεγονότα της χρονιάς επιστρέφει: η Black Friday, στις 27 Νοεμβρίου.

Η Black Friday έχει πλέον εξελιχθεί σε μια ολόκληρη εβδομάδα εκπτώσεων. Κατά τη διάρκειά της, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με προσφορές, στα email, τα κινητά τους τηλέφωνα και στα καταστήματα. Οι αγορές απέχουν μόλις ένα πάτημα, ενώ τέσσερις στους δέκα νέους Ευρωπαίους δηλώνουν ότι σήμερα ψωνίζουν πιο παρορμητικά online απ’ ότι πριν από δύο χρόνια.

Οι συναισθηματικές αγορές πραγματοποιούνται συχνά τη στιγμή που μια προσφορά ή ένα έντονο συναίσθημα επηρεάζει την απόφασή μας. Όταν οι εκπτώσεις διαρκούν μία ολόκληρη εβδομάδα, αυξάνονται και οι ευκαιρίες να αγοράσουμε κάτι χωρίς να το έχουμε σκεφτεί αρκετά.

Πριν αγοράσετε, αναρωτηθείτε αν θέλετε πραγματικά το προϊόν ή προσπαθείτε να αλλάξετε το πώς νιώθετε εκείνη τη στιγμή, και περιμένετε μία μέρα: αν το θέλετε και την επόμενη ημέρα, πιθανότατα πρόκειται για συνειδητή αγορά. Κρατήστε το «μαξιλάρι» ασφαλείας σε ξεχωριστό λογαριασμό, χωρίς συνδεδεμένη κάρτα και κατά προτίμηση σε άλλη τράπεζα, ώστε να μην το χρησιμοποιήσετε σε μια στιγμή παρόρμησης, και ορίστε εκ των προτέρων ένα ποσό για τις αγορές σας. Έτσι οι εκπτώσεις γίνονται μια πραγματική ευκαιρία και όχι μια παρόρμηση.