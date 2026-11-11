-Χαίρετε, θα ξεκινήσω σήμερα με τη συνέντευξη που έδωσε χθες ο Μητσοτάκης στο travel.gr (στον Σρόιτερ) γιατί πραγματικά νομίζω ότι είπε πολλές ειδήσεις. Με σημαντικότερη απ’ όλες ότι δεν πρόκειται να κυβερνήσει με κανένα κόμμα από τα Δεξιά του. Και φυσικά αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν το είπε για τον Σαμαρά, αν θα φτιάξει κόμμα και αν θα μπει στη Βουλή. Αλλά κυρίως για τον Βελόπουλο (που μερικοί το θεωρούν σίγουρο) και άντε και για τη Λατινοπούλου, εφόσον φυσικά μπει και αυτή στη Βουλή. Σας έχω επίσης πει αρκετές φορές ότι ο Κ.Μ θα πιέσει πολύ το ΠΑΣΟΚ. Ε, χθες πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται αφού είπε ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκυβερνήσει, αφού βέβαια χαρακτήρισε «βαλτωμένες» τις συμπράξεις κομμάτων διεθνώς. Συγκράτησα επίσης και την ατάκα του ότι μετά το πέρας της πρωθυπουργίας του θα παραιτηθεί από βουλευτής και θα συνεχίσει να εργάζεται εκτός πολιτικής. Αυτό μάλλον πήγαινε στον Σαμαρά κατευθείαν. Επίσης ο Μητσοτάκης ξεκαθάρισε αρκετές φορές ότι δεν πρόκειται να ποινικοποιήσει καμία πολιτική υπόθεση, αναφερόμενος στους ποινικούς κώδικες που ψήφισε ο Τσίπρας το 2019. Νομίζω ότι έτσι ο Κ.Μ περνάει και ένα μήνυμα στον ίδιο τον Τσίπρα να σταματήσει τις χοντράδες με αναφορές περί διαφθοράς.

Η κυλιόμενη στο Μαξίμου

Η επιστολή Δένδια στην Τραυλού

Στα ρουσφέτια πρώτοι, στις προτάσεις… δράμα

Και κάποιες πικρές αλήθειες…

Η νέα δουλειά του Οδυσσέα Αθανασίου (Travel 3)

Eurobank vs Αγροτικής Τράπεζας: Η δικαστική μάχη που κρίθηκε για... 6 μήνες καθυστέρηση

Τράπεζα Χανίων: Από το 9% στο «ουδείς περιορισμός»

ΜΕΤΚΑ: Πρόβα Χρηματιστηρίου με υπουργούς, κατασκευαστές και τραπεζίτες

Το business της επόμενης μέρας

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την INTRUM με όριο τις 170.000 ευρώ

Σήμερα η αναθεώρηση του MSCI

Γιατί η Goldman Sachs βάζει τη ΔΕΗ στην χρυσή πεντάδα των παραγωγών

Τριπλασίασε τη λειτουργική της κερδοφορία η Bally’s Intralot;

Ο πιο καλός ο μαθητής της Vodafone, μιλάει ελληνικά

Η Ρουμανία ξαναφέρνει αγοραστές στη HELLENiQ ENERGY

Νέα απόπειρα κατάκτησης των 14 ευρώ από την ΕΥΔΑΠ

Οι δύο Eλληνες που είναι στην πρώτη γραμμή για τα πυρηνικά της Ευρώπης και των ΗΠΑ

Η Μελίνα Τραυλού και το μουστάκι

Ο Ευθυμιάδης αγόρασε με 32 εκατ., πούλησε με 50 εκατ. και χτίζει πέντε νέα πλοία

Το… μυρμήγκι (ANT) που έχει αποτίμηση 1,405 τρισ. δολ.

Ο πήχης του Γουόλερ άντεξε λίγες ώρες

-Τώρα, σε άλλα νέα στοδιαβάζουν τα νούμερα της νέας κυλιόμενης δημοσκόπησης που πήραν και ενσωματώνει κυρίως τα γεγονότα του Οκτωβρίου. Σε αυτή μου λένε ότι η, ενώ έπονται ηκαι το. Κοινό συμπέρασμα της μέτρησης ότι και το ένα και το άλλο κόμμα έχουν αρχίσει να ταβανιάζουν και δεν έχουν δυναμική για κάτι φοβερά διαφορετικό. Σε αυτή τη μέτρηση το, ενώ το, με συνυπολογισμό όσων απαντούν «Συμμαχία Ελλήνων» αλλά και τον ίδιο τον Κασιδιάρη. Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μου λένε ότι είναι τσιμπημένα τα προσωπικά ποιοτικά του Μητσοτάκη, προφανώς λόγω και της εμφάνισής του στονμε τον χάρτη του Τουρκολιβυκού ανά χείρας.-Σας έγραφα χθες για τονπου ζήτησε συνεισφορέςαπό τους εφοπλιστές για τις ανάγκες των. Σήμερα, σας παραθέτω και τοπου έστειλε προ ολίγων ημερών στην πρόεδρο τηςμε το σχετικό αίτημα. Μάλιστα, ο Δένδιας, με τον οποίον έκανε σχετική συζήτηση.«Αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία σας με τις Ένοπλες Δυνάμεις, σας απευθύνω την παρούσα επιστολή, κατόπιν και σχετικής ενημέρωσης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον οποίο αποστέλλω αντίγραφο, προσδοκώντας την υποστήριξή σας με τη, το οποίο θα διατεθεί, για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου στόλουμε σκοπό την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού μεταξύ άλλων στην επιτήρηση, την αναγνώριση, την προστασία λιμένων, την ναρκοθηρία και τη ναρκαλιεία», γράφει Δένδιας, προσδιορίζοντας τις στοχεύσεις της επιπρόσθετης χρηματοδότησης. «Η πρωτοβουλία αυτή σχεδιάστηκε και υλοποιείται προκειμένου οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να είναι σε θέση να υπηρετήσουν με απόλυτη επάρκεια και σύγχρονα μέσα τη διαχρονική αποστολή τους. Αυτό το νέο Ναυτικό θα έχει τη δυνατότητα να προστατεύει αποτελεσματικά όχι μόνο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και του εμπορίου, όπως πραγματοποιείται με τις δυνάμεις μας που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αποστολή». Έτσι, με την επιστολή ο Δένδιας ξεκαθαρίζει κιόλας ότικαι το έργο προσδιορισμένο «ο στόλος μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Συστημάτων Θάλασσας».-Πολλές φορές οι παραπολιτικές στήλες απασχολούνται από τακαι ιδίως των κυβερνητικών βουλευτών. Το άγχος της επανεκλογής, οι κλειστές πόρτες που βρίσκουν από υπουργούς, τα φαινόμενα αλαζονείας της εξουσίας, όλα αυτά ισχύουν. Όμως εν προκειμένω ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησηςζήτησε στιςαπό τους γαλάζιους βουλευτές να στείλουν τις προτάσεις τους για το, για το οποίο έχουν ξεκινήσει συσκέψεις στην Αντιπροεδρία. Παράλληλα, ένας άνθρωπος του Χατζηδάκη, ο, θα αναλάβει και τη γραμματεία Προγράμματος της ΝΔ στον επικείμενο κομματικό ανασχηματισμό. Πόσοι βουλευτές ανταποκρίθηκαν λοιπόν εδώ και έναν μήνα στο κάλεσμα Χατζηδάκη;για να το βάλω και με αριθμό. Πρώτοι στα ρουσφέτια, πρώτοι στα παράπονα, αλλά όταν έρθει η ώρα για δουλειά και προτάσεις,-Στοακούστηκαν από πολλούς αρμόδιους παράγοντες και επιχειρηματίες πολλά καλά, μεταξύ των οποίων και η αναγέννηση της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού. Ακούστηκαν όμως καικαι αυτές «ήρθαν» από δύο πολύ γνωστές ξένες δημοσιογράφους, travel editors που εργάζονται σε διεθνή media όπως Times, F.T., Conde Nast Traveler, Cnn travel κ.λπ. Είπε λοιπόν η: «Τον Αύγουστο πηγαίνω στη Σκανδιναβία για τις διακοπές μου. Δεν μένω στην Ελλάδα, αν και ζω εδώ. Επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο, πολλή ζέστη, είναι πολύ ακριβή. Δεν μπορώ να βρω δωμάτιο. Δεν μπορώ να επιβιβαστώ σε πλοίο. Ειλικρινά,. Λυπάμαι που το λέω, αλλά λατρεύω την Ελλάδα». Υπάρχουν περιοχές που έχουν φτάσει σε κατάσταση πλήρους κορεσμού, με πραγματικά φαινόμενα. Εκείνο που φοβάμαι είναι μήπως, αντί να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε ήδη επιβαρύνει υπερβολικά προορισμούς όπως η, επιχειρήσουμε να επαναλάβουμε ακριβώς το ίδιο μοντέλο κάπου αλλού. Θεωρώ εντελώςπου έχει αποδεδειγμένα αποτύχει, όπως, για παράδειγμα, η δημιουργία νέων, τεράστιων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων σε άλλα νησιά, τη στιγμή που ορισμένοι προορισμοί δέχονται ήδη υπερβολικά μεγάλο αριθμό επιβατών κρουαζιέρας». Επίσης είπε η: «Δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ένας προορισμός υπερπολυτελείας ή το να ξαπλώνεις σε μια ξαπλώστρα και απλώς να σε ταΐζει κάποιος από έναν μπουφέ. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι ένας προορισμός που αφορά τον πολιτισμό. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να καυχιόμαστε για τον αριθμό των ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να σκεφτόμαστε πολύ περισσότερο μεαυτού που κάνει την ελληνική ταυτότητα ελληνική».-Στο χθεσινό συνέδριο του travel.gr ο αποχωρών διευθύνων σύμβουλος τηςμιλώντας χθες είπε για τα νέα επαγγελματικά του σχέδια, για. Καλές δουλειές.-Ηέχασε στοτη δικαστική μάχη για το προνόμιο της, σε μια ιστορική υπόθεση που επιβεβαίωσε στην πράξη τη ρήση Ιπποκράτη «το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν». Η Eurobank είχε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι το ειδικό προνόμιο της ΑΤΕ, βάσει νόμου του 1929, παραβίαζε την προστασία της περιουσίας και την ίση μεταχείριση των πιστωτών. Το προνόμιο επέτρεπε στην Αγροτική να εγγράφει μονομερώς και χωρίς έξοδα υποθήκη, με μόνη την προσκόμιση της δανειακής σύμβασης, χωρίς τη συμβολαιογραφική δήλωση του οφειλέτη που απαιτούνταν για τις άλλες τράπεζες. Η διαφορά προέκυψε από πλειστηριασμό ακινήτων οφειλέτη, από τον οποίο η Eurobank διεκδικούσε, χωρίς τελικά να εισπράξει τίποτα. Η ΑΤΕ είχε εγγράψει υποθήκη στις, ενώ η Eurobank προσημείωση στις. Το Εφετείο είχε αρχικά δικαιώσει τη Eurobank, αλλά οανέτρεψε την απόφαση, αναγνωρίζοντας τη διατήρηση του προνομίου της ΑΤΕ. Το Στρασβούργο δεν έκρινε τη συνταγματικότητα ή την αναλογικότητα του ιστορικού προνομίου. Έκρινε ότι η Eurobank δεν απέδειξε πως αυτό την εμπόδισε να εγγράψει νωρίτερα τη δική της ασφάλεια. Συνεπώς, καθοριστική ήταν η, βάσει τουκαι τίποτ’ άλλο. Η υπόθεση έχει ενδιαφέρον και για την εξέλιξη της αγροτικής πίστης: από τα παραδοσιακά δάνεια της ΑΤΕ με υποθήκη σε σπίτια και κτήματα, περάσαμε σταδιακά σε επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, με εξασφαλίσεις αγροτικές επιδοτήσεις και προσωπικές εγγυήσεις.-Πέρυσι ηείχε συμφωνήσει να δώσει τοστο τσεχικό. Η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε. Τον Σεπτέμβριο ο στόχος ήταν για έως το. Χθες, η διατύπωση άλλαξε,. Ο έλεγχος της τράπεζας είναι πλέον διαπραγματεύσιμος. Μαζί με το ποσοστό μεγάλωσε και ο λογαριασμός. Τον Ιούνιο, οι κεφαλαιακές ανάγκες υπολογίζονταν σε περίπου €40 εκατ. Τώρα ηΣτον ισολογισμό του 2025, τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται €63,8 εκατ. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φτάνουν περίπου τα, με προβλέψεις €110 εκατ. Το ακάλυπτο υπόλοιπο ξεπερνά το διπλάσιο της καθαρής θέσης. Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι έχει στόχο να μειώσει τον. Τα κέρδη του 2025 ήταν €3,6 εκατ. Για να μικρύνει η αύξηση κεφαλαίου, πωλούνται τα ασημικά. Το, αγορασμένο €3,5 εκατ., αποτιμάται σε περίπουΑκολουθεί πακέτο κόκκινων δανείων €65 εκατ., ενώ η θυγατρική ακινήτων, με, ετοιμάζεται για το Χρηματιστήριο. Στο data room, με σύμβουλο την, έχουν ήδη μπει. Πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι ανάμεσά τους είναι το fund τουκαι η. Οι μη δεσμευτικές προσφορές αναμένονται έως το τέλος Νοεμβρίου και ηπαρακολουθεί στενά τη διαδικασία.-Κάτι περισσότερο από μια παρουσίαση του νέου επιχειρηματικού της σχεδίου ήταν η χθεσινή εκδήλωση της, η οποία έμοιαζε με. Και αυτό όχι μόνο λόγω της στρατηγικής που ξεδίπλωσε η διοίκηση αλλά και λόγω των ισχυρών παρουσιών που συγκέντρωσε, με υπουργούς, κορυφαίους εκπροσώπους του κατασκευαστικού κλάδου, διπλωμάτες και στελέχη της αγοράς να δίνουν το «παρών». Από την κυβέρνηση παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυναςκαι ο υπουργός Ανάπτυξης, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία, ενδεικτική του διεθνούς αποτυπώματος του ομίλου ο οποίος δραστηριοποιείται σε. Από τον επιχειρηματικό κόσμο ξεχώρισαν ο πρόεδρος της ΑΒΑΞ, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο Πρόεδρος της EOS Capital και αντιπρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οτης Dimand, οτης ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο Θ. Τζούρος και ο Θ. Βλαχόπουλος από την Τρ. Πειραιώς, καθώς και πλήθος άλλων στελεχών από τον τραπεζικό τομέα, την αγορά και την αυτοδιοίκηση. Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε ο, ο οποίος άφησε για λίγο στην άκρη τα επιχειρηματικά μεγέθη και γύρισε το ρολόι σχεδόν τρεις δεκαετίες πίσω, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο της εξαγοράς της ΜΕΤΚΑ και τις συγκυρίες που οδήγησαν στην απόκτησή της. Όλα ξεκίνησαν από μια τυχαία γνωριμία στο, στο Ψυχικό. Εκεί, όπως αφηγήθηκε ένας φίλος δημοσιογράφος τού σύστησε τον, τον, ο οποίος τον προέτρεψε να κοιτάξει πέρα από το εμπόριο μετάλλων και να ασχοληθεί με τη βιομηχανία, στρέφοντας την προσοχή του στη ΜΕΤΚΑ. Ο Μυτιληναίος άρχισε να μελετά την εταιρεία, διαπιστώνοντας ότι επρόκειτο για μια επιχείρηση με ιστορία από τη δεκαετία του 1960, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο από το 1972, η οποία, παρά την πτωτική πορεία της μετοχής της, διατηρούσε υγιή οικονομικά στοιχεία. Κάπως έτσι, σε μια εποχή που η χρηματιστηριακή αγορά λειτουργούσε με εντελώς διαφορετικούς κανόνες. Το καλοκαίρι του, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στους Παξούς, ο Μπέλλος τον ενημέρωνε τηλεφωνικά για τις ευκαιρίες που δημιουργούσε η πτώση της μετοχής, η οποία είχε φτάσει κοντά στις. Οι αγορές συνεχίστηκαν σε συνθήκες limit down και μέχρι το φθινόπωρο είχε συγκεντρωθεί περίπου το. Η συνέχεια είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας επιχειρηματικής αναμέτρησης. Ο Μπέλλος οργάνωσε συνάντηση με τον τότε βασικό μέτοχο της ΜΕΤΚΑ, παρουσιάζοντάς του τον Μυτιληναίο ως τον νέο μεγαλομέτοχο.είτε να του πουλήσουν το ποσοστό του, είτε να διαθέσει ο ίδιος τις μετοχές του, με κίνδυνο να καταρρεύσει ξανά η τιμή. Τελικά, η συμφωνία έκλεισε με την πώληση του πακέτου του στις, δώδεκα φορές πάνω από τα επίπεδα στα οποία είχαν ξεκινήσει οι αγορές. Πάντως, η άποψη του-στον οποίονόπως τη διατυπώνει σε ξένους, μεγάλους επενδυτές πελάτες του, είναι ότιθα είναι πιο συναρπαστική από την προηγούμενη, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι ο Σπύρος Μπέλλος-Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ,, παρουσιάζοντας το όραμα της ΜΕΤΚΑ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την πορεία της εταιρείας, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα σε όσους είχαν αμφισβητήσει τις δυνατότητές της. Όπως ανέφερε, όσοι στοιχημάτιζαν ότι η ΜΕΤΚΑ δεν θα τα καταφέρει, έχασαν το στοίχημα. Θύμισε μάλιστα την παράδοση του οδικού άξονα, όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει ότι το έργο ολοκληρώθηκε. Για τον ίδιο, αυτή ήταν ίσως η καλύτερη διαφήμιση για μια εταιρεία που κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς και να διεκδικεί πλέον τη δική της αυτόνομη πορεία, έχοντας πάντοτε στο πλευρό της την μητρική. Το επόμενο στοίχημα, πάντως, είναι ακόμη μεγαλύτερο. Με, η ΜΕΤΚΑ φιλοδοξεί να εξελιχθεί από μια παραδοσιακή κατασκευαστική εταιρεία σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της σε. Και όπως φρόντισε να ξεκαθαρίσει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας,, η ΜΕΤΚΑ δεν κυνηγά έργα απλώς για να διογκώνει το ανεκτέλεστό της. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά ηκαι, κυρίως, η-Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από μια μακρά περίοδο μεμονωμένων αποχωρήσεων κατόπιν συμφωνίας -που εκτιμάται ότι οδήγησε σε πολλές δεκάδες αποχωρήσεις- ηπροχώρησε χθες σεγια το προσωπικό της. Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό και απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους (με εξαίρεση όσους έχουν ρόλο executive director – SMT) εφόσον έχουνκαι έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου. Οι αιτήσεις υποβάλλονταικαι οι αμοιβές είναι. Δίνονται δύο επιπλέον μικτοί μισθοί σε όσους υποβάλλουν αίτηση την πρώτη εβδομάδα (ως) του προγράμματος και το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις. Οι εργαζόμενοι που θα το επιλέξουν, θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη γιααναλόγως της ηλικίας τους.-Για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα το βράδυ οθα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της αναθεώρησης των δεικτών του με ημερομηνία εφαρμογής. Οεκτός από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, περιλαμβάνει τις μετοχές των. Οι εκτιμήσεις στην αγορά είναι ότι δεν θα έχουμε σημαντικές αλλαγές, με την κρίσιμη αναθεώρηση να είναι αυτή τουπου η ελληνική αγορά κατατάσσεται στις αναπτυγμένες.-Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ηείχε μια τηλεφωνική συνομιλία (τηλεδιάσκεψη) με τον Γενικό Γραμματέα της. Το πρωί της Τρίτης, η ομάδα τουέστειλε στους πελάτες της 2 σελίδες μεΟι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές δεν αλλάζουν τίποτα. Η ευρωπαϊκή αγορά βρίσκεται σε φάση, διπλάσιο από το σύνηθες 8% της τεχνολογίας. Super-cycle είναι μια μακρά περίοδος (συνήθως 10ετία), κατά την οποία η ζήτηση σε έναν κλάδο αυξάνεται σταθερά πολύ πάνω από τον κανονικό ρυθμό.Σήμερα λειτουργούν στην Ευρώπη data centers ισχύος. Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, θα είναι περίπου. Οι επενδύσεις της 6ετίας υπολογίζονται πλέον σε, από €70 δισ. πέρυσι. Αυτά είναι έργα που ήδη χτίζονται ή έχουν δεσμευτεί. Ο στόχος της ΕΕ για 45 GW έως το 2035, κρίνεται μάλλον αισιόδοξος.Υπάρχουν εμπόδια. Οι αδειοδοτήσεις καθυστερούν σε αρκετές χώρες, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι το. Παραγωγή, δίκτυα και, πάνω απ’ όλα,. Όποιος έχει ήδη σύνδεση, έχει κάτι που οι άλλοι περιμένουν χρόνια. Στο σημείο αυτό υπάρχει το ελληνικό ενδιαφέρον. Η Goldman κατονομάζει 5 παραγωγούς ρεύματος που κερδίζουν, επειδή διαθέτουν γη, σημεία σύνδεσης και δυνατότητα συμβολαίων προμήθειας:για την οποία η Goldman Sachs συστήνει. Είναι η μόνη από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Κοζάνη δεν αναφέρεται, αλλά η περιγραφή ταιριάζει: εκτάσεις πρώην λιγνιτικών μονάδων, συνδέσεις υψηλής τάσης, ιδιόκτητη παραγωγή. Υπάρχει και. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας κατέχουν περίπουμε βάση πρόσφατες συναλλαγές. Δηλαδή γύρω στα, προτού καν ξεκινήσει η κατασκευή τους. Στον πυρετό του χρυσού κέρδιζαν όσοι πουλούσαν φτυάρια. Στον πυρετό της τεχνητής νοημοσύνης, όσοι έχουν οικόπεδο με πρίζα.-Τα λειτουργικά κέρδη () τηςτριπλασιάστηκαν στο 9μηνο κι ανέβηκαν σεΗ μετοχή, παρά τη χθεσινή άνοδο, βρίσκεται 4,79% χαμηλότερα από ό,τι πριν από 3 μήνες. Ίσως αυτό να οφείλεται στις λεπτομέρειες της ανακοίνωσης. Πρώτα απ’ όλα,. Προέρχεται από την ενοποίηση της. Η «παλιά» Intralot έχασε το, με τα έσοδα στις ΗΠΑ στο -11%. Έπειτα υπάρχει και η Εφορία της Βρετανίας. Οκοστίζει περίπου, όταν τα EBITDA ολόκληρου του ομίλου στο γ΄ τρίμηνο ήταν €88,9 εκατ. Σε ετήσια βάση, ο λογαριασμός πλησιάζει ταΤέλος, κατά σύμπτωση, €136 εκατ. είναι και η αύξηση του καθαρού δανεισμού από τον Δεκέμβριο, σταΗ ρευστότητα των €472 εκατ. εντυπωσιάζει, αλλά χτίστηκε με το νέο τριετές δάνειο £261,8 εκατ. τον Ιούλιο.. Μέσα σ’ όλα αυτά υπάρχει και η. Εξαγοράζεται με ανταλλαγή μετοχών, έναντι, αλλά προσθέτει(στοιχεία 30ής Ιουνίου). Περισσότερο χρέος, δηλαδή, από του αγοραστή. Η evoke ζει και αναπνέει στην ίδια αγορά που φορολογείται με 40%. Ολοκλήρωση της εξαγοράς, με εκκρεμείς τις άδειες των ρυθμιστών και το δικαστήριο του Γιβραλτάρ. Όσοι κρατούν και εμπιστεύονται τη μετοχή δεν ασχολούνται με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Bally’s Intralot στο 9μηνο. Αποτιμούν την εταιρεία που θα υπάρχει από τον επόμενο Απρίλιο.-Από το Λονδίνο ήρθε χθες η είδηση της αναβάθμισης.για τη χρήση που κλείνει τον Μάρτιο. Διαβάζοντας όμως τις λεπτομέρειες των λογιστικών καταστάσεων της, ανακαλύπτουμε τη. 3.000 θέσεις εργασίας λιγότερες στην Ευρώπη μέσα σε 6 μήνες και άλλες -2.300 στη Γερμανία την επόμενη διετία. Η Γερμανία, η μεγαλύτερη αγορά του ομίλου Vodafone, αύξησε τα οργανικά έσοδα από υπηρεσίες κατά 0,4%. Η Βρετανία κατά 0,9%. Η έκπληξη ήρθε από τηνη οποία ανέβηκε από τα. Ρυθμός αύξησης εσόδων ανώτερος και από της Αφρικής (+13,4%). Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση έχει 2 ελατήρια. Το πρώτο ήταν οι. Το δεύτερο, ήταν ο λογαριασμός του κινητού (μας). Το, από €11,5 το προηγούμενο τρίμηνο. Η πελατειακή βάση της σταθερής τηλεφωνίας έμεινε σταθερή. Το Ταμείο Ανάκαμψης όμως ολοκληρώνεται φέτος και ο λογαριασμός του κινητού έχει ανώτατο όριο, λόγω ανταγωνισμού. Η επόμενη πηγή ανάπτυξης στην, λέγεται. Μεπου προορίζονται για το, οι υπογραφές αναμένονται έως το τέλος του έτους. Η γερμανική απομείωση ισοδυναμεί με πάνω από 4 χρόνια ελληνικών εσόδων. Η Vodafone Ελλάδος είναιαλλά δεν μπορεί να σώσει ολόκληρο τον ισολογισμό. Απλά ξεχωρίζει.-Δυναμική επιστροφή πραγματοποιεί η, με τη μετοχή να ενισχύεται χθες, προσεγγίζοντας τα, ενώ ενδοσυνεδριακά κινήθηκε έως τα 17,20 ευρώ. Η ανοδική αντίδραση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων εβδομάδων, που είχαν απομακρύνει τον τίτλο από τα πρόσφατα υψηλά του. Καταλύτης για την επιστροφή των αγοραστών είναι η, όπου ο όμιλος σχεδιάζει. Στόχος είναι η ανάπτυξη χαρτοφυλακίου, αναδεικνύοντας τη ρουμανική αγορά σε δεύτερο βασικό πυλώνα ανάπτυξης μετά την Ελλάδα. Παρά την ανάκαμψη, η μετοχή βρίσκεται περίπου, έχοντας προηγουμένως σημειώσει έντονες ρευστοποιήσεις. Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται σταπου θα ανακοινωθούν την, μετά τη λήξη της συνεδρίασης στο ΧΑ. Η πορεία της κερδοφορίας και οι προοπτικές των νέων ενεργειακών επενδύσεων θα αποτελέσουν κρίσιμους παράγοντες για τη διάρκεια της ανάκαμψης.-Το ορόσημο τωνβλέπει ξανά η, έχοντας ενισχυθεί κατά. Η μετοχή έκλεισε χθες στα, έχοντας φτάσει έως τα 13,88 ευρώ στα υψηλά ημέρας, επιβεβαιώνοντας ότι το συγκεκριμένο επίπεδο παραμένει το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Η περιοχή των 14 ευρώ αποτελεί ισχυρό σημείο αναφοράς, καθώς η μετοχή το έχει προσεγγίσει επανειλημμένα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να την υπερβεί σε επίπεδο κλεισίματος. Ειδικότερα, η ΕΥΔΑΠ άγγιξε ενδοσυνεδριακά το συγκεκριμένο όριο τρεις φορές μέσα στο 2026, στις 22 και 26 Οκτωβρίου και στις 2 Νοεμβρίου. Η σημασία μιας ενδεχόμενης υπέρβασης είναι πρωτίστως. Η τελευταία φορά που η ΕΥΔΑΠ έκλεισε πάνω από τα 14 ευρώ ήταν στις, όταν είχε σταματήσει στα, επίπεδο που αποτελεί μέχρι σήμερα το ιστορικό ρεκόρ κλεισίματος της μετοχής. Η φετινή χρηματιστηριακή πορεία είναι ήδη εντυπωσιακή, μεκαι την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να προσεγγίζει το. Το ζητούμενο για τη συνέχεια είναι εάν η επιστροφή των αγοραστών θα προσφέρει την απαραίτητη δυναμική ώστε να ξεπεραστεί το ορόσημο των 14 ευρώ και σε επίπεδο κλεισίματος, ανοίγοντας τον δρόμο για την-Μπορεί στην Ελλάδα η συζήτηση για τηννα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα, όμως Έλληνες επιστήμονες έχουν ήδη θέση στα κέντρα όπου σχεδιάζεται το ενεργειακό μέλλον. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις οκαι ο, που διαγράφουν σημαντική πορεία σε Ελβετία και ΗΠΑ. Ο Χιώνης, με καταγωγή από την Αθήνα, είναι, με ευθύνη την επιστημονική υποστήριξη τριών πυρηνικών σταθμών. Μάλιστα, ητον συμπεριέλαβε στη λίστα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στον κλάδο. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ο πρώτος Έλληνας που κατακτά αυτή τη διάκριση. Και έχει ενδιαφέρον ότι το 2024 συνίδρυσε την, επιχειρώντας να ανοίξει τον δρόμο για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο, Μίλτος Αλαμανιώτης, συμμετέχει στο, την ώρα που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν την εγκατάσταση. Περιλαμβάνεται επίσης στη λίστα του Stanford με το κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως. Το ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να συζητά εάν και πώς θα μπορούσε να αξιοποιήσει την πυρηνική τεχνολογία,Το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό έχει μπει στην πυρηνική εποχή. Το ερώτημα είναι πότε θα ανοίξει ουσιαστικά η σχετική συζήτηση και στην Ελλάδα.-Μια ξεχωριστή υποδοχή ετοιμάζει ηστον Πειραιά για το νεότευκτο, το οποίο παρέλαβε από την Κίνα, τον περασμένο μήνα. Φέρει το όνομα του πατέρα της και ιδρυτή του Ομίλου. Είναι το δεύτερο του διευρυμένου επενδυτικού προγράμματοςκαι διαθέτει. Ωστόσο, πέρα από τις επενδύσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, υπάρχειπου κλέβει την παράσταση, το…! Δίπλα στα χαρακτηριστικά «μάτια» των πλοίων τηςπροστέθηκε το μουστάκι του, ως προσωπικός φόρος τιμής στον ιδρυτή της εταιρείας. «Σήμερα τα μάτια απέκτησαν και… μουστάκι. Το δικό σου μουστάκι, πατέρα», είχε πει συγκινημένη η Μελίνα Τραυλού κατά την παραλαβή του πλοίου στην Κίνα. Η υποδοχή στον Πειραιά αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς εντάσσεται στον εορτασμό των-Μια ιδιαίτερα έξυπνη κίνηση στην αγορά των δεξαμενόπλοιων έκανε οτης. Στις αρχές του 2026 απέκτησε, κατασκευής 2008, έναντι συνολικά. Λίγους μήνες αργότερα τα πούλησε έναντι, καταγράφοντας, πριν από έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις. Και δεν έμεινε εκεί. Η εταιρεία έχει πλέον παραγγείλει. Δύο MR, δύο LR1 και ένα Kamsarmax, με παραδόσεις από το. Πρόκειται για επενδυτικό πρόγραμμα που μπορεί να προσεγγίζει τα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ευθυμιάδης, με 22 χρόνια προϋπηρεσίας στην οικογενειακήπριν ιδρύσει τη Leon το 2010, ανοίγεται πλέον και στα φορτηγά πλοία με την παραγγελία του Kamsarmax. Ρευστοποιεί παλαιότερο τονάζ σε υψηλές τιμές, ανανεώνει τον στόλο και-Η, η εταιρεία πίσω από το, κατέθεσε χθες ένα νέο τροποποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο, με. Η εισαγωγή θα γίνει στον, με σύμβολο. Θα διατεθούν. Περίπου 801 εκατ. είναι νέες και 23,6 εκατ. προέρχονται από υφιστάμενους μετόχους, ενώ οι ανάδοχοι έχουν δικαίωμα για 123,75 εκατ. επιπλέον. Στα όρια του εύρους, η δημόσια προσφορά αντιστοιχεί σεΠαράλληλα,στην τιμή της εισαγωγής. Είναι οι. Τα καθαρά έσοδα για την εταιρεία υπολογίζονται σε περίπουστο μέσο του εύρους. Στο άνω άκρο της τιμής, ηΣτις αρχές του μήνα οι συζητήσεις αφορούσαν $1,5 με 2 τρισ. τώρα όμως η κατάσταση έχει αλλάξει. Ανάδοχοι δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο, αλλά, με επικεφαλής. Η διαπραγμάτευση αναμένεται την. Τα έσοδα εννεαμήνου ανήλθαν σε. Στο τρίτο τρίμηνο ήταν $16,96 δισ., +47% έναντι του δευτέρου. Το τρίτο τρίμηνο έκλεισε με, έναντι κέρδους $974 εκατ. στο δεύτερο. Οι πελάτες που πληρώνουν πάνω από $100.000 τον χρόνο ξεπέρασαν τους, από 950 δώδεκα μήνες νωρίτερα. Στο ταμείο υπήρχανστις 30 Σεπτεμβρίου. Απέναντι βρίσκονται, κυρίως για υπολογιστική ισχύ, εκ των οποίων περίπου $70 δισ. στο επόμενο δωδεκάμηνο. Μία μετοχή των ιδρυτών θα αντιστοιχεί στο εξής σε-Χθες το πρωί, στο Λονδίνο, το μέλος του Συμβουλίου τηςανέβασε με δημόσια δήλωση τον πήχη των προσδοκιών. Θα ψηφίσει -είπε-, ό,τι και αν δείξει ο πληθωρισμός. Αν όμως ο δομικός δείκτης ανέβει, τότε «πρέπει να εξεταστεί». Λίγες ώρες αργότερα, ήρθε ο αριθμός:, ενώ οι προβλέψεις μιλούσαν για 0,2%. Ο γενικός δείκτης ανέβηκε, έναντι 0,3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Το τρίμηνο του δομικού πληθωρισμού αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό περίπουενώ ο στόχος των κεντρικών τραπεζών θεωρητικά παραμένει το 2%. Ενδιαφέρον παρουσιάζειπου χάθηκε μέσα στον εκλογικό θόρυβο.. Η στατιστική υπηρεσία δεν είχε συλλέξει τιμές τον Οκτώβριο του 2025, λόγω του κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Με άλλα λόγια, η Fed θα αποφασίσει με μισό θερμόμετρο. Η αγορά όμως δεν περίμενε. Η, ενώ το επιτόκιο της Fed βρίσκεται στο. Η απόσταση δείχνει ότι οι επενδυτές προεξοφλούν περισσότερες από μία αυξήσεις. Τοκαι το. Τον Οκτώβριο η Fed είχε αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, με δύο μέλη να ψηφίζουν ήδη υπέρ της αύξησης. Η επόμενη απόφαση είναι στις. Ο πληθωρισμός Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί μία ημέρα νωρίτερα, στις. Όταν ο κεντρικός τραπεζίτης ορίζει τον πήχη το πρωί και τα στοιχεία τον ξεπερνούν το μεσημέρι, η απόφαση έχει ληφθεί.