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Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, με στόχο τη δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, και οι αυξανόμενες επενδύσεις στις ΑΠΕ διαμορφώνουν ένα νέο ενεργειακό τοπίο. Σε αυτό το περιβάλλον, η ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής ενέργειας αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Η μετάβαση αυτή αποτελεί παράλληλα μια ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός ανθεκτικού και βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος και ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Καθώς η Ελλάδα στρέφεται με ταχείς ρυθμούς στην επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού για τα κτήρια, τις μεταφορές, τη βιομηχανία και την ψύξη – θέρμανση, η ζήτηση για «έξυπνα» δίκτυα εκτοξεύεται. Η πρόκληση είναι διττή: η ζήτηση για χωρητικότητα δικτύου αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα στη δεκαετία, ενώ η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών θα αυξηθεί κατά επτά φορές έως το 2050. Σύμφωνα με το Infrastructure Transition Monitor, η αναβάθμιση των δικτύων διανομής είναι η κορυφαία επενδυτική προτεραιότητα για το 40% των οργανισμών κοινής ωφέλειας παγκοσμίως.

Η διαχείριση της διαλείπουσας φύσης του ήλιου και του ανέμου απαιτεί προηγμένες λύσεις που μπορούν να εξισορροπήσουν την προσφορά και τη ζήτηση σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας την ευστάθεια και την ασφάλεια του δικτύου.

Data Centers, Τεχνητή Νοημοσύνη και Βιώσιμη Ενσωμάτωση

Η ζήτηση και ανάπτυξη των data centers αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες αύξησης της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια. Αυτές οι σύγχρονες υποδομές, που φιλοξενούν τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, cloud computing και ψηφιακών εφαρμογών, είναι απαραίτητες για τη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Ωστόσο, η ενσωμάτωσή τους σε ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία και πρόκληση καθώς καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν υψηλές απαιτήσεις σε ψύξη.

Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύεται σε έναν στρατηγικό σύμμαχο. Είναι ένα νέο εργαλείο που μεταμορφώνει τον τρόπο διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω της ανάλυσης τεράστιων όγκων δεδομένων, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει τη ζήτηση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, να βελτιστοποιήσει την παραγωγή από ΑΠΕ, να εντοπίσει βλάβες και να διαχειριστεί τη ροή της ενέργειας με πρωτοφανή αποδοτικότητα.

Το 86% των στελεχών παγκοσμίως θεωρεί την Τεχνητή Νοημοσύνη ως τον σημαντικότερο παράγοντα για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης. Πρόκειται για ένα στοιχείο που υπογραμμίζει την κεντρική σημασία της τεχνολογίας αυτής για τη σταθερότητα του δικτύου.

Διαμορφώνοντας ανθεκτικά και βιώσιμα δίκτυα

Για να ανταποκριθεί σε αυτή την αυξανόμενη πολυπλοκότητα, το ενεργειακό δίκτυο χρειάζεται πλέον περισσότερη ευελιξία, καλύτερη εικόνα της λειτουργίας του και τη δυνατότητα να αξιοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Siemens αξιοποιεί την εμπειρία της στον εξηλεκτρισμό και την ψηφιοποίηση, αναπτύσσοντας λύσεις για πιο ανθεκτικά και βιώσιμα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με εμπειρία 178 ετών στη διαμόρφωση του εξηλεκτρισμού, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας και στην ψηφιοποίηση των δικτύων. Το τμήμα Electrification & Automation της Siemens προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που συνδέουν παραγωγή, διανομή και κατανάλωση σε ένα συνεκτικό σύστημα.

Αξιοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ψηφιακά δίδυμα (digital twins) και Τεχνητή Νοημοσύνη, η Siemens δημιουργεί ολοκληρωμένα μοντέλα του δικτύου. Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα, να προβλέπουν προβλήματα πριν συμβούν και να διαχειρίζονται την πολυπλοκότητα των αμφίδρομων ροών ενέργειας και των κατανεμημένων πηγών.

Μέσω έξυπνων αισθητήρων και συστημάτων παρακολούθησης, συλλέγονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ανιχνεύονται προβλήματα πριν κλιμακωθούν και διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία. Επιπλέον, οι λύσεις για microgrids και αποθήκευση ενέργειας ενισχύουν την ανθεκτικότητα του δικτύου, προσφέρουν αυτονομία και επιτρέπουν την καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας προστατεύουν τα κρίσιμα ενεργειακά δίκτυα από τις ψηφιακές απειλές.

Με την τεχνολογία της Siemens, τα ενεργειακά δίκτυα της Ελλάδας γίνονται πιο έξυπνα, πιο ανθεκτικά και πιο βιώσιμα, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα ενεργειακό μέλλον που είναι ταυτόχρονα πράσινο, αξιόπιστο και ικανό να ξεπεράσει τις προσδοκίες των καταναλωτών, χτίζοντας εμπιστοσύνη σε ένα νέο, σύνθετο ενεργειακό τοπίο.

Μάθετε περισσότερα: Electrification X | Siemens