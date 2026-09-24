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Για τις προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός ισχυρού ψηφιακού οικοσυστήματος, τη διασύνδεση των ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών, καθώς και τις επενδύσεις που απαιτούνται, ώστε η Ελλάδα να διεκδικήσει ουσιαστικό ρόλο στον νέο ψηφιακό χάρτη της Ευρώπης, συζήτησε ο Χρήστος Πετρόχειλος, CEO της KIEFER, στο Tech Summit Athens που διοργάνωσε η Siemens.

Όπως σημείωσε στο panel «Η Ελλάδα ως Data Hub», ένα σημαντικό μέρος της προσπάθειας αφορά στην προετοιμασία και τον καθαρισμό των δεδομένων, καθώς η ποιότητά τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκπαίδευση και την αποτελεσματική αξιοποίηση των μοντέλων AI. Η διαδικασία απαιτεί υπολογιστική ισχύ και κατάλληλο εξοπλισμό, καθώς η εκπαίδευση σύνθετων μοντέλων βασίζεται σε ισχυρές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των GPUs.

«Έχουμε πολύ δυνατούς ερευνητές, αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε πραγματικές εφαρμογές και να τους παρέχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη εκπαίδευσης των Ελλήνων στην AI και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με τις απαραίτητες δεξιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε τη σημασία της εξειδίκευσης των IT στελεχών της KIEFER, καθώς και της ανάπτυξης εργαλείων AI από την εταιρεία. «Η Ελλάδα, δίνοντας μοντέλα Open Source, είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Γαλλία», δήλωσε σχετικά.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής ανέφερε τη λύση που έχει αναπτύξει η KIEFER σε Υποσταθμό Υψηλής Τάσης, η οποία συνδυάζει ρομποτική, το Sophea.AI LLM, τεχνολογίες της NVIDIA και λογισμικό της Siemens. Ο κ. Πετρόχειλος έκανε λόγο για «το πρώτο πραγματικό ψηφιακό δίδυμο (digital twin) σε όλη την Ευρώπη». Μέσα από τη συλλογή δεδομένων και εικόνας από τα ρομπότ και τη σύνδεσή τους με τα τεχνικά στοιχεία του υποσταθμού, δημιουργείται ένα δυναμικό digital twin που αποτυπώνει τον πραγματικό χώρο και ενοποιεί τη γεωμετρία, την τηλεμετρία και τα δεδομένα επιθεώρησης. Το ψηφιακό δίδυμο επικαιροποιείται με τα δεδομένα, ενώ παράλληλα επιτρέπει την παρακολούθηση της εγκατάστασης, την προσομοίωση και την εκπαίδευση των ρομπότ σε εικονικό περιβάλλον.

Η συζήτηση στράφηκε και στη δυνατότητα αξιοποίησης των συγκεκριμένων τεχνολογιών σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. «Η ανάπτυξη του οικοσυστήματος είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε τις βάσεις για να το αναπτύξουμε και δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε τεράστια data centers για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Η χώρα διαθέτει σημαντικές βάσεις για να αναπτύξει περαιτέρω τις δυνατότητές της, με την εφαρμογή της AI να μπορεί να επεκταθεί σε τομείς όπως η ενέργεια και η αγροτική παραγωγή», υπογράμμισε ο κ. Πετρόχειλος.

Η KIEFER συμμετείχε στη διοργάνωση ως Premium χορηγός με το booth της εταιρείας να «φιλοξενεί» προηγμένες λύσεις.