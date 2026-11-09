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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δίνει το σύνθημα, οι παίκτες του Ολυμπιακού ξεκινούν το τραγούδι και ο Πειραιάς μετατρέπεται σε μία τεράστια ερυθρόλευκη εξέδρα. Η νέα τηλεοπτική καμπάνια της Superbet με την ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει μουσική, χιούμορ, αγαπημένους πρωταγωνιστές και, πάνω απ’ όλα, τον κόσμο της ομάδας στην πρώτη γραμμή.

Όλα ξεκινούν από μία ατάκα. Από εκείνες που αρκεί να τις ακούσεις μία φορά για να καταλάβεις αμέσως ποιος τις είπε.

«Να το πάμε λίγο αλλιώς;»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας το είπε, ο κόσμος του Ολυμπιακού το έκανε σύνθημα και η Superbet βρήκε την ιδανική αφορμή για να δημιουργήσει κάτι πραγματικά διαφορετικό.

Γιατί, κακά τα ψέματα, όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό, δεν μιλάμε μόνο για μπάσκετ. Μιλάμε για συναισθήματα, για γειτονιές, για ανθρώπους που μεγαλώνουν με την ίδια αγάπη και για συνθήματα που μπορεί να ξεκινήσουν από μία εξέδρα, αλλά καταλήγουν να ακούγονται σε ολόκληρο τον Πειραιά.

Και κάπως έτσι γεννήθηκε η νέα τηλεοπτική καμπάνια της Superbet με τον Ολυμπιακό την οποία μπορείτε να δείτε εδώ

Ο Μπαρτζώκας δίνει την πάσα. Ο Βεζένκοφ πιάνει το τραγούδι!

Το σκηνικό ανοίγει σε ένα υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ. Μία παρέα φίλων του Ολυμπιακού παίζει μπάσκετ, μέχρι που εμφανίζεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Η ατάκα του; Γνωστή.

«Να το πάμε λίγο αλλιώς;»

Και πριν καλά καλά καταλάβει κανείς τι συμβαίνει, από μία γωνία εμφανίζεται ο Σάσα Βεζένκοφ, σιγοτραγουδώντας το αγαπημένο σύνθημα των ερυθρόλευκων φιλάθλων:

«Παίρνω θέση στην κερκίδα…»

Από εκεί και πέρα, το σύνθημα παίρνει τον δικό του δρόμο.

Ο Εβάν Φουρνιέ περπατά σε μία υπόγεια διάβαση γεμάτη φίλους του Ολυμπιακού, τραγουδώντας μαζί τους. Ο Κόρι Τζόσεφ βρίσκεται σε μία γειτονιά του Πειραιά, ανάμεσα σε φωνές, καπνογόνα και ερυθρόλευκο παλμό. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ρίχνει άγκυρα και ο Τάισον Γουόρντ είναι έτοιμος για νέα τρόπαια…

Ο Χολ εμφανίζεται σε έναν χώρο με ρινγκ, ο Εντζάι τρέχει στους δρόμους της πόλης, ενώ ο Μοντέρο υπογράφει μία μπάλα και γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο.

Και κάπου εκεί, ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου… παλάβωσε με τον ρυθμό της εξέδρας, τραγουδώντας και πανηγυρίζοντας μαζί με τους φιλάθλους!



Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ο λαός του

Οι δρόμοι γεμίζουν κόσμο, οι φωνές δυναμώνουν και οι παίκτες γίνονται ένα με τους φιλάθλους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στέκεται μπροστά από τους παίκτες του Ολυμπιακού, με εκατοντάδες φίλους της ομάδας πίσω τους, και λέει μία φράση που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες εξηγήσεις:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ.

Αυτή είναι και η καρδιά της νέας καμπάνιας. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο οι τίτλοι, οι μεγάλες νίκες και οι ευρωπαϊκές βραδιές. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα του. Εκείνοι που τραγουδούν, που ταξιδεύουν, που πανηγυρίζουν και που μεταφέρουν την αγάπη τους για την ομάδα από γενιά σε γενιά.

Και η Superbet επιλέγει να αφηγηθεί ακριβώς αυτή την ιστορία.

Μία Χορηγία που δεν μένει μόνο στη φανέλα

Η νέα τηλεοπτική καμπάνια δείχνει με τον πιο δημιουργικό τρόπο πώς μία χορηγία μπορεί να αποκτήσει τη δική της προσωπικότητα.

Η Superbet, Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, δεν περιορίζεται στην παρουσία της στην ερυθρόλευκη φανέλα. Επιλέγει να έρθει πιο κοντά στον κόσμο της ομάδας, να αξιοποιήσει ένα αυθεντικό κομμάτι της κουλτούρας του και να δημιουργήσει περιεχόμενο που οι φίλαθλοι μπορούν να αναγνωρίσουν ως δικό τους.

«Παίρνουμε υπερήφανα θέση στη φανέλα σου»

Η ταινία ολοκληρώνεται με μία φράση που συνδέει όσα προηγήθηκαν με τη συνεργασία της Superbet και του Ολυμπιακού:

SUPERBET. Παίρνουμε υπερήφανα θέση στη φανέλα σου».

Ένα μήνυμα που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μέσα από τη μακροχρόνια συνεργασία των δύο πλευρών, με τη Superbet να βρίσκεται στο πλευρό της ΚΑΕ Ολυμπιακός ως Μεγάλος Χορηγός έως το 2032.

Και αν κάτι μένει μετά το τελευταίο πλάνο, είναι πως η Superbet δεν θέλει απλώς να βρίσκεται πάνω στη φανέλα του Ολυμπιακού.

Θέλει να έχει τη δική της θέση σε όσα κάνουν αυτή τη φανέλα τόσο ξεχωριστή.

SUPERBET x OLYMPIACOS BC

ΜΑΖΙ ΕΩΣ ΤΟ 2032.

Τη δημιουργική ιδέα της καμπάνιας υπογράφει η Pollen Advertising, ενώ την παραγωγή ανέλαβε η TopCut, σε σκηνοθεσία Santiago Zannou.