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Η κορυφή της ελληνικής αγοράς online στοιχήματος αποτελεί τον βασικό μακροπρόθεσμο στόχο της Superbet, η οποία, μόλις επτά μήνες μετά την είσοδό της στην Ελλάδα, υπολογίζει το μερίδιό της στο 7%. Ωστόσο, δεν πρόκειται για εύκολο στόχο, καθώς η αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση, ισχυρούς ανταγωνιστές και ένα σημαντικό τμήμα δραστηριότητας που παραμένει εκτός νόμιμου πλαισίου.

Το στίγμα της στρατηγικής της εταιρείας έδωσε ο Γιάννης Καλαμβόκης, General Manager της Superbet στην Ελλάδα, σε συζήτηση με δημοσιογράφους πριν από την έναρξη του χθεσινού media event για την παρουσίαση του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «Όλοι Super». Από τις τοποθετήσεις του προέκυψαν τρεις βασικοί άξονες: η διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου στην αγορά, η αξιοποίηση των περιθωρίων ανάπτυξης που δημιουργεί ο περιορισμός του παράνομου στοιχηματισμού και η επένδυση στην ποιότητα των υπηρεσιών, με παράλληλη έμφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Ο στόχος της κορυφής και ο ανταγωνισμός με τους ισχυρούς

Η Superbet δηλώνει ότι φιλοδοξεί να βρεθεί στην πρώτη θέση της ελληνικής αγοράς, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη επιδίωξη δεν μπορεί να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με μερίδιο 7% στους πρώτους επτά μήνες δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα, η εταιρεία επιχειρεί να εδραιώσει την παρουσία της σε έναν κλάδο όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί μεγάλα επιχειρηματικά μεγέθη.

«Εμείς θέλουμε να γίνουμε νούμερο ένα. Αυτό όμως δεν το κάνεις σε έναν ή δύο χρόνια. Τώρα ξεκινήσαμε», ανέφερε ο κ. Καλαμβόκης, επιβεβαιώνοντας ότι η πρώτη θέση αποτελεί τον στόχο της εταιρείας.

Ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει ότι η κατάταξη δεν αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. «Ο βασικός μας στόχος δεν είναι να γίνουμε το νούμερο ένα, είναι να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες και να είμαστε εμείς πρώτα χαρούμενοι με τις υπηρεσίες που παρέχουμε και μετά και οι παίκτες μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι υψηλές θέσεις στην αγορά θα ακολουθήσουν εφόσον επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Η πρόκληση είναι σημαντική, καθώς, όπως περιέγραψε, το στοίχημα και το online casino στην Ελλάδα συγκαταλέγονται στις πιο δύσκολες αγορές. Η παρουσία εταιρειών με μερίδια που φτάνουν το 50% δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει την αγορά υπερ-συγκεντρωμένη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Superbet καλείται να ενισχύσει το αποτύπωμά της απέναντι σε παίκτες με ισχυρή παρουσία, επενδύοντας σε υπηρεσίες και στην εμπειρία των χρηστών. Ο κ. Καλαμβόκης ανέφερε, επίσης, ότι το budget της εταιρείας είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με το σημερινό μέγεθός της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ύψος των σχετικών κονδυλίων.

Τα 800 εκατ. ευρώ της παράνομης αγοράς

Ένα από τα σημαντικότερα περιθώρια ανάπτυξης για τον κλάδο εντοπίζεται, σύμφωνα με τον κ. Καλαμβόκη, στην παράνομη αγορά στοιχήματος. Όπως ανέφερε, το online betting στην Ελλάδα διαμορφώθηκε πέρυσι στα 1,2 δισ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με έρευνες που επικαλέστηκε, η παράνομη δραστηριότητα εκτιμάται σε 800 εκατ. ευρώ.

Τα μεγέθη αυτά αναδεικνύουν, κατά την εκτίμησή του, τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της νόμιμης αγοράς, εφόσον περιοριστεί η δραστηριότητα εκτός του ρυθμιστικού πλαισίου.

«Χρειάζεται και η τεχνολογία. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε σιγά σιγά να το σταματήσουμε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνδυασμού τεχνολογικών εργαλείων και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Το μήνυμα για τη φορολόγηση

Στο μέτωπο της φορολογίας, ο κ. Καλαμβόκης αναφέρθηκε στον συντελεστή 35% επί του GGR, δηλαδή των ακαθάριστων εσόδων από τα παίγνια, επισημαίνοντας ότι η φορολογική επιβάρυνση μπορεί, πέρα από ένα επίπεδο, να λειτουργήσει ανασταλτικά για την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η τοποθέτησή του έγινε με αφορμή ερώτηση σχετικά με τις φορολογικές εξελίξεις στη Βρετανία και το ενδεχόμενο αντίστοιχων αλλαγών στη Νότια Αμερική. «Από κάποια ποσοστά και μετά, σταματά να βοηθά την επιχειρηματικότητα», τόνισε, θέτοντας ουσιαστικά το ζήτημα της ισορροπίας ανάμεσα στη φορολόγηση του κλάδου και στη διατήρηση των κινήτρων για επενδύσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση της Superbet να επενδύσει στην Ελλάδα συνδέεται και με την εκτίμηση ότι η χώρα προσφέρει περιθώρια επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η τοποθέτηση αυτή αντανακλά την οπτική της εταιρείας για το φορολογικό περιβάλλον και τη σημασία του στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Μόνο online προς το παρόν

Ερωτηθείς εάν η εταιρεία ενδιαφέρεται και για το επίγειο στοίχημα, ο κ. Καλαμβόκης δεν άφησε περιθώριο για περαιτέρω ερμηνείες, περιορίζοντας την τοποθέτησή του στο online σκέλος της δραστηριότητας.

«Εγώ θα σας μιλήσω μόνο για το online. Είμαστε εδώ για το online», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση δεν συνιστά ανακοίνωση για τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας στο επίγειο δίκτυο, αλλά αποτυπώνει το πεδίο στο οποίο επέλεξε να επικεντρωθεί κατά τη συγκεκριμένη συζήτηση.

CSR από την πρώτη ημέρα, χωρίς προκαθορισμένο όριο

Πέρα από την εμπορική ανάπτυξη, η εταιρεία επιδιώκει να εντάξει την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον σχεδιασμό της από την αρχή της παρουσίας της στην Ελλάδα, χωρίς να περιμένει πρώτα να εδραιώσει την κερδοφορία της.

«Αντί να περιμένουμε δύο-τρία χρόνια, να πάρουμε τα κέρδη και να πούμε ότι ένα ποσοστό θα το δώσουμε για το CSR, πάμε να κάνουμε CSR από τώρα, να βοηθήσουμε όπου μπορούμε», σημείωσε ο κ. Καλαμβόκης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία εμφανίζεται διατεθειμένη να ενισχύσει τις χορηγικές της πρωτοβουλίες, χωρίς, ωστόσο, να έχει θέσει συγκεκριμένο οικονομικό όριο για το σχετικό πρόγραμμα.

«Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Όπου βρίσκουμε, θα βάζουμε», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων δράσεων ανάλογα με τις ευκαιρίες που θα προκύπτουν.

Η εμπειρία του παίκτη πέρα από το στοίχημα

Στη στρατηγική της Superbet, η εμπειρία του χρήστη δεν εξαντλείται στην ίδια τη στοιχηματική δραστηριότητα. Όπως υπογράμμισε ο κ. Καλαμβόκης, η επικοινωνία, η κοινωνική διάσταση και η ανταλλαγή απόψεων αποτελούν επίσης στοιχεία που διαμορφώνουν τη συνολική εμπειρία των παικτών.

Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια διαφοροποίησης σε μια αγορά όπου η εμπορική ανάπτυξη προϋποθέτει όχι μόνο επενδύσεις και ανταγωνιστικές υπηρεσίες, αλλά και την κατανόηση των αναγκών των χρηστών.

Για τη Superbet, το επόμενο στοίχημα είναι να μετατρέψει την αρχική παρουσία της σε σταθερή ανάπτυξη, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο σε μια αγορά με ισχυρούς ανταγωνιστές και σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.

Η πρώτη θέση παραμένει ο μακροπρόθεσμος στόχος, αλλά, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις της διοίκησης, η διαδρομή προς αυτήν θα κριθεί από την ποιότητα των υπηρεσιών, την εμπειρία του παίκτη και την ικανότητα αξιοποίησης των ευκαιριών της ελληνικής αγοράς.