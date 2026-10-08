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Το σχέδιο με την ονομασία Sportswagenschmiede ’35, ως αναφορά στις γερμανικές ρίζες της Porsche και στο έτος 2035, έχει ως στόχο να αποκαταστήσει τα έσοδα και τα κέρδη της Porsche, μετά τη δραματική πτώση των λειτουργικών κερδών το 2025 κατά 93%, στα 413 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα μειώθηκαν κατά 9,5%, στα 36,3 δισ. ευρώ.

Παρότι ο Λάιτερς ανέδειξε τους δασμούς ως έναν από τους σημαντικότερους εξωτερικούς παράγοντες που θα συνεχίσουν να επηρεάζουν και να προκαλούν προβλήματα στην Porsche, το σχέδιο δεν περιλαμβάνει την κατασκευή εργοστασίου συναρμολόγησης στις ΗΠΑ, βάζοντας τέλος στις εικασίες ότι η γερμανική εταιρεία σπορ αυτοκινήτων θα επένδυε σε μια τέτοια μονάδα.

Η εύπορη αγορά των ΗΠΑ, η οποία ταιριάζει ιδανικά στη γκάμα ακριβών σπορ αυτοκινήτων και crossover της Porsche, αντιπροσώπευε σχεδόν το 30% των 279.449 παγκόσμιων πωλήσεων της εταιρείας το 2025.

«Αυτό δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι για εμάς, και θέλω να είμαι απολύτως σαφής», δήλωσε ο Λάιτερς σχετικά με ένα εργοστάσιο στις ΗΠΑ. «Ο όγκος που παράγουμε δεν είναι αρκετός ώστε να έχει οικονομικό νόημα για εμάς.

Σίγουρα, εάν υπάρξει κάποια ευκαιρία μέσω του ομίλου VW, θα την εξετάσουμε. Αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη ότι χρειάζεται πολύς χρόνος για την κατασκευή ενός εργοστασίου και απαιτείται μεγάλο κεφάλαιο.»

Η Porsche κατέβαλε περίπου 811,4 εκατ. δολάρια σε δασμούς το 2025 για την εξαγωγή αυτοκινήτων από την Ευρώπη στις ΗΠΑ και αναμένει αντίστοιχη επιβάρυνση το 2026. Οι πωλήσεις της εταιρείας στις ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο μειώθηκαν κατά 15%, στις 33.012 μονάδες.

Αντί για παραγωγή στις ΗΠΑ, η Porsche θα επενδύσει στα υπάρχοντα και στα μελλοντικά προϊόντα της. Οι ηλεκτρικές 718 Boxster και Cayman θα αποτελέσουν τις νέες προτάσεις της στον χώρο των σπορ αυτοκινήτων. Και τα δύο μοντέλα θα λανσαριστούν το 2027.

Το 2028 η Porsche θα ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή ενός νέου crossover με κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικά συστήματα κίνησης. Το μοντέλο θα πωλείται παράλληλα με της αμιγώς ηλεκτρική Macan.

«Με αυτές τις προσθήκες μπορούμε να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο», δήλωσε ο Λάιτερς στους δημοσιογράφους, πριν από την Ημέρα Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Day) της μάρκας στις 7 Οκτωβρίου.

«Μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την υπάρχουσα γκάμα προϊόντων μας και να δημιουργήσουμε δυναμική για τη μάρκα για εξαιρετική κερδοφορία και για ισχυρές ταμειακές ροές.»

Πρόσθετα νέα προϊόντα είναι πιθανό να εμφανιστούν μεσοπρόθεσμα, μι περίοδο που ο Λάιτερς προσδιορίζει περίπου στα έτη 2030 και 2031.

Η Porsche επιβεβαίωσε την ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής για σπορ αυτοκίνητο με τον κινητήρα στο κέντρο για ένα μοντέλο που θα τοποθετηθεί πάνω από την εμβληματική 911. Η αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει να παρουσιάσει το πρωτότυπο Mission S μέσα στον τρέχοντα μήνα.

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι εξετάζει και το ενδεχόμενο ενός μεγαλύτερου SUV. «Εάν κατασκευάσουμε ένα αυτοκίνητο πάνω από την Cayenne, σίγουρα αυτό θα ταιριάξει πολύ καλά τόσο με την εμπειρία που αναζητούν οι πελάτες όσο και με τις απαιτήσεις της αγοράς των ΗΠΑ», δήλωσε ο Λάιτερς.

Η Porsche 911 της αναφέρθηκε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο ιστορικό κέντρο εξέλιξης της μάρκας. Το εμβληματικό μοντέλο, με το πιστό κοινό του και τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές, παραμένει βασική προτεραιότητα για τη μάρκα, η οποία σχεδιάζει να ενισχύσει τη γκάμα με «ιδιαίτερα συναισθηματικές εκδόσεις της 911».

Ο Λάιτερς αναφέρθηκε στην εμπορική επιτυχία της 911 GT3 S/C, μιας ανοιχτής έκδοσης που στην Ελλάδα ξεκινά από τα 425.630 ευρώ. Ο Ματίας Μπέκερ, επικεφαλής πωλήσεων και μάρκετινγκ της Porsche, δήλωσε ότι τα 10.000 ακριβότερα αυτοκίνητα που πουλά παγκοσμίως η μάρκα, με βάση την τιμή, επιτυγχάνουν μέση τιμή συναλλαγής περίπου 270.000 ευρώ.

Ο Μπέκερ είπε ότι η Porsche βλέπει περιθώριο να αυξήσει τη μέση τιμή πώλησης αυτών των 10.000 οχημάτων σε πάνω από 330.000 ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 20%.

«Η μεγαλύτερη εξατομίκευση και αποκλειστικότητα δημιουργούν επιπλέον ευκαιρίες για αύξηση της αξίας ανά όχημα», δήλωσε ο Μπέκερ, αναφερόμενος στα προγράμματα Exclusive Manufaktur και Sonderwunsch της Porsche, τα οποία επιτρέπουν στους πελάτες να διαμορφώνουν τα αυτοκίνητά τους σύμφωνα με τις επιθυμίες τους.

Ο στόχος της αύξησης των τιμών στην κορυφή της γκάμας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για τη σημαντική μείωση του σημείου ισορροπίας (break-even point) της Porsche. Η αυτοκινητοβιομηχανία εκτιμά ότι μπορεί να είναι κερδοφόρα με παραγωγή λιγότερων από 200.000 οχημάτων.

«Παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην αξία και όχι στον όγκο. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τη θέση μας στην αγορά, να προστατεύσουμε την αποκλειστικότητα της Porsche και να ενισχύσουμε τη δυνατότητα τιμολόγησης που συνοδεύει μια ιδιαίτερα επιθυμητή μάρκα», δήλωσε ο Λάιτερς.

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο CEO της Porsche είναι η κατάρρευση της ζήτησης στην Κίνα, καθώς η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο κυριαρχείται πλέον από έναν τεράστιο και διαρκώς αυξανόμενο αριθμό νέων εγχώριων μαρκών και μοντέλων.

Οι πωλήσεις της Porsche στην Κίνα κορυφώθηκαν το 2020, όταν η εκεί αγορά αντιπροσώπευε το 35% των παγκόσμιων πωλήσεων της μάρκας.

«Δεν πιστεύουμε ότι θα ήταν ρεαλιστικό ή επωφελές για τη μάρκα να επιδιώξει την επιστροφή σε αυτά τα επίπεδα με οποιοδήποτε κόστος», δήλωσε ο Λάιτερς. «Αντίθετα, στόχος μας είναι να υιοθετήσουμε μια πιο συντηρητική προσέγγιση στην αγορά και να δημιουργήσουμε μια πιο ανθεκτική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κίνα.»

Η Porsche θέτει πλέον ως στόχο το 10% των παγκόσμιων πωλήσεών της να προέρχεται από την Κίνα, αν και ο Λάιτερς δήλωσε ότι η μάρκα είναι έτοιμη να αυξήσει ξανά τη δραστηριότητά της εάν η αγορά ανακάμψει.

Η μείωση του κόστους παραμένει επίσης σημαντική πρόκληση. Στο πλαίσιο του Sportswagenschmiede, οι περικοπές θα είναι δραστικές σε όλους τους τομείς.

Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονται:

Μείωση έως 20% του κόστους ανάπτυξης για μελλοντικές σειρές μοντέλων.

Μείωση έως 30% του κόστους προσωπικού στην παραγωγή.

Μείωση 20% των δαπανών πωλήσεων και διανομής.

Μείωση περίπου 10% του κόστους επιμέρους υλικών για νέα projects οχημάτων.

Μείωση 40% των διοικητικών θέσεων.

Μείωση 25% του άμεσου και έμμεσου εργατικού δυναμικού μεσοπρόθεσμα.

«Οι στόχοι μας είναι φιλόδοξοι, αλλά, ακόμη σημαντικότερο, πιστεύουμε ότι είναι ρεαλιστικοί, επειδή βασίζονται σε πλεονεκτήματα που είναι μοναδικά για την Porsche: τη μάρκα μας, τη θέση μας ως προς τις τιμές και τον όγκο, τα προϊόντα μας και τις βιομηχανικές μας δυνατότητες», δήλωσε ο Λάιτερς.

«Ολα αυτά μαζί μας επιτρέπουν να επιτύχουμε ισχυρή κερδοφορία και εξαιρετική δημιουργία ταμειακών ροών, με λιγότερα οχήματα, πιο ευέλικτη και αποδοτική οργανωτική δομή και μικρότερη ανάγκη για κεφαλαιουχικές επενδύσεις».

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