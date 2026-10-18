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Πόσοι οδηγοί έχουν ένα φαρμακείο στο αυτοκίνητό τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν τι ακριβώς βρίσκεται μέσα σε αυτό ή αν τα υλικά που περιέχει παραμένουν κατάλληλα για χρήση; Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το κιτ πρώτων βοηθειών των οχημάτων θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, γεγονός που σημαίνει ότι οι οδηγοί θα χρειαστεί είτε να ελέγξουν και να συμπληρώσουν το υπάρχον φαρμακείο τους είτε να προμηθευτούν ένα καινούργιο.

Η μη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις συνοδεύεται από πρόστιμο 30 ευρώ. Για όσα αλλάζουν, αλλά και για το υγειονομικό υλικό που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό σε περίπτωση τροχαίου ή τραυματισμού μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ, μίλησε στην εκπομπή «104,9 Μυστικά Υγείας» ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Μανόλης Κατσαράκης.

Τι πρέπει να περιέχει πλέον το φαρμακείο του αυτοκινήτου

Με το νέο πλαίσιο, δεν αρκεί πλέον ένα οποιοδήποτε κουτί πρώτων βοηθειών που παραμένει ξεχασμένο επί χρόνια στο πορτμπαγκάζ. Όπως εξήγησε ο κ. Κατσαράκης, η υπουργική απόφαση που έχει ήδη δημοσιευθεί προσδιορίζει αναλυτικά το περιεχόμενο του κιτ, προβλέποντας 16 διαφορετικά είδη ιατροτεχνολογικού υλικού, ορισμένα από τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε περισσότερα του ενός τεμάχια.

Στο φαρμακείο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ελαστικοί επίδεσμοι διαφορετικών μεγεθών, επιθέματα για τραύματα και εγκαύματα, επίδεσμοι στερέωσης, υλικά συγκράτησης, ισοθερμική κουβέρτα, μαντηλάκια καθαρισμού, μάσκες και οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών.

Επομένως, δεν αρκεί να υπάρχει απλώς «μια γάζα και ένα οινόπνευμα». Οι προβλεπόμενες ποσότητες είναι συγκεκριμένες. Για παράδειγμα, όπως επισήμανε ο γενικός γραμματέας του ΠΦΣ, μπορεί να απαιτούνται έξι επιθέματα πληγών αντί για ένα, ώστε το κιτ να είναι πραγματικά λειτουργικό όταν προκύψει μια επείγουσα ανάγκη.

DIN και CE: Οι δύο ενδείξεις που χρειάζονται προσοχή

Σημαντικό στοιχείο για τους οδηγούς είναι και η σήμανση της συσκευασίας. Σύμφωνα με τον κ. Κατσαράκη, το νέο κιτ θα πρέπει να φέρει την ένδειξη DIN 13164:2022, ενώ τα επιμέρους ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως οι αποστειρωμένες γάζες, θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE.

Παράλληλα, η συσκευασία θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη ώστε να αντέχει στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν μέσα σε ένα όχημα και να προστατεύει το περιεχόμενο από τη σκόνη και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.

Ο γενικός γραμματέας του ΠΦΣ συνέστησε επίσης στους καταναλωτές να ελέγχουν από πού αγοράζουν το κιτ, καθώς δεν διαθέτουν όλα τα καταστήματα την απαιτούμενη άδεια διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, ασφαλέστερη επιλογή αποτελεί η αγορά από φαρμακείο ή εξειδικευμένο κατάστημα ιατροτεχνολογικών ειδών.

Τι πρέπει να ελέγξουν όσοι έχουν ήδη κιτ

Οι οδηγοί που διαθέτουν ήδη φαρμακείο στο όχημά τους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα χρειαστεί να αγοράσουν καινούργιο. Θα πρέπει, όμως, να ελέγξουν προσεκτικά το περιεχόμενό του.

Δεν αρκεί η ύπαρξη του κουτιού. Χρειάζεται να διαπιστωθεί εάν περιλαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα υλικά, στις σωστές ποσότητες, καθώς και εάν έχουν λήξει ή παρουσιάζουν φθορές.

Σύμφωνα με τον κ. Κατσαράκη, είναι προτιμότερο να επιλέγονται κιτ των οποίων τα προϊόντα διαθέτουν μεγάλη διάρκεια ζωής, περίπου τέσσερα έως πέντε χρόνια, ώστε να μην απαιτείται η αντικατάστασή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Γιατί τα φάρμακα δεν πρέπει να μένουν μέσα στο αυτοκίνητο

Ένας ακόμη παράγοντας που συχνά παραβλέπεται είναι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες μέσα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο μπορούν να ανέβουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας την καταλληλότητα ορισμένων προϊόντων.

Όπως εξήγησε ο κ. Κατσαράκης, το προβλεπόμενο κιτ πρώτων βοηθειών δεν περιλαμβάνει φάρμακα. Φάρμακα που ενδεχομένως χρειάζεται ένας οδηγός ή επιβάτης κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού δεν θα πρέπει να τοποθετούνται στο φαρμακείο και να παραμένουν μόνιμα μέσα στο όχημα.

Το κιτ θα πρέπει να φυλάσσεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο, αλλά παράλληλα όσο το δυνατόν περισσότερο προστατευμένο από την άμεση έκθεση στη ζέστη, όπως στο ντουλαπάκι ή κάτω από το κάθισμα. Εξαιτίας των θερμοκρασιακών μεταβολών, συνιστάται επίσης να γίνεται έλεγχος της κατάστασης των υλικών τουλάχιστον ανά δύο χρόνια.

Ποια υλικά είναι κρίσιμα σε περίπτωση τροχαίου

Σε ένα σοβαρό τροχαίο ή έναν τραυματισμό, το περιεχόμενο του κιτ μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα υλικά που επιτρέπουν την άσκηση πίεσης και τον περιορισμό μιας αιμορραγίας, οι ελαστικοί επίδεσμοι στερέωσης και τα μέσα συγκράτησης, ενώ ένας κατάλληλος επίδεσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη τραυματισμένου άκρου.

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι αρκετοί οδηγοί δεν γνωρίζουν ούτε τι περιλαμβάνει το φαρμακείο τους ούτε πώς χρησιμοποιούνται σωστά τα υλικά του.

Σε μια επείγουσα κατάσταση, η ύπαρξη διαφορετικών τύπων γάζας, επιθεμάτων και επιδέσμων μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε κάποιον που δεν έχει εξοικειωθεί προηγουμένως μαζί τους. Για τον λόγο αυτό, οι οδηγοί είναι χρήσιμο να έχουν διαβάσει εγκαίρως τις οδηγίες και να γνωρίζουν ποιο υλικό χρησιμοποιείται σε περίπτωση αιμορραγίας, εγκαύματος, τραύματος ή διαστρέμματος.

Οι οδηγίες που συνοδεύουν το κιτ θα πρέπει επίσης να είναι στην ελληνική γλώσσα, ενώ τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη ελληνική σήμανση.

Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2027

Με την υποχρεωτική εφαρμογή του νέου πλαισίου από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν κιτ πρώτων βοηθειών που ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Μέχρι τότε, οι συστάσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου δίνουν την αφορμή για έναν απλό αλλά ουσιαστικό έλεγχο: να ανοίξουν οι οδηγοί το παλιό φαρμακείο του αυτοκινήτου, να δουν τι πραγματικά περιέχει, να ελέγξουν τις ημερομηνίες λήξης και να διαπιστώσουν εάν καλύπτει τις νέες απαιτήσεις.

Γιατί η χρησιμότητα ενός φαρμακείου αυτοκινήτου δεν κρίνεται από το αν βρίσκεται απλώς μέσα στο όχημα, αλλά από το εάν είναι πλήρες, κατάλληλο και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί όταν πραγματικά χρειαστεί.