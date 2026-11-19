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Περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 έχουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών για να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 ή να θέσουν τα οχήματά τους σε ψηφιακή ακινησία, εφόσον δεν σκοπεύουν να τα χρησιμοποιήσουν.

Τα ειδοποιητήρια έχουν ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, ενώ η εκπρόθεσμη πληρωμή επιβαρύνεται με κλιμακωτά πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως το 100% των αρχικών τελών.

Ωστόσο, για όσους διαθέτουν δεύτερο αυτοκίνητο ή όχημα που παραμένει αχρησιμοποίητο για μεγάλο διάστημα, υπάρχει η δυνατότητα να αποφύγουν νόμιμα την καταβολή των ετήσιων τελών, εφόσον δηλώσουν εμπρόθεσμα την ακινησία του.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και, για τις συνήθεις περιπτώσεις επιβατικών ΙΧ και μοτοσικλετών, δεν απαιτεί επίσκεψη στην εφορία.

Πώς γίνεται η δήλωση ακινησίας

Ο ιδιοκτήτης εισέρχεται στην ψηφιακή πύλη myAADE με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet και επιλέγει την εφαρμογή myCAR.

Στη συνέχεια ακολουθεί τη διαδρομή «Ψηφιακή Ακινησία / Κυκλοφορία» και επιλέγει τη δήλωση ακινησίας οχημάτων.

Στην εφαρμογή καταχωρίζει ή επιλέγει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και συμπληρώνει τα στοιχεία του χώρου στον οποίο πρόκειται να φυλάσσεται.

Η δήλωση περιλαμβάνει τη διεύθυνση ακινητοποίησης, ενώ στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας προβλέπεται η συναίνεση των συνιδιοκτητών μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Με την οριστικοποίηση της ακινησίας, ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη φύλαξη του οχήματος και των στοιχείων κυκλοφορίας του.

Πού πρέπει να βρίσκεται το αυτοκίνητο

Η δήλωση ακινησίας δεν σημαίνει ότι το όχημα μπορεί να παραμείνει οπουδήποτε.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, το όχημα πρέπει να φυλάσσεται σε κλειστό ή περιφραγμένο χώρο, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται υπεύθυνα από τον ιδιοκτήτη.

Δεν επιτρέπεται να παραμένει σταθμευμένο σε δημόσιο δρόμο ή σε άλλον κοινόχρηστο χώρο σαν να βρίσκεται κανονικά σε κυκλοφορία.

Παράλληλα, οι πινακίδες κυκλοφορίας αφαιρούνται από το όχημα και φυλάσσονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Το γεγονός ότι δεν απαιτείται φυσική κατάθεση πινακίδων στην εφορία δεν σημαίνει ότι αυτές μπορούν να παραμείνουν πάνω στο αυτοκίνητο.

Τι γίνεται αν η ακινησία δηλωθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου

Η ημερομηνία της δήλωσης είναι καθοριστική για την απαλλαγή από τα τέλη του 2027.

Για να μην υπάρχει υποχρέωση καταβολής των ετήσιων τελών, το όχημα πρέπει να έχει τεθεί σε ακινησία πριν από την έναρξη του νέου έτους.

Αν ο ιδιοκτήτης δηλώσει ακινησία μέσα στον Ιανουάριο 2027, η δήλωση μπορεί να γίνει δεκτή, αλλά δεν τον απαλλάσσει αναδρομικά από την υποχρέωση καταβολής των τελών του έτους.

Για τον λόγο αυτό, όσοι έχουν αποφασίσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το όχημά τους πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Πόσο είναι το πρόστιμο αν καθυστερήσει η πληρωμή

Τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη καταβολή είναι κλιμακωτά.

Εάν τα τέλη πληρωθούν μέσα στον Ιανουάριο 2027, το πρόστιμο αντιστοιχεί στο 25% της αρχικής οφειλής.

Για πληρωμή μέσα στον Φεβρουάριο, η επιβάρυνση αυξάνεται στο 50%.

Από τον Μάρτιο και μετά, ή σε περίπτωση μη καταβολής, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει στο 100% των τελών για τα επιβατικά ΙΧ και τα ιδιωτικά δίκυκλα ή τρίκυκλα.

Για παράδειγμα, εάν τα ετήσια τέλη ενός αυτοκινήτου είναι 240 ευρώ, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται ως εξής:

Για τέλη μικρότερα των 30 ευρώ προβλέπεται ελάχιστο πρόστιμο 30 ευρώ στις περιπτώσεις που ορίζει η νομοθεσία.

Τι ισχύει αν κυκλοφορήσει όχημα σε ακινησία

Οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα αυστηρές όταν ένα όχημα που έχει δηλωθεί σε ακινησία εντοπιστεί να κυκλοφορεί ή να βρίσκεται παρανόμως σε δημόσιο χώρο.

Η νομοθεσία προβλέπει διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής αυξάνεται σε 30.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται και πρόσθετες κυρώσεις, όπως αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Επομένως, η ψηφιακή ακινησία δεν είναι μια τυπική δήλωση για την αποφυγή της ετήσιας επιβάρυνσης. Συνεπάγεται πραγματική απαγόρευση κυκλοφορίας του οχήματος, εκτός αν προηγηθεί νόμιμη άρση της ακινησίας.

Πώς γίνεται η άρση ακινησίας

Οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ξανά το όχημά τους μπορούν να υποβάλουν αίτημα άρσης ακινησίας μέσω του myCAR.

Η πλατφόρμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όταν ενεργοποιείται η σχετική δυνατότητα και πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η άρση ακινησίας απαιτεί, επιπλέον, την εκπλήρωση των υπόλοιπων προϋποθέσεων για τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος, όπως η ασφαλιστική κάλυψη.

Για τους ιδιοκτήτες που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους το 2027, η εμπρόθεσμη ψηφιακή ακινησία αποτελεί την προβλεπόμενη επιλογή για την αποφυγή των ετήσιων τελών. Αρκεί η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί πριν από την αλλαγή του χρόνου.