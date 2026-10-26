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Τραγικές είναι οι λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να ανασυρθούν νεκροί οι τρεις επιβαίνοντες σε αυτό, ένας 82χρονος, η 79χρονη σύζυγός του και ο 45χρονος γιος τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr το αυτοκίνητο βρέθηκε στο νερό το βράδυ της Κυριακής ενώ στην περιοχή επικρατούσε έντονη βροχόπτωση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ορατότητα.

Λόγω των συνθηκών αυτών ο 82χρονος φέρεται να έκανε κάποιον λάθος χειρισμό που οδήγησε στην πτώση του αυτοκινήτου μέσα στη θάλασσα.

Αρχικά ανασύρθηκε νεκρός ο 45χρονος ενώ λίγο αργότερα συνέβη το ίδιο με τον 82χρονο και την 79χρονη που ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στο αυτοκίνητο.

Στο σημείο στήθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή σκάφους του Λιμενικού Σώματος και κλιμακίου της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών.

Στις προσπάθειες συνέδραμαν επίσης ιδιωτικά σκάφη και σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας. Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο.