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Στα 45,1 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η αξία των εισαγωγών ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, καταγράφοντας αύξηση 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν είχε ανέλθει στα 43,4 δισ. ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος των εξαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 10%, φτάνοντας τα 64,7 δισ. ευρώ, έναντι 58,7 δισ. ευρώ το 2024.

Η δυναμική της ηλεκτροκίνησης αποτυπώνεται και στη συμμετοχή των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στο εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ. Το 2025, τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 20% των συνολικών εισαγωγών αυτοκινήτων και το 18% των εξαγωγών. Στην πλευρά των εισαγωγών, η Κίνα διατήρησε την πρώτη θέση, καλύπτοντας το 42% των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που εισήχθησαν στην ευρωπαϊκή αγορά. Ακολούθησαν η Νότια Κορέα με μερίδιο 27% και η Ιαπωνία με 9%.

Η σύγκριση με το 2017 αναδεικνύει τη σημαντική μεταβολή που έχει συντελεστεί στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Τότε, τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα αποτελούσαν μόλις το 10% των συνολικών εισαγωγών αυτοκινήτων και το 3% των εξαγωγών, ποσοστά που έχουν αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις εισαγωγές αυξήθηκε από μόλις 0,8% το 2017 σε 20% το 2025, ενώ στις εξαγωγές ενισχύθηκε από 1,1% σε 18% την ίδια περίοδο. Αντίστοιχη άνοδο σημείωσαν τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά αυτοκίνητα (plug-in hybrid), τα οποία κατέλαβαν το 17% των εισαγωγών και το 9% των εξαγωγών το 2025, έναντι 1,2% και 1,8% αντίστοιχα το 2017.

Παράλληλα, τα υβριδικά οχήματα που δεν απαιτούν εξωτερική φόρτιση αντιπροσώπευαν το 23% των εισαγωγών και το 14% των εξαγωγών, όταν το 2017 τα αντίστοιχα ποσοστά περιορίζονταν στο 8% και στο 0,3%.

Η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης αποτυπώνεται και στην ευρωπαϊκή παραγωγή αυτοκινήτων. Από τα 12,6 εκατομμύρια οχήματα που κατασκευάστηκαν στην ΕΕ το 2025, περίπου 4,8 εκατομμύρια ήταν ηλεκτρικά ή υβριδικά, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 40% της συνολικής παραγωγής.

Σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν παραχθεί 3,9 εκατομμύρια αυτοκίνητα αυτών των κατηγοριών, καταγράφηκε αύξηση σχεδόν ενός εκατομμυρίου οχημάτων μέσα σε έναν χρόνο. Αναλυτικότερα, το 17% των αυτοκινήτων που κατασκευάστηκαν στην ΕΕ ήταν αμιγώς ηλεκτρικά, το 7% επαναφορτιζόμενα υβριδικά και το 14% υβριδικά χωρίς δυνατότητα φόρτισης από εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε όρους αξίας, η παραγωγή ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων ανήλθε στα 139 δισ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από τα 123 δισ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το 2024.

Τη μεγαλύτερη αξία παραγωγής εμφάνισαν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με 68 δισ. ευρώ, έναντι 58 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Ακολούθησαν τα υβριδικά οχήματα χωρίς δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης, με αξία παραγωγής 38 δισ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το 2024, ενώ τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά κατέγραψαν αύξηση στα 33 δισ. ευρώ, από 27 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Ως ποσοστό της συνολικής αξίας παραγωγής αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευαν το 21%, τα συμβατικά υβριδικά το 12% και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά το 10%.

Κίνα στις εισαγωγές, Ηνωμένο Βασίλειο στις εξαγωγές

Η Κίνα εξακολούθησε να αποτελεί τον σημαντικότερο προμηθευτή ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025, συγκεντρώνοντας το 42% των συνολικών εισαγωγών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Νότια Κορέα με 27%, ενώ την τρίτη κατέλαβε η Ιαπωνία με 9%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία των ασιατικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτροκίνησης. Διαφορετική ήταν η εικόνα στους κυριότερους προορισμούς των ευρωπαϊκών εξαγωγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναδείχθηκε στη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της ΕΕ, απορροφώντας το 35% των ηλεκτρικών οχημάτων που εξήχθησαν από τα κράτη-μέλη. Ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νορβηγία, καθεμία με μερίδιο 14%, αποτελώντας τους δύο επόμενους σημαντικότερους εμπορικούς προορισμούς για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ευρωπαϊκής προέλευσης.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη συνεχή ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και στο διεθνές εμπόριο, με τις ασιατικές χώρες να διατηρούν πρωταγωνιστικό ρόλο στον εφοδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς.